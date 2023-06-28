Top những loại dầu ăn bảo vệ tim mạch tốt nhất, có thể dùng để nấu ăn với nhiệt độ cao

Có một số loại dầu phù hợp với việc nấu nướng ở nhiệt độ cao hơn những loại khác, đó là do dầu thay đổi cấu trúc khi đun nóng. Khi một công thức yêu cầu chúng ta chiên thức ăn, chúng ta sẽ để dầu tiếp xúc với nhiệt độ cao, thêm độ ẩm từ thực phẩm cũng như ôxy trong không khí, cả ba yếu tố này đều kích hoạt các phản ứng hóa học, gây ra những thay đổi có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm bao gồm cả mùi vị của nó.

Dầu ăn là một trong những thực phẩm thiết yếu cần có trong danh sách thực phẩm nấu ăn hàng ngày của mọi gia đình. Lựa chọn dầu ăn đúng cũng là một phần trong chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Tuy nhiên không phải tất cả các loại dầu ăn đều được tạo ra như nhau và lợi ích giống nhau.

Trong dầu lạc có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người như: 17% chất béo bão hòa (SFA), 32% chất béo không bão hòa đa (PUFA) (omega 6) và 46% chất béo không bão hòa đơn (MUFA) (omega 3 và omega 9). Ngoài ra dầu lạc chứa nhiều vitamin E (Alpha Tocopherol), vitamin K và nhiều loại vitamin, khoáng chất khác.

Dầu lạc hay còn gọi là dầu đậu phộng , được chiết xuất từ những hạt lạc (hạt đậu phộng). Dầu đậu phộng có hương vị rất thơm, ngọt và mạnh tương tự như dầu mè. Nó thường được sử dụng trong chế biến nhiều món ăn ở Đông Nam Á, Nam Á và Trung Quốc.

Trong dầu lạc có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Dầu quả bơ

Dầu quả bơ rất tốt cho sức khỏe vì nó chứa chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim. Đây cũng là một trong các loại dầu ăn có điểm bốc khói cao nhất rất thích hợp dùng để nấu ăn.

Dầu bơ cũng chứa lutein, một chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ duy trì thị lực tốt. Nghiên cứu cũng cho thấy, các hợp chất chiết xuất từ quả bơ có thể hỗ trợ làm giảm đau khớp và cứng khớp ở những người bị viêm xương khớp.

Bạn nên sử dụng dầu bơ để nấu ăn hoặc nướng bánh trong nhiều cách chế biến nhờ điểm bốc khói cao và hương vị nhẹ. Ngoài ra, nó cũng có thể được thêm vào món salad, nước chấm và sốt để tăng hàm lượng chất béo có lợi cho tim.

Dầu ô liu

Từ bao đời nay, dầu ô liu đã được các chuyên gia đánh giá rất cao về dinh dưỡng, cũng như các lợi ích tuyệt vời của chúng với sức khỏe. Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), dầu ô liu chứa các axit béo không bão hòa giúp giảm viêm, giảm cholesterol và ngăn ngừa các bệnh mãn tính hiệu quả.

Bên cạnh đó, dầu ô liu còn giàu vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ ức chế sự tác động của các gốc tự do và ngăn sự phát triển của tế bào ác tính, nhờ vậy mà phòng ngừa ung thư hiệu quả. Loại dầu này cũng chứa các hợp chất có lợi cho tim mạch, giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì tích mỡ.

Từ bao đời nay, dầu ô liu đã được các chuyên gia đánh giá rất cao về dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạt cải

Dầu hạt cải chỉ có 1g chất béo bão hòa trong 1 muỗng canh và giống như dầu ô liu, có nhiều chất béo không bão hòa đơn (với khoảng 9g mỗi muỗng canh). Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nó cũng chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đa cao (4g mỗi muỗng canh) .

Dầu hạt cải có điểm bốc khói tốt và có hương vị trung tính, vì vậy nó tốt hơn khi nấu ăn ở nhiệt độ cao như áp chảo, nướng, quay và chiên. Bởi vì nó không có nhiều hương vị như một số loại dầu thực vật khác nên không thích hợp để trộn salad và các món ăn khác nếu muốn tăng hương vị.

Dầu mè

Dầu mè tốt cho những người hay mệt mỏi, mất ngủ kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Dầu mè là một trong những loại dầu ăn tốt cho tim mạch. Nó có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có khả năng giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và xơ vữa động mạch.

Dầu mè có điểm bốc khói cao, rất phù hợp để nấu ở nhiệt độ cao như xào, nướng và sử dụng trong nước sốt.