Spotlight là gì và ý nghĩa của từ này trong giới giải trí

Định nghĩa 11/10/2021 23:30

Spotlight là thuật ngữ quá quen thuộc đối với những ai theo dõi showbiz, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của Spotlight là gì?. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu và khám phá ở bài viết này nhé!

Spotlight là gì?

Spotlight là gì? là một từ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tên một loại đèn được sử dụng để tập trung chiếu ánh sáng vào một vùng, một vị trí trong phạm vi nhất định, để những vật, người đứng trong vùng đó trở nên nổi bật nhất, là tâm điểm để mọi người chú ý.

spotlight là gì

Chiếm spotlight là gì?

Chiếm spotlight là việc lấy sự thu hút, chú ý vào người hoặc hiện tượng, sự vật nào đó chuyển sang người, sự vật hoặc hiện tượng khác. Nếu thường xuyên theo dõi, cập nhật các tin tức giải trí trong và ngoài nước thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thuật ngữ này khá quen thuộc.

Tương tự như trên, spotlight trong KPOP là những tin tức, sự kiện mới dành cho những người yêu thích KPOP. Nội dung thường là tin hẹn hò của cặp đôi nổi tiếng nào đó, hình ảnh, hoạt động viral của các nghệ sĩ KPOP nổi tiếng hiện nay như: Big Bang, BTS, BLACKPINK, EXO...

Ví dụ:

- Lisa (BLACKPINK) chiếm trọn spotlight tại Paris Fashion

- BTS chiếm spotlig Bi Rain và Kim Tae Hee

- Song Hye Kyo và Song Joong Ki xác nhận ly hôn

- Những scandal chấn động của Kpop

Ngoài định nghĩa trên, spotlight còn mang một số ý nghĩa khác như:

Đèn spotlight

Đèn Spotlight nó là loại đèn Led chiếu rọi có ánh sáng tập trung được sử dụng để làm nổi bật lên sự vật, không gian cần chiếu sáng một cách tốt nhất như: Trung tâm thương mại, các buổi trình diễn thời trang, trình diễn trên sân khấu…

đèn spotlight

Spotlight Search

Đây là hệ thống tìm kiếm được tích hợp trên hệ điều hành iOS của Apple. Nó nhằm cho phép người dùng có thể tìm kiếm và định vị thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm nhạc hoặc các tùy chọn hệ thống...một cách nhanh chóng và dễ dàng.

spotlight search là gì 

Window spotlight

Windows Spotlight là một trong những tính năng mới trên Windows 10, cho phép người dùng tải và sử dụng các bức ảnh nổi bật trong ngày từ Bing Images để dùng làm hình nền Lock Screen.

Tính năng này khá hay giúp bạn có thể thay đổi hình nền Lock Screen thường xuyên một cách tự động bằng những hình ảnh tuyệt vời nhất.

Chiếm Spotlight là gì?

Chiếm Spotlight là chiếm lấy sự chú ý, sự theo dõi của công chúng từ một người, sự việc này sang một người, sự việc khác.

Ví dụ như ban sáng, khán giả đang tập trung theo dõi về việc ca sĩ A sắp ra mắt bài hát mới, đến chiều thì tin tức scandal của ca sĩ B tràn lan trên các mặt báo, thu hút hết sự chú ý của khán giả sang tin tức này mà không còn tập trung theo dõi thông tin của ca sĩ A như ban sáng nữa. Như vậy, sự việc của ca sĩ B đã chiếm lấy Spotlight của ca sĩ A và cả ngày hôm đó.

spotlight sohee 

Nghĩa của Spotlight trong giới giải trí Kpop

Spotlight trong Kpop là những tin tức nổi bật, đáng chú ý nhất trong giới Kpop mà người hâm mộ quan tâm. Giới giải trí Kpop với nhiều ngôi sao nổi tiếng với độ nhận diện công chúng cao, thế nên việc để ở thành một Spotlight trong giới Kpop, chắc hẳn sẽ đến từ những nghệ sĩ cực nổi tiếng khiến cộng đồng fan vô cùng thích thú hóng hớt, trở thành tiêu điểm trên mọi phương tiện truyền thông.

Trên đây là bài viết giải thích Spotlight, chiếm Spotlight là gì và ý nghĩa của từ này trong giới giải trí Kpop. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn về định nghĩa trong cộng đồng này.

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