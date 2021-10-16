Cover là gì? Những hiện tượng mạng nổi tiếng nhờ cover

Định nghĩa 16/10/2021 18:12

Cover là gì? Những hiện tượng mạng nổi tiếng nhờ cover. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.

Cover là gì? Các ý nghĩa khác nhau

Đối với từ cover có rất nhiều nghĩa, nên tùy vào ngữ cảnh sử dụng mà nó có nghĩa khác nhau. Nếu cover được sử dụng để miêu tả vật dụng thì nó được hiểu như là vỏ bọc, bìa bọc. Ngoài ra, cover còn được sử dụng để nói về bài hát được thể hiện lại bởi một người khác. Có thể hiểu, theo danh từ và động từ như sau

1. Cover khi là danh từ

Vỏ bọc, bìa bọc, phong bì,... Bất kỳ thứ gì dùng để bọc phía bên ngoài đồ vật

Nắp đậy, vung đậy

Bụi rậm, lùm cây

Nơi trú ẩn, nơi núp lùm

Tấm che, màn che, lốt, mặt nạ (nghĩa bóng)

Bài hát được hát lại

cover là gì

2. Cover khi là động từ

Che chắn, che đậy, bao phủ,... Tất cả những hành động nhằm mục đích che lại phía bên trong

Bảo vệ, che chở, yểm hộ

Bù đắp, đền bù, trả hộ

Bao gồm, gồm, bao hàm

Nhắm, chĩa. Ở đây, từ cover được dùng để nhắm một vật gì vào ai đó

3. Một số nghĩa khác của từ cover

Cover được sử dụng ở các trường hợp khác nhau tùy thuộc vào mục đích

sử dụng. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay thì Cover được sử dụng nhiều nhất

trong 4 lĩnh vực đó là : Thiết kế, âm nhạc, báo chí/ truyền thông hoặc game.

Trong Game

Cover được sử dụng có ý nghĩa là yểm trợ

Thiết kế: cover được coi là một ảnh bìa

Báo chí được dùng để chỉ việc theo dõi, chịu trách nhiệm về một sự vụ nào đó, còn âm nhạc được dùng theo nghĩa là trình diễn lại.

ảnh cover của facebook
 Ảnh cover facebook

Các hình thức cover

Hát cover

Bắt nguồn từ việc những bạn hát lại một ca khúc yêu thích rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội như: Facebook, YouTube. Dần dần, nó tạo thành trào lưu trong giới trẻ và có những người đã thành công trở nên nổi tiếng.

Thời kỳ đầu, phong cách hát cover chủ yếu là ngồi trước camera và hát trên nền nhạc beat có sẵn, đánh đàn hoặc hát chay. Mọi người đều có xu hướng cố gắng hát sao cho giống với bản gốc của ca sĩ nhất.

Vì thế dần dần các ca khúc cover được đầu tư, chăm chút và có phong cách riêng của người thể hiện. Hiện nay cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng nhờ hình thức này như: Hương Ly, Hoa Vinh, J.Fla...

cover là gì 2

Dance cover

Không hiếm để nhìn thấy các bài nhảy độc đáo được cover lại hiện nay. Từ phong cách nhẹ nhàng, cổ trang, chất ngầu… Được sử dụng để cover lại thường xuyên. Đa số các bản cover điệu nhảy điều mang lại làn gió mới cho điệu nhảy gốc. Không gian để cover nhảy có thể là bất cứ nơi đâu, không hề giới hạn về không gian, trang phục.

Nhiều bản cover bài nhảy được thực hiện trong phòng tập, đường phố hay là lúc nhảy ngẫu hứng. Người cover có thể chọn nhảy lại một đoạn hoặc cả 1 bài đều được. Vài năm trở lại đây, sự phá đảo của app TikTok đã mang làn sóng cover điệu nhảy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Cover mang lại điều gì?

m nhạc vốn mang nhiều màu sắc khác nhau. Vì thế càng nhiều người cover thì bài hát càng mang nhiều phong cách đa dạng khác nhau. Việc cover sẽ góp phần tăng thêm độ nổi tiếng cho ca khúc và nghệ sĩ thể hiện ca khúc đó. Bởi vì đa phần người nghe đều có xu hướng tôn vinh bản gốc hơn bản cover.

Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bản cover còn nổi tiếng hơn bản gốc. Nó giúp những người hát lại bài hát cũng có thể đến gần với khán giả hơn. Theo một cách tươi mới hơn, người nghe sẽ cảm nhận bài hát theo cách hát mới. Nhưng ở một khía cạnh không tích cực thì việc cover này có thể gây ra ảnh hưởng không tốt về doanh thu cho ca sĩ.

Cover là gì? Những hiện tượng mạng nổi tiếng nhờ cover - Ảnh 4 

Những hiện tượng mạng nổi tiếng nhờ cover

“Thánh nữ Bolero” Jang Mi

Cover thành công ca khúc “Duyên phận” giúp tên tuổi của Jang Mi được khán giả biết đến nhiều hơn. Với giọng ca ngọt ngào, dịu dàng nên cô được ưu ái gọi với biệt danh “thánh nữ Bolero”. Hiện trang Fanpage của Jang Mi đã có hơn 1,6 triệu người thích.

Hương Ly

Hương Ly cover thông qua những bài hát nổi tiếng của các ca sĩ khác. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến nhiều sự tranh cãi trái chiều. Lý do bởi cô thường cover lại bài hát dù ca sĩ mới tung ra chưa tới 1 tuần. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Hương Ly đang “cướp hit” của các nghệ sĩ khác. Hiện cô cũng tự cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc của mình như: Nếu có một ngày, Nắm...

Hương Ly cover
 Hương Ly cover nhiều bài hát nổi tiếng. Ảnh minh họa: Internet

Quân A.P

Nhờ vẻ ngoài điển trai cùng chất giọng ấm, dày cùng việc chịu đầu tư trong các sản phẩm, MV cover của mình như: Chiều hôm ấy, Đừng ai nhắc về cô ấy, Màu nước mắt, Cô gái đến từ hôm qua…Hiện Quân A.P đã thoát mác hot boy cover thông qua việc tung qua các sản phẩm âm nhạc riêng của mình: Ai là người thương em, You are my crush…

Trên đây, Phụ nữ và Gia đình đã tổng hợp những thông tin liên quan đến cover, từ khái niệm Cover là gì? Hy vọng các bạn hiểu hơn về từ cover.

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Từ khóa:   cover Hương ly Quân AP

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