Nước đậu đen mang lại các tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Lý do được nhắc đến chính là bởi đậu đen dồi dào vitamin và các khoáng chất, giúp thanh lọc và loại bỏ toàn bộ các chất độc hại tích tụ trong cơ thể, ngăn chặn quá trình gây bệnh, giảm bớt các loại bệnh.

Đã từ rất lâu, chị em phụ nữ truyền tai nhau về một món nước uống có tác dụng tốt cho sức khỏe . So với rất nhiều loại nước có thể dẫn đến các tác dụng phụ và những nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim mạch… thì nước đậu đen rang lại hoàn toàn ngược lại.

Nhắc đến nước uống đậu đen, nhiều phụ nữ tìm hiểu cách uống nước đậu đen rang giảm cân, uống nước đậu đen rang đúng cách, cách uống nước đậu đen rang… Vậy hãy thử xem món nước uống này có những tác dụng gì nhé:

Lợi ích sức khỏe khi uống nước đậu đen rang đúng cách

Đậu đen hỗ trợ giảm cân

Đậu đen chứa nhiều protein cũng như chất xơ, sử dụng loại hạt này theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp người dùng giảm cảm giác đói và thèm ăn, mang lại hiệu quả giảm cân.

Bên cạnh đó, đậu đen còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác có tác dụng giảm cân rất tốt như vitamin A, B, C, PP, lipid, muối khoáng, protein. Không chỉ vậy, hàm lượng axit amin quan trọng trong đậu đen cũng rất cao. Nhờ vậy, đậu đen sẽ phát huy công dụng giải phóng mỡ thừa cũng như giải độc cơ thể giúp giảm cân hiệu quả.

Đậu đen giúp giảm cân hiệu quả. Ảnh: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm bệnh huyết áp

Đậu đen có thành phần kháng viêm và vitamin B phức hợp, có tác dụng tăng cường sức khỏe cho tim. Ngoài ra, nó còn giúp giảm triglyceride và cholesterol xấu. Bởi vậy, uống nước đậu đen rang rất tốt cho hệ tim mạch.

Một số nghiên cứu cũng đề cập rằng khi uống nước đậu đen rang liên tục trong 15 ngày có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt nhờ vỏ của nó có chứa hoạt chất thuộc flavonoid.

Đậu đen tốt cho người mắc bệnh tim mạch. Ảnh: Internet

Uống nước đậu đen có tác dụng gì trong việc điều hòa huyết áp? Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng có hàm lượng natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên. Đây cũng là một trong những lợi ích sức khỏe hỗ trợ giảm bệnh tim mạch của đậu đen.

Giúp xương khỏe mạnh

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen. Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Phòng ngừa ung thư nhờ nước đậu đen

Uống nước đậu đen có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa ung thư. Thành phần đậu đen có chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do, làm thay đổi tế bào, gây ung thư.

Ngoài ra, vì đậu đen chứa nhiều chất xơ nên có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư ruột kết (ung thư ruột già). Do đó, bạn có thể tận dụng uống nước đậu đen chăm sóc cơ thể hàng ngày.

Cách nấu đậu đen rang cho cả gia đình

Bạn có thể áp dụng một số cách nấu nước đậu đen rang đơn giản nhất, giúp cơ thể hấp thụ nhanh chóng và hiệu quả nhất như sau:

- Đậu đen rửa sạch, đãi bỏ hạt lép (thường nổi lên trên), rồi dàn ra mẹt thưa để phơi cho ráo nước.

- Cho đậu vào rang ở lửa nhỏ vừa, đảo thường xuyên cho các hạt đậu chín đều. Có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng.

Cách rang đậu đen uống nước đúng cách. Ảnh: Internet

- Sau khi rang 20 - 25 phút, hạt đậu nứt vỏ, xoa thấy vỏ bong ra, ruột vàng thơm là được.

- Cho đậu đã rang cùng 3,5 - 4 lít nước vào đun sôi khoảng 2 - 3 phút thì tắt bếp om 5-8 phút. Lúc này nước đậu đen có màu hơi đỏ là được. Dùng rây lọc lấy nước, bỏ bã.

Cách pha nước đậu đen rang đúng cách

Sau khi đã đun xong. Để nguội thành trà đậu đen, chia vào các hũ (lọ) thủy tinh để ngăn mát tủ lạnh dùng trong 3 - 5 ngày. Để giảm cân tốt nhất, nước đậu đen nên uống trước bữa ăn 20 - 30 với 1 cốc 150 ml.

Bạn có thể sử dụng đậu đen đã rang để hãm thành trà. Lọc riêng phần nước và phần bã. Chắt phần nước đậu đen rang để uống.

Cách pha nước đậu đen rang hiệu quả. Ảnh: Internet

Bạn không nên cho quá nhiều đậu vào quá ít nước vì sẽ khiến nước đậu bị đặc, khó uống và hiệu quả giảm cân không cao.

Ngoài ra, bạn có thể thêm một vài lát gừng, kết hợp với một số loại hạt khác như: gạo lứt, đậu đỏ, 5 loại ngũ cốc... Để giảm cân tốt nhất, nước đậu đen nên uống trước bữa ăn 20 - 30 với 1 cốc 150 ml.

Một số lưu ý khi uống nước đậu đen rang

- Cách đơn giản nhất để bảo quản nước đậu đen là cho vào chai/lọ đựng kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên chỉ nên bảo quản dưới 3 ngày thôi nhé vì nếu để lâu hơn nước đậu đen có thể bị lên men và không giữ được hương vị cũng như chất dinh dưỡng ban đầu.

- Bạn không nên sử dụng các loại đường, đặc biệt đường tinh luyện trong các món nước hàng ngày.

- Tránh người thể hàn: Đậu đen vốn có tính mát nên không dùng cho người bị hư hàn như: loét hành tá tràng, dễ tiêu chảy, tiêu chảy mạn, chân tay lạnh, mệt mỏi, sợ lạnh… Với những người bị chứng bệnh này nếu uống nước đậu đen sẽ làm cho bệnh nặng hơn, khó điều trị dứt điểm thậm chí còn làm phát sinh thêm các bệnh khác.

- Không nên kết hợp đậu đen với rau bina, sữa, đậu thầu dầu, ngũ sâm...

- Không nên lạm dụng nước đậu đen rang. Bạn chỉ uống ở mức vừa phải. Đặc biệt, nếu có bệnh lý, bạn nên hạn chế uống liên tục, xuyên suốt. Bạn có thể nghỉ ngơi sau 3 tháng uống loại nước này bằng cách uống nước lọc mỗi sáng 1 ly đầy để thay thế. Ngoài ra, bạn nên bổ sung xen kẽ đậu đen với những loại nước khác như: nghệ mật ong, nước chanh, nước muối loãng, táo đỏ, hoa cúc để giúp cơ thể có đa dạng nguồn thực phẩm, vitamin.