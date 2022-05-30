Trứng kết hợp với các thực phẩm này phải gọi là số 1, nhà nhà người người đều MÊ vì quá LẠ MIỆNG

Trứng gà sẽ trở thành một "siêu thực phẩm" tuyệt vời nếu được kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin như: ớt chuông, mướp đắng, cà chua, củ cải… Lòng đỏ trứng có chất đề kháng chống lại bệnh tật. Lòng trắng chống lão hóa, tăng cường thị lực và độ dẻo dai của cơ bắp. Kết hợp với thực phẩm từ rau củ chứa nhiều vitamin và tinh bột sẽ thành một bữa ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Trứng gà và thịt gà luộc khi kết hợp rất tốt cho tiêu hóa cũng như hạn chế tình trạng tè dầm ban đêm ở trẻ em. Thêm nữa, sự kết hợp giữa hai loại thực phẩm này còn giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ ở nam giới, điều hoà kinh nguyệt ở nữ giới, đồng thời giúp người lớn tuổi tránh tình trạng đục thuỷ tinh thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn trứng gà không quá 7 quả mỗi tuần bởi việc ăn quá nhiều trứng gà sẽ gây ra tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch, đồng thời tăng nguy cơ xơ gan đấy.

Thêm nữa, bạn không nên ăn trứng sống mà hãy ăn trứng đã được nấu chín hoàn toàn. Bởi khi ăn trứng sống, bạn có thể gặp phải tình trạng ngộ độc thực phẩm hay mắc phải các bệnh do vi khuẩn trong trứng gây ra. Hơn nữa, chất kháng biotin có trong lòng trắng trứng gà sống sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Cháo và trứng gà

Khí huyết kém có thể dẫn đến các vấn đề đáng ngại như da vàng vọt, sần sùi, mất ngủ, tóc xơ rối,... Trứng luộc chứa các vitamin và khoáng chất, kết hợp với cháo trắng dễ tiêu hoá, ngoài việc có thể bồi bổ khí huyết, còn giúp giảm mỡ trong máu đồng thời bảo vệ tốt cho gan.

Ảnh minh họa: Internet

Món trứng và cháo đặc biệt phù hợp cho những người mới ốm dậy hoặc đang bị suy nhược cơ thể. Dùng món này đều đặn mỗi ngày trong 1 tuần bệnh có thể thuyên giảm.

Canh cà chua trứng thịt bằm

Nếu như bạn yêu thích trứng và cà chua, bạn có thể kết hợp chúng lại với nhau để làm món canh cà chua trứng. Ngoài ra, nếu muốn bổ sung thêm dinh dưỡng, bạn có thể thêm thịt bằm vào để thành món canh cà chua trứng thịt bằm.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng ngâm tương

Đậm đà, béo ngậy, dậy vị là những gì bạn sẽ cảm nhận được từ món ăn độc đáo này. Trứng là loại thực phẩm đã quá quen thuộc với gia đình Việt. Luộc, chiên, hấp, cuộn, cách nào cũng đơn giản và hấp dẫn nên trứng luôn là lựa chọn được các bà nội trợ ưu ái. Tuy nhiên, có một biến tấu cho món trứng khác đến từ Hàn Quốc đang "gây sốt" cộng đồng mạng thời gian gần đây, đó là trứng ngâm tương.

Ảnh minh họa: Internet

Món trứng ngâm tương kiểu Hàn Quốc vẫn đang "làm mưa làm gió" trong giới sành ăn Việt. Lợi ích cho sức khoẻ của trứng thì khỏi phải bàn cãi, trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Một quả trứng luộc chứa protein, vitamin A, B tổng hợp, vitamin D, E, K, canxi, chất béo lành mạnh và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Trứng chứa nhiều calo và protein giúp bạn nhanh no hơn. Từ đó, bạn có xu hướng giảm ăn các loại thực phẩm khác. Kết quả của một nghiên cứu chỉ ra rằng khi ăn sáng với trứng gà trong tám tuần liên tục sẽ giúp bạn giảm cân đáng kể.