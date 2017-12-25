“Điểm danh” những thực phẩm chứa nhiều sắt cho bà bầu

Thực phẩm là nguồn cung cấp sắt tự nhiên cho cơ thể bà bầu, để tạo ra tạo hemoglobin mang oxy đến khắp cơ thể người mẹ và thai nhi. Theo từng giai đoạn thai kỳ, nhu cầu sắt của mẹ bầu sẽ khác nhau. Thời kỳ thai nghén cần bổ sung là 500 – 600mg sắt/ngày nhưng riêng thời kỳ cuối, nhu cầu sắt chỉ còn 3mg/ngày.

Sắt là nguyên liệu quan trọng để tạo ra máu. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu cần phải được cung cấp đủ chất sắt để có nguồn dự trữ máu cần thiết, đáp ứng được sự phát triển của thai nhi.

Khi nạp đủ sắt từ thực phẩm sẽ giúp cơ thể tránh bị nhiễm khuẩn, vì chất này là một thành phần trong hệ miễn dịch và giúp biến đổi beta caroten thành vitamin A, giúp tạo ra collagen gắn kết các mô cơ thể lại với nhau.

- Thai nhi sẽ dễ bị đẻ non, dị tật, cân nhẹ. Đồng thời còn làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thể lực và trí lực của trẻ.

- Người mẹ khi thiếu sắt dễ bị sảy thai trong 3 tháng đầu hoặc ra máu nhiều sau khi sinh. Tỉ lệ tử vong cũng sẽ cao. Hoa mắt, chóng mặt, khó thở là những biểu hiện thường gặp khi mẹ bị thiếu sắt.

Tìm hiểu về những thực phẩm chứa nhiều sắt cho bà bầu

Dưới đây là những thực phẩm bổ sung sắt dồi dào, mẹ bầu cần lưu ý:

Thịt bò

Thịt bò chứa nhiều sắt bổ sung cho mẹ bầu. Ảnh internet

Thịt bò là thực phẩm giàu chất sắt cho bà bầu mà hầu như chị em nào cũng biết. Trong 80mg thịt bò sẽ chứa khoảng 2 mg sắt, giúp cải thiện lượng hemoglobin trong cơ thể hiệu quả. Bên cạnh đó, trong thịt bò còn chứa nhiều dưỡng chất khác như: protein, vitamin nhóm B như B1, B12, B6, cacnitin, kali, kẽm và magie.

Cứ 100g thịt bò sẽ cung cấp 128 Kcal cho cơ thể. Cùng một lượng thịt như nhau, nhưng loại thực phẩm này bổ sung chất sắt nhiều hơn so với thịt cá rô và các loại thịt khác.

Lòng đỏ trứng

Trứng gà không chỉ chứa protein, canxi, photpho, nhiều vitamin, mà còn có hàm lượng sắt lớn có lợi cho sự phát triển của thai nhi và sức khỏe bà bầu. Ngoài ra, trong loại thực phẩm này cũng chứa nhiều vitamin B1, B6 và các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, K giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho bà bầu.

Mía

Một trong những thực phẩm nhiều sắt cho bà bầu đó là mía. Các nghiên cứu cho thấy, trong thân cây mía ngoài thành phần cơ bản là các loại đường chiếm khoảng 70%, còn có nhiều thành phần dinh dưỡng khác như vitamin, protein, axit hữu cơ, canxi, đặc biệt là chất sắt có lợi cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cung cấp nguồn nhiệt lượng cần thiết trước và trong khi mang thai.

Nghêu, sò, hến

Nghêu, trai, sò, hàu là các loại hải sản thân mềm rất giàu lượng sắt. Trong đó, 100g nghêu có tới 23mg sắt, 20 con sò nhỏ chứa tới 53 mg sắt, tương đương gần 200% lượng sắt cho mẹ bầu mỗi ngày. Hàu cung cấp 10mg, sò là 8mg còn bạch tuộc là 5,8mg sắt. Vì vậy, không có lý do gì mẹ bầu lại bỏ qua các món ăn hấp dẫn như cháo nghêu, hàu nướng… để bổ sung thêm sắt cho cơ thể một cách an toàn.

Hạt bí đỏ

Bí đỏ cũng chứa nhiều sắt bổ sung cho cơ thể mẹ bầu. Ảnh internet

Bí đỏ chứa khá nhiều thành phần dưỡng chất như protein, carotene, vitamin, amino axit, canxi, sắt, kẽm… trong đó, hạt bí đỏ là đại diện tiêu biểu cho thực phẩm giàu chất sắt. Cứ 100g hạt bí có thể cung cấp khoảng 34 mcg lượng sắt. Hạt bí đỏ ngoài việc chứa nhiều sắt còn giúp ngăn cản quá trình hình thành sỏi thận trong cơ thể.

Ngoài ra, còn một số thực phẩm giàu sắt khác như: cam, nho, các loại hạt họ đậu, chuối, bông cải, ngũ cốc…

Khi bổ sung các nguồn thực phẩm giàu chất sắt cho thể, các mẹ bầu cũng nên bổ sung thêm các thực phẩm dồi dào vitamin C để giúp hấp thụ sắt tốt hơn.