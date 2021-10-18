Khẩu thị tâm phi là gì? Cách nhận biết kiểu người khẩu thị tâm phi

Để giải thích ý nghĩa thành ngữ Khẩu thị tâm phi là gì? chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng chữ tiếng Trung cấu tạo nên câu

Khẩu thị tâm phi được xuất phát từ Trung Hoa mang ý nghĩa là miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau. Người như thế xưa kia gọi là tiểu nhân trong số bọn tiểu nhân. Người như thế đối với Vua chắc chắn không trung thành, đối với cha mẹ chắc chắn bất hiếu, kết giao bạn bè sẽ không đáng tin cậy, gặp lúc khó nạn chắc chắn là kẻ bất nghĩa.

Ngôn bất do trung (lời nói không phải từ đáy lòng thốt ra)

口不应心

kǒu bù yìng xīn

Khẩu bất đối tâm (lời nói ra không đúng với lời nghĩ trong lòng)

阳奉阴违

Yáng fèng yīn wéi

Dương phụng âm vi (bằng mặt mà không bằng lòng)

口心不一

Kǒu xīn bù yī

Khẩu tâm bất nhất (lời nói và tấm lòng không giống nhau)

虚情假意

Xū qíng jiǎyì

Hư tình giả ý ( tình cảm giả dối)

Một số thành ngữ trái nghĩa với khẩu thị tâm phi

言为心声

Yán wéi xīnshēng

Ngôn vi tâm thanh (lời nói ra cũng là tiếng nói từ đáy lòng)

言行一致

Yánxíng yīzhì

Ngôn hành nhất trí (lời nói và hành động là một)

由衷之言

Yóuzhōng zhī yán

Do trung chi ngôn (lời nói từ đáy lòng)

真心实话

Zhēnxīn shíhuà

Chân tâm thực thoại (lời nói thật lòng)

Cách nhận biết kiểu người khẩu thị tâm phi

Người khẩu thị tâm phi thường dùng lời nói để che giấu mục đích thật của mình, họ càng sợ cái gì thì lại càng muốn thể hiện cái đó. Có hai kiểu người khẩu thị tâm phi thường thấy, một là những người suy nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng không gây ảnh hưởng xấu, loại còn lại là mang mục đích xấu, ảnh hưởng đến người khác. Dưới đây là một vài đặc điểm để nhận dạng người khẩu thị tâm phi:

- Thường nói chuyện rào trước đoán sau, họ hay dùng câu “Nói thật nhé, thật ra, tôi thấy, bạn nghĩ xem,...” những từ này có cảm giác đáng tin cậy nhưng thật ra không phải là họ đang nói thật, thế nên bản chất câu chuyện ra sao thì khó mà biết thật giả.

- Hay do dự, chối đây đẩy những lời bị buộc tội đến cùng, hoặc bị nói đúng tâm ý.

- Đưa ra những lời khen có cánh, lời chỉ trích dưới dạng lời khen mỉa mai chứng tỏ học đang ghen tị hoặc giận dữ.

- Trước mặt thì đứng về phía bạn, nhưng khi ở trong một nhóm, một đám động lại đứng về phía người khác.

- Kẻ khẩu thị tâm phi là kẻ thù dai, họ giữ những khó chịu trong người rồi thành sự đố kỵ, ghen ghét và đến lúc nào đó sẽ biến thành động cơ để trả thù người khác.

- Tỏ thái độ không tôn trọng, hoặc tôn trọng nửa vời, lờ đi ý kiến, lời nói của bạn

Cách đối phó với kiểu người khẩu thị tâm phi

- Xây dựng những mối quan hệ tốt với tất cả mọi người:

Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy đến, việc bản thân là người thân thiện, hòa đồng và tích cực trong giao tiếp sẽ có lợi rất lớn nếu ai đó trở mặt với bạn thì những người còn lại có thể đứng về phía bạn.

- Bảo vệ bản thân khỏi bị chơi xấu sau lưng:

Trước khi nói chuyện gì với ai đó, hãy hỏi nhiều người về câu chuyện đó trước khi quyết định kể nó ra. Trước những người mình không thân, chưa hiểu rõ thì nên hạn chế nói chuyện.

- Khi bị đâm sau lưng, bị nói xấu trước hết hãy giữ bình tĩnh,nhìn vào tình huống thực tế thay vì phản ứng gay gắt với sự phẫn nộ đang nổi lên sẽ không thể khắc phục được tình huống.

- Tìm hiểu thông tin, quan sát đồng nghiệp, bạn bè để dò ra ai là người đã chơi xấu bạn, từ đó lấy làm chứng cứ nói chuyện nghiêm túc với kẻ đó.

- Nên nói chuyện trực tiếp với kẻ khẩu thị tâm phi, nếu có thể hãy ba mặt một lời. Trước hết hãy nói chuyện lịch sự và khéo léo tiếp cận với kẻ đâm sau bằng cách nói chuyện trực tiếp ở nơi có hai người, hoặc gửi tin nhắn. Đưa ra bằng chứng mà bạn có được để đối phó với kẻ xấu.

Nếu sự việc diễn ra ở chốn công sở, trường học và việc họ làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của bạn hãy gặp người có uy cao hơn, để nói chuyện với họ và đưa ra hướng giải quyết.

Nhưng một điều chắc chắn luôn đúng đó chính là lòng chân thật luôn nhận được sự tin cậy và tín nhiệm, những sự giả tạo như kiểu người thích chơi xấu, khẩu thị tâm phi trước sau gì cũng bị đào thải.

Những kiểu người không nên kết bạn:

- Người thích buôn chuyện, ngồi lê đôi mách

Người tự cao, mắt cao hơn đầu, cho mình là ta đây

Người hay ý kiến, hay than thở

Người thích kiểm soát, thao túng

Người hay toan tính, so đo được hơn

Người đa nghi, nham hiểm

Hy vọng với bài viết trên đây đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc khẩu thị tâm phi là gì? và cách nhận biết kiểu người khẩu thị tâm phi ra sao.