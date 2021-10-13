Cameo là gì? Vai trò nổi bật của cameo bạn nên biết

Sự xuất hiện của cameo làm tăng sự thích thú, tò mò của khán giả dù đây chỉ là một vai xuất hiện chớp nhoáng. Những vai cameo thường được chú ý bởi họ là người đang có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hoặc sự trông chờ và hào hứng của những fan hâm mộ của cameo đó.

Cameo là viết tắt của cụm từ Cameo role hay Cameo appearance, đây là một thuật ngữ để chỉ một sự xuất hiện ngắn của một người nổi tiếng trong một tác phẩm nghệ thuật trình diễn. Trong phim ảnh , cameo hay những vai diễn khách mời luôn gây được sự chú ý “đứng ngồi không yên” từ khán giả.

Độ “khủng” của cameo cũng góp phần nâng tầm giá trị và đẳng cấp của sản phẩm nghệ thuật đó. Điều này đặc biệt có sức ảnh hưởng đối với những video ca nhạc hay bộ phim. Đặc biệt có thể nhắc tới sự đầu tư trong MV Hello của Đàm Vĩnh Hưng.

Tác động này đã góp phần rất nhiều trong việc tăng rating và lượt view cho các bộ phim, MV ca nhạc và chương trình truyền hình

Ngoài sự chăm chút về trang phục, bối cảnh, anh đã khẳng định độ chịu chơi của mình qua dàn cameo khủng như Hoa hậu Hương Giang, Hữu Vi, Trấn Thành, “thánh Catwalk” Sinon,… MV đã thu hút sự chú ý của nhiều người xem và thành công hơn cả phiên bản MP3 của ca khúc này.

Tạo độ hot cho chương trình mới

Bằng cách mời những cameo trong vài tập đầu phát sóng, một chương trình mới sẽ đạt rating cao nhờ sự quan tâm của nhiều người và từ đó chương trình này sẽ trở nên hot hơn và ngày càng được chú ý nhiều hơn.

Ngoài ra, ở những chương trình cũ được phát sóng qua nhiều mùa, để khán giả không bị nhàm chán họ thường có những thay đổi nhỏ về format và ngoài một “đội nhà cố định”, họ sẽ có thêm những khách mời khác theo từng tập khác nhau

3. Một số vai nổi bật của cameo

- Stan Lee

Nói tới vai cameo thì không thể bỏ qua cái tên Stan Lee, ông chính là nhân vật cameo trong những phim về siêu anh hùng mà ông sáng tác, như một vai trò bí ẩn mà ông muốn người xem hiểu được.

Stan Lee là người phi thường xuất hiện ở mọi thời gian và mọi vũ trụ của Marvel, lại luôn là người bình thường nhất, lẩn khuất giữa chúng ta.

Hay như trong ba phần Người Sắt, Stan Lee thường vào vai một gã nhà giàu chải chuốt bị Iron Man suốt ngày đá đểu. Có một sự thật ít ai biết, Stan Lee chính là chủ tịch tập đoàn Marvel, cha đẻ các các siêu anh hùng.

- Tony Stark

Sự xuất hiện của Tony Stark (Iron man) ở cuối phim The incredible Hulk để giới thiệu cho bộ phim The Avengers sẽ ra mắt.

Khi đó thì khán giả sẽ tò mò và tạo sự thích thú hơn khi có người nổi tiếng giới thiệu bộ phim mới.

- Vin Diesel

Vin Diesel đã tham gia lồng tiếng cho nhân vật Groot trong “Vệ binh dải ngân hà” chỉ với một lời thoại duy nhất “I’m Groot”.

Kết quả là fan của Vin đã kéo nhau đi xem phim vì mong muốn được nghe giọng nói của anh.

Với chủ đề cameo là gì? Vai trò nổi bật của cameo bạn nên biết mong rằng đã mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích liên quan đến thuật ngữ này.