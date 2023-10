Vedette là gì? Cách phân biệt vedette và first face

Tiêu chí nào để chọn được một Vedette phù hợp

Đối với những nhà mốt quốc tế thường xuyên mở show ở sàn diễn tầm cỡ ở những kinh đô thời trang lớn như Paris, Milan, New York và London, họ luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng khi chọn lựa một vedette, một khi đã chọn thành công vedette sẽ có cơ hội gắn bó với nhà mốt đó trong rất nhiều bộ sưu tập sau này. Một số gương mặt vedette tạo được phong cách riêng được các nhà thiết kế quốc tế săn đón như: Alessandra Ambrosio, Natalia Vodianova, Natasha Poly,… hoặc một số siêu mẫu trẻ tài năng hay các IT girl (hot girl, cô gái nổi bật) có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội như: Cara Delevingne, Kendall Jenner, Gigi Hadid…

Khác hẳn với các NTK quốc tế, ở Việt Nam các NTK lại chọn lựa vedette dựa trên độ hot của các sao. Do đó, vedette có thể là hoa hậu, diễn viên, ca sĩ, cầu thủ hoặc cũng có thể là quán quân của các game show truyền hình như The Face và Vietnam Next top Model,…. Tuy nhiên, vẫn có một số vedette thực lực thường xuyên được các NTK Việt ưu ái gọi tên như: Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Xuân Lan, Hà Anh, Lan Khuê,… đều là những mẫu nổi tiếng và không thể bàn cãi về sự nghiệp, lẫn thần thái và phong cách trình diễn.