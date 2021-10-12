Vedette là gì? Cách phân biệt vedette và first face

Định nghĩa 12/10/2021 00:06

Vedette là thuật ngữ được dùng rất phổ biến trong làng thời trang, nó được xem là một vị trí vô cùng đặc biệt của một show diễn, vậy vedette là gì? cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu nhé!

Vedette là gì

Vedette là từ mà chúng ta được nghe rất nhiều trong thời trang, trong giới người mẫu. Nhưng không hiểu rõ về Vedette là gì? Ai sẽ là Vedette? Vị trí này có vai trò gì trong những buổi trình diễn thời trang?

Vedette là gì 

Vị trí Vedette là gì?

Vedette hay còn được hiểu là vị trí sáng giá nhất trên sàn catwalk trong mỗi show diễn thời trang. Là vị trí đại diện cho bộ sưu tập được trình diễn bởi những người mẫu. Vedette được hiểu là một gương mặt đại diện của nhà thiết kế trong show diễn đó. Nó có tác động trực tiếp đến danh tiếng cũng như sự thành công của nhà thiết kế. Chính vì thế mà việc lựa chọn vị trí Vedette cho bộ sưu tập rất quan trọng và được các nhà thiết kế cân nhắc rất kỹ càng.

vị trí Vedette là gì

Tiêu chí nào để chọn được một Vedette phù hợp

Đối với những nhà mốt quốc tế thường xuyên mở show ở sàn diễn tầm cỡ ở những kinh đô thời trang lớn như Paris, Milan, New York và London, họ luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng khi chọn lựa một vedette, một khi đã chọn thành công vedette sẽ có cơ hội gắn bó với nhà mốt đó trong rất nhiều bộ sưu tập sau này. Một số gương mặt vedette tạo được phong cách riêng được các nhà thiết kế quốc tế săn đón như: Alessandra Ambrosio, Natalia Vodianova, Natasha Poly,… hoặc một số siêu mẫu trẻ tài năng hay các IT girl (hot girl, cô gái nổi bật) có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội như: Cara Delevingne, Kendall Jenner, Gigi Hadid…

Khác hẳn với các NTK quốc tế, ở Việt Nam các NTK lại chọn lựa vedette dựa trên độ hot của các sao. Do đó, vedette có thể là hoa hậu, diễn viên, ca sĩ, cầu thủ hoặc cũng có thể là quán quân của các game show truyền hình như The Face và Vietnam Next top Model,…. Tuy nhiên, vẫn có một số vedette thực lực thường xuyên được các NTK Việt ưu ái gọi tên như: Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Xuân Lan, Hà Anh, Lan Khuê,… đều là những mẫu nổi tiếng và không thể bàn cãi về sự nghiệp, lẫn thần thái và phong cách trình diễn.

Điểm khác biệt lớn nhất của việc chọn lựa vedette tại Việt Nam với quốc tế đó chính là Vedette không cần xem trọng chiều cao, giới tính hay số đo 3 vòng quá chuẩn chỉ cần hot và đang là tâm điểm của dư luận như: Nam Em, Mai Ngô, Minh Hằng, Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, BB Trần,...

Suy cho cùng để trở thành một vedette phải có thực lực trước tiên: khả năng catwalk, sau đó là tên tuổi, chuyên nghiệp, số đo 3 vòng không cần quá chuẩn nhưng cần phải hot hoặc có thần thái làm nổi bật lên tinh thần của bộ sưu tập.

Vedette là gì 

Phân biệt vedette và first face

Trong một show diễn thời trang có hai vị được quan tâm nhất chính là vedette & first face. Vậy hai vị trí này có nhiều khác biệt không, làm thế nào để phân biệt được.

Nếu như first face là người mở màn show diễn, người trình diễn đầu tiên cho bộ sưu tập. Họ sẽ tạo ra ấn tượng đầu tiên cho người xem về những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập.

Thì vedette là lại là người trình diễn cuối cùng, người kết thúc show diễn bằng những thiết kế đặc biệt nhất, ấn tượng nhất. Và cùng là màn trình diễn ấn tượng nhất được nhiều người mong chờ nhất.

Mặc dù first face cũng rất quan trọng vì là người mở màn cho cả buổi trình diễn. Nhưng Vedette vẫn là vị trí được ưu ái hơn cả, không ngẫu nhiên mà vị trí này lại được nhiều người cạnh tranh như vậy. Vedette được suy tôn là ngôi sao của những sàn diễn thời trang.

Á hậu 2 Mâu Thủy là người mở màn cho thương hiệu 21Six
 Á hậu 2 Mâu Thủy là người mở màn cho thương hiệu 21Six tại Vietnam International Fashion Week. Ảnh internet

Được đảm nhận vị trí vedette luôn là điều mà các người mẫu mong muốn. Và họ luôn nỗ lực hết mình để giành được vị trí quan trọng này. Qua bài viết này, hi vọng các bạn đã hiểu hơn về vị trí Vedette quan trọng trong làng thời trang hiện nay.

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