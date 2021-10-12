Debut là gì? Ý nghĩa của debut trong giới giải trí

Debut vốn là một từ Tiếng Anh dịch ra Tiếng Việt được hiểu là sự xuất hiện đầu tiên, lần trình diễn đầu tiên của một hoặc nhóm diễn viên, ca sĩ.

Nếu bạn là một người quan tâm đến ngành giải trí , thích điện ảnh hay âm nhạc thì chắc hẳn thuật ngữ Debut không còn xa lạ gì. Debut được nhắc đến rất nhiều trong Showbiz. đặc biệt là trong ngành giải trí âm nhạc Hàn Quốc. Vậy Debut là gì? Debut có những thuật ngữ nào liên quan? Cùng tìm hiểu ngay bài viết này để hiểu rõ hơn nhé.

Hiện nay, Debut không chỉ là thuật ngữ của riêng lĩnh vực điện ảnh hay âm nhạc mà còn được dùng trong lĩnh vực khác như thể thao để chỉ sự ra sân lần đầu của một vận động viên.

Như vậy, hiểu một cách đơn giản, lần đầu tiên một nghệ sĩ xuất hiện trình diễn trước công chúng được gọi là debut.

Ý nghĩa của debut với nghệ sĩ giới giải trí

Debut mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với nghệ sĩ và nhóm nhạc. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ đã vượt qua thời gian đào tạo, luyện tập đầy khắc nghiệt và nhiều biến động. Nhất là họ có cơ hội thể hiện tài năng của mình trước công chúng để trở thành những “ngôi sao”, người nổi tiếng trong tương lai.

Vì vậy mà các nghệ sĩ, ca sĩ, idol...thường chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi debut của mình nhằm để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công ngay trong lần ra mắt đầu tiên của mình.

Những khái niệm liên quan đến Debut

Chắc hẳn với những thông tin ở trên đây bạn đã hiểu Debut là gì rồi. Vậy Debut có những ý nghĩa như thế nào trong từng lĩnh vực? Hãy cùng tìm hiểu tiếp những thuật ngữ liên quan dưới đây nhé.

Pre Debut

Pre debut dịch ra là trước khi ra mắt, đó cũng chính là cách hiểu của từ. Thuật ngữ này chỉ giai đoạn chuẩn bị trước khi ra mắt của nghệ sĩ.

Ví dụ: Đối với những nghệ sĩ Kpop, Pre debut chính là giai đoạn khi còn là thực tập sinh ở công ty chủ quản để chuẩn bị debut.

Album debut

Album debut là thuật ngữ chỉ album đầu tiên để ra mắt của một người nghệ sĩ.

MV Debut

Là album ra mắt đầu tiên của ca sĩ hoặc nhóm nhạc. Có thể phát hành dưới nhiều dạng: đĩa CD, đĩa than, USB, nhưng phổ biến nhất là nhạc số qua các nền tảng như Spotify hay Apple Music, do hiện tại đa số khán giả đều tiếp xúc với các nội dung giải trí qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Debut solo

Debut solo nghĩa là lần đầu ra mắt của một ca sĩ (của một nhóm nhạc đã có trước đó) ra mắt khán giả dưới vai trò hoạt động cá nhân. Như mới đây, Rosé của nhóm BlackPink đã Debut dưới tư cách ca sĩ solo qua MV ‘On The Ground’ (12/03/2020), bài hát hiện đang gây sốt toàn cầu.

Stage Debut

Là màn trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên trước đông đảo khán giả.

Hot shot Debut

Dùng để chỉ thành tích Debut tốt nhất trong số ca sĩ hoặc nhóm nhạc mới ra mắt trước công chúng.

Với chủ đề debut là gì? ý nghĩa của debut đối với các nghệ sĩ mong rằng đã mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích liên quan đến thuật ngữ này.