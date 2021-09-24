mukbang là gì? Những điều chưa biết về nghề mukbang

Mukbang, hoặc gọi là vừa ăn vừa ghi hình là một chương trình phát hình nghe nhìn trực tuyến, trong đó chủ nhà vừa ăn thức ăn và trò chuyện với khán giả. Trò này phổ biến ở Hàn Quốc vào năm 2010 và sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Các loại thực phẩm, từ pizza đến mì được ăn và ghi hình trước máy ảnh.

Mukbang đang là một trong những nghề hot nhất hiện nay và được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy bạn có biết Mukbang là gì, nguồn gốc từ đâu chưa? Nếu chưa, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm những thông tin hữu ích về nghề Mukbang nhé.

Mukbang ra đời vào những năm 2010 tại Hàn Quốc và dần dần trở thành trào lưu, không chỉ rầm rộ ở xứ kim chi mà còn lan sang nhiều quốc gia khác hiện nay.

Mukbang là từ kết hợp trong tiếng Hàn, trong đó “ăn” là mukja, “phát sóng” là bangsong. Mukbang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình, có thể được ghi hình trước đó rồi phát sóng hoặc ghi hình trực tiếp. Những người hoạt động trong nghề Mukbang được gọi là "BJ" viết tắt cho Broadcast Jockey. Người BJ này vừa ăn vừa trò chuyện, tương tác cùng với người xem tạo nên sự giao lưu.

Hiện nay, có không ít YouTuber người Việt làm về thể loại Mukbang và nhận được sự đón nhận đông đảo từ khán giả.

Tại sao giới trẻ lại nghiện xem video Mukbang đến như vậy?

Thứ nhất, cách nói chuyện của các BJ hay là ngoại hình của họ là một yếu tố hết sức quan trọng. Những bạn BJ có ngoại hình dễ thương hay có cách nói chuyện lôi cuốn sẽ thu hút không ít khán giả trẻ đến với kênh của họ.

Thứ hai, đây là nơi mà khán giả có thể yêu cầu các BJ thực hiện các thử thách hay yêu cầu do họ đề ra. Cùng lúc này, BJ sẽ nhận được tiền ủng hộ từ phía khán giả. Vì vậy, có thể nói đây là lý do khiến cho khán giả cảm thấy hứng thú hơn với việc xem các video này.

Đối với trường hợp Mukbang ASMR, người nghe tìm tới các video này bởi vì họ muốn tìm sự thoải mái và thư giãn khi lắng nghe tiếng nhai của các BJ. Một số bạn trẻ lại cảm thấy thích thú khi thấy thức ăn được bày ra đầy đủ trên bàn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học PLoS One năm 2018, việc trải nghiệm các nội dung liên quan đến ASMR sẽ giúp người xem cảm thấy được thư giãn, đồng thời nó mang nhiều lợi ích trong việc điều trị các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Mukbang hay là Mukbang ASMR là một thể loại video cực kỳ phổ biến thời điểm hiện nay, và bạn dễ dàng bắt gặp chúng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay là Youtube. Vậy bạn có phải là tín đồ của các nội dung này hay không?

Mặt trái của nghề Mukbang có thể bạn chưa biết

Nhiều người coi mukbang là một nghề lý tưởng, đem lại mức thu nhập đáng mơ ước, nhưng mặt trái của nghề cũng khiến nhiều người nên suy ngẫm.

Những người làm Mukbang thường ăn rất nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, chất béo,... Việc ăn quá nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, thậm chí bị loét dạ dày. Về sau, dễ dẫn đến không kiểm soát được cân nặng, thừa cân, thừa chất, bị các bệnh về tiêu hóa.

Nghề Mukbang được rất nhiều người quan tâm và chú ý đến. Vì thế, khi đứng trước làn sóng dư luận chỉ cần bạn sơ hở thì ngay lập tức sẽ bị netizen tẩy chay không thương tiếc. Do vậy nếu bạn có ý định muốn làm Mukbang thì nên cân nhắc nhé. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho bạn.

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