Top 6 "siêu thực phẩm" vừa ngon miệng lại tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể

Dinh dưỡng 25/01/2023 16:57

Nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn loại siêu thực phẩm nào sẽ tốt nhất cho nhiệm vụ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, thì những loại sau đây sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Hầu hết chúng ta đều nhận thức được tầm quan trọng của việc có một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và trong khi một số người trong chúng ta đang lầm tưởng rằng chỉ cần bổ sung vitamin tổng hợp đơn giản vào buổi sáng là đủ để loại bỏ chế độ ăn nghèo nàn, thì điều ngược lại không thể chính xác hơn.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, vitamin tổng hợp không phải là cách tốt nhất để tăng cường hệ thống miễn dịch, mà là tiêu thụ một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm một số siêu thực phẩm và sản phẩm tự nhiên. Nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn loại siêu thực phẩm nào sẽ tốt nhất cho nhiệm vụ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, thì những loại sau đây sẽ là lựa chọn tốt nhất.

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Siêu thực phẩm sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Hạt mè

Hạt mè là những hạt nhỏ xíu mà chúng ta thường thấy trên một số loại bánh mì, mặc dù, có một số cách khác để kết hợp những hạt dinh dưỡng này vào chế độ ăn uống của bạn. Các hạt giàu dầu được tìm thấy trong vỏ của cây mè và chúng chứa đầy các chất dinh dưỡng có lợi có thể cung cấp cho bạn một số lợi ích sức khỏe từ hệ thống miễn dịch được tăng cường đến mức cholesterol thấp hơn và huyết áp khỏe mạnh hơn.

Cây cải ngựa

Rễ cải ngựa đã được ca ngợi vì danh sách dài các lợi ích sức khỏe của nó và khoa học chứng minh đằng sau củ cải ngựa cho thấy rằng nó là một siêu thực phẩm tuyệt vời cho những người hy vọng tăng cường hệ thống miễn dịch của họ. Rễ chứa các đặc tính chống viêm có lợi và các nghiên cứu chứng minh rằng hàm lượng chất dinh dưỡng cao của cải ngựa có thể chống lại cholesterol cao và thậm chí cải thiện chức năng thận.

Rau họ cải

Rau họ cải là rau mầm Brussel, bông cải xanh và một số loại rau xanh đậm khác chứa nhiều chất dinh dưỡng. Loại rau này chứa nhiều vitamin A và C; vitamin có tác động kỳ diệu đến sức khỏe và sức mạnh của hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hơn nữa, hàm lượng chất dinh dưỡng ấn tượng của những loại rau này cũng sẽ mang lại những lợi ích như giảm nguy cơ phát triển ung thư và giảm viêm.

Các loại ngũ cốc

Ngũ cốc nguyên hạt chứa chất xơ, protein, vitamin nhóm B, khoáng chất vi lượng, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác mang lại lợi ích sức khỏe đặc biệt. Kết hợp ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm nguy cơ phát triển một số tình trạng sức khỏe đáng sợ từ bệnh tiểu đường đến các dạng ung thư. Vì vậy, chuyển từ bánh mì trắng giàu tinh bột không tốt cho sức khỏe sang ổ bánh mì nguyên hạt sẽ là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Miso

Miso là một loại gia vị Nhật Bản được sản xuất thông qua quá trình lên men đậu nành với một vài thành phần khác. Trong khi kết hợp miso vào chế độ ăn uống của bạn sẽ tăng cường sức khỏe tổng thể về tinh thần và thể chất của bạn, các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong gia vị độc đáo bao gồm axit folic, vitamin E và K, cũng như vitamin nhóm B và một số loại khác. Quá trình lên men đã tăng cường hàm lượng vi khuẩn có lợi có trong miso, đó là lý do chính khiến gia vị này cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Top 6 'siêu thực phẩm' vừa ngon miệng lại tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 2
Miso

Rong biển 

Nếu là một người yêu thích tất cả những thứ liên quan đến sushi, bạn sẽ rất vui khi biết rằng một trong những thành phần chủ yếu trong hầu hết các dạng sushi, rong biển ăn được, là một siêu thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người thích ăn sushi, có nhiều cách khác để kết hợp rong biển ăn được vào chế độ ăn uống của bạn. Siêu thực phẩm này chứa một danh sách dài các chất dinh dưỡng ấn tượng, chẳng hạn như iốt và tyrosine, có lợi cho các chức năng của tuyến giáp, cũng như một số vitamin và khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi. Bao gồm rong biển ăn được trong chế độ ăn uống của bạn có nghĩa là bạn sẽ ghi nhận những lợi ích sức khỏe từ việc giảm cân đến cải thiện sức khỏe đường ruột và tất nhiên, một hệ thống miễn dịch được tăng cường sẽ giúp ngăn ngừa cảm lạnh đáng sợ và các trường hợp cúm.

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này - tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp cơ thể thoải mái

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Những lựa chọn thực phẩm mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của não bộ. Nó sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn và tỉnh táo suốt cả ngày. Nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau cho thấy vai trò độc đáo của nó trong việc cung cấp một bộ nhớ vững chắc. Bây giờ, không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào nữa, chúng ta hãy đi sâu vào bài viết.

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