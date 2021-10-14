Ngôn tình là gì? Những thuật ngữ dùng trong truyện ngôn tình bạn nên biết

Truyện ngôn tình du nhập vào nước ta khoảng năm 2006 và phát triển cho tới ngày nay.

Ngôn tình là thuật ngữ xuất phát từ Trung Quốc, được hiểu nôm na là chuyện tình cảm lãng mạn.

Nội dung của các câu truyện ngôn tình rất đa dạng và phong phú, có thể; là một câu chuyện của thời xưa, thời hiện đại, thần tiên hoặc là một thế giới huyễn hoặc, thậm chí là cả xuyên không về thời cổ đại...

Nội dung truyện ngôn tình rất đa dạng, có thể kể về câu chuyện tình cảm thời xưa, hiện đại với nhiều giai đoạn khác nhau. Xoay quanh chuyện tình cảm của 2 nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình là những tình tiết thú vị tình cảm, lãng mạn, sến súa, hài, nhẹ nhàng...phản ảnh thực tế tình trạng xã hội hay rời xa thực tế tùy vào tác giả và nội dung của truyện.

Ngôn tình là một thể loại truyện đáp ứng được nhu cầu của người đọc, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay, những người đang trong độ tuổi dậy thì, tò mò về những câu chuyện tình yêu, có những khát khao tìm hiểu nhiều hơn về tình yêu giới tính…



Ngôn tình ngược là gì?

Ngoài thể loại truyện ngôn tình còn một thể loại nữa là ngôn tình ngược. Truyện ngôn tình ngược là một thể loại yêu đơn phương hoặc yêu nhưng vẫn giày vò bản thân và người mình yêu về cả tinh thần lẫn thể xác.

Có rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc như: Bên nhau trọn đời, Sam Sam đến đây ăn nào, Bộ Bộ Kinh Tâm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được chuyển thể thành phim và được nhiều sự yêu mến của giới trẻ Việt Nam.

Vì sao truyện ngôn tình hấp dẫn?

Những nhân vật trong truyện rất lôi cuốn và hấp dẫn

Không ít bạn trẻ mê đọc truyện ngôn tình chỉ đơn giản là vì có thể thấy được một tình yêu đẹp đẽ, thơ mộng và những câu chuyện tình đẹp nhưng lại gặp phải rất nhiều rào cản khiến cho các nhân vật chính chịu nhiều thương đau.

Mỗi bạn trẻ khi đọc truyện ngôn tình đều cảm thấy yêu đời hơn và mong muốn bản thân sẽ được giống như nữ chính ở trong câu chuyện, có thể tìm được một chàng soái ca hết mực yêu thương mình.

Hầu hết những nam chính trong truyện ngôn tình đều là các anh chàng soái ca, đẹp trai, tài giỏi, giàu có và hơn nữa họ lại hết mực chung tình và yêu thương nhân vật nữ chính.

Hình tượng nam chính đều là những người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, chính trường hoặc chiến trường, nhưng khi đối diện với người mình yêu thì họ lại rất đỗi bình thường như bao người khác, cũng có những cung bậc tình cảm, cố chấp, ghen tuông, một mặt thì rất trẻ con nhưng mặt khác lại rất bá đạo chỉ muốn giữ nữ chính cho riêng mình.

Những triết lý về tình yêu, về cuộc sống trong truyện ngôn tình

Nếu chúng ta đưa ra nhận xét rằng những tiểu thuyết ngôn tình sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ hiện nay thì đó là điều hoàn toàn sai lầm.

Vì có những câu chuyện tình yêu mang đến một bài học quý giá, những châm ngôn về cuộc sống và tình yêu rất hữu ích chứ không phải tất cả đều là những câu chuyện hoa mĩ, nông cạn.

Những thuật ngữ phổ biến nhất trong truyện ngôn tình

HE: happy ending

SE: sad ending

OE: open ending

GE: good ending

Ngôn tình: tình cảm nam - nữ

Đam mỹ: tình yêu đồng giới của đàn ông

Bách hợp: tình yêu về đồng tính nữ.

Xuyên không: nhân vật bị đưa đến một không gian/thời gian khác

Phản xuyên: nhân vật đến từ một không gian/thời gian khác (thường là từ quá khứ xuyên tới hiện đại)

Trọng sinh: nhân vật đã chết được tái sinh, quay lại sống từ một thời điểm trong quá khứ của mình hoặc chuyển nhập vào một cơ thể khác

Võng du: truyện có miêu tả về cuộc sống ảo trên mạng của nhân vật (thường là game online)

Huyền huyễn: truyện có các yếu tố kỳ ảo, ma thuật, thần tiên... với các thế giới siêu tưởng như là ma giới, thiên giới, nhân giới...

Tu chân tiên hiệp: tu thành tiên, thường lấy nghìn năm làm đơn vị. Phân làm nhân gian giới, tu chân giới, tiên giới, thần giới là chính.

Sân trường: chuyện phát sinh tại cấp ba hoặc đại học.

Đồng nhân: truyện lấy bối cảnh trong một bộ truyện tranh, phim hoạt hình hay kiếm hiệp, tiên hiệp… nào đó, nhân vật chính có thể từ thế giới hiện tại vì lý do nào đó mà tới thế giới trong truyện hoặc tác giả cho thêm một nhân vật hoàn toàn mới vào trong truyện

Thanh thủy văn: hoàn toàn không có cảnh vượt qua 18+

Ngược: ngược trong từ ngược đãi, nhân vật bị hành hạ về mặt thể xác (ngược thân) hoặc về tinh thần (ngược tâm) ["hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, chết lại sống đi, hết lần này tới lần khác cũng không thể được ở bên nhau" (Chết, sập bẫy rồi)]

Sủng: nhân vật được yêu chiều, sủng ái

Sắc: truyện có yếu tố không dành cho... trẻ em dưới 18 tuổi:P

Hào môn thế gia: nhà giàu, gia đình quyền thế

Hắc đạo: xã hội đen

Công sở: hai nhân vật yêu nhau làm chung một cơ quan

Điền văn: truyện nhẹ nhàng, bình thản, miêu tả cuộc sống hàng ngày của nhân vật, chầm chậm, không có ngược và cũng không có kịch tính

Oan gia: hai người không thích nhau nhưng thường xuyên tình cờ đụng độ nhau

Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà (thường là ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game... tóm lại là không thích ra ngoài giải trí)

Hủ nữ: con gái thích đọc truyện, xem phim... về đề tài tình yêu đồng tính nam (đam mỹ)

Tiểu bạch: ngây thơ, trong sáng

Phúc hắc: [bụng đen] - nhân vật có nhiều suy nghĩ đen tối, lời nói và hành động thâm hiểm khó lường

Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh, quyền thế, tiền bạc và lời đe dọa để ép buộc và chiếm đoạt

Cung đấu: truyện có những cuộc đấu đá trong hoàng cung thời cổ đại

Cung đình: truyện có bối cảnh là cung đình, xoay quanh vua với thái giám hoặc các vị thần tử

Biến thân: nữ biến nam, nam biến nữ, thể nghiệm một cuộc đời mới

Dã sử: Lấy bối cảnh chính là một thời đại có thật trong lịch sử, với những nhân vật lịch sử thật 100%.

Đoản văn: truyện ngắn

Đô thị tình duyên: viết trong bối cảnh hiện đại…

Đô thị: Bối cảnh chính diễn ra ở hiện đại.

Đồng nghiệp: fanfic, đại loại là fan fic về các nhân vật có sẵn, cái này còn chia làm nhiều loại nhỏ, ví dũ như đồng nhân truyện chữ, đồng nhân truyện tranh, đồng nhân phim, đồng nhân người thật, nhiều khi còn ghép nhiều nhân vật ở nhiều nơi khác nhau vào một truyện.

Dân quốc: thời kỳ dân quốc

Dị giới: Nhân vật chính xuyên đến một thế giới khác, không có trong lịch sử của Trái Đất hoặc một không gian lạ. Thường có ma pháp võ thuật, nv đến ma-võ học viện làm mưa làm gió, gặp gỡ người thần điện, các loài sinh vật trong tiểu thuyết Tây phương như rồng, tinh linh…

Bố y cuộc sống: giống kiểu điền văn, cuộc sống hàng ngày

Buồn bã nhược thất: họ hàng gần của ngược tâm, đọc rất thảm, thường gắn liền với SE

Cán bộ cao cấp: con nhà quan, tai to mặt lớn, bối cảnh chính trị. Nhân vật chính, nhân vật phụ đều có cường thế bối cảnh chống lưng. Tóm lại là quan trường đấu đá.

Cấm luyến/ loạn luân: thường là cha con, anh em, chú cháu, mẹ con, sư phụ – đồ đệ. Có quan hệ máu mủ.

Cổ đại giá không: thuần cổ đại không có trong lịch sử.

Cổ phong nhã vận : phong cách viết văn theo lối cổ xưa, cổ trang

Cổ trang: truyện lấy bối cảnh cổ ngày xưa, như kiếm hiệp ấy

Đoạt vị: truyện về âm mưu, đấu đá, tranh giành ngôi vị

Thanh mai trúc mã: hai nhân vật quen biết, cùng lớn lên (có thể yêu nhau hoặc không) từ nhỏ

Cường nam/cường nữ: nhân vật nam/nữ có cá tính mạnh mẽ

Nam truy/nữ truy: nhân vật nam/nữ theo đuổi người còn lại

Nữ vương thụ/công: tính tình táo bạo, quen sai bảo, có điểm kiêu

Dụ thụ: đa tình, rất biết câu dẫn mục tiêu

Ôn nhu thụ/công: tính tình hiền lành, ôn nhu nhưng cũng không phải là ngu ngốc dễ bắt nạt

Nhược thụ/công: tính tình yếu đuối, dễ bị lấn lướt, bắt nạt

Lạnh lùng thụ/công: ngoài mặt luôn là nhiệt độ âm, đối với người yêu thì lại ôn nhu chăm sóc.

Ánh mặt trời thụ/công: tình tính cởi mở, bộc trực, có nhiều bạn bè, dễ làm quen, rất lạc quan

Hoa quý mùa mưa/ hoa quý vũ quý: nói về tuổi thanh xuân, đầy sức sống, bỡ ngỡ, khát vọng…

Khổ tận cam lai: nhân vật chịu nhiều đau khổ,dằn vặt nhưng cuối cùng vẫn kết thúc hạnh phúc, HE

Lịch sử quân sự: nói về chiến lược, chiến tranh trong lịch sử (lịch sử có thật hoặc mất quyền lực), tranh đoạt thiên hạ, các quốc gia giao chiến với nhau. Và đương nhiên kết thúc sẽ là việc nam / nữ chủ giành được thiên hạ, có giang sơn mà cũng có mỹ nhân.

Linh hồn chuyển hoán: linh hồn nhập vào một thân xác khác

Luyến đồng: tình ái giữa người lớn và trẻ con

Mất quyền lực lịch sử: Lấy bối cảnh chính là một thời đại không hề có trong lịch sử.

Mất quyền lực: truyện dựa theo trí tưởng tượng. Tất cả những gì xuất hiện trong truyện như địa danh,tên người,bối cảnh đều là sự trùng hợp

Mỹ thực: truyện có nói nhiều về đồ ăn và cách chế biến

Nữ biến nam: hồn nữ xác nam

Nữ tôn: Nói về một quốc gia mà nữ tôn nam ti, nữ nhân làm gia chủ, nam nhân bị nuôi trong khuê phòng. Nữ siêu cường, siêu bá đạo, mà nam lại siêu nhược, siêu yếu đuối… Đặc biệt hơn nữa, ở trong này nam nhân phải mang thai và đẻ con (do bí thuật của bộ tộc Nữ Chân). Nhất thê đa phu (tương đương với NP)

Sư sinh luyến: thầy trò yêu nhau

Gương vỡ lại lành: hàn gắn lại mối quan hệ đã bị rạn nứt, thường nói về sau ly hôn

Gia đấu/ trạch đấu: thường nói về sinh hoạt trong đại gia đình, 7 cô 8 bà đấu trí đấu dũng, gom tiền tranh quyền lợi v.v…