Tổng hợp các món chay ngon cho mùa Vu Lan

2 muỗng súp tương hột

1 bịch nước dừa

Vài củ kiệu băm

Nước tương, muối, tiêu, đường, dầu ăn.

Cách chế biến:

– Các thứ rau củ cắt miếng vừa ăn.

– Cải muối thái lát xéo, ngâm nước cho nở, bóp thật kỹ cho ra bớt mặn, xả nước nhiều lần. (Cải muối có loại ngọt, nên mua loại này ngon hơn.)

– Cà rốt thái lát dầy.

– Đậu đũa bẻ khúc.

– Nấm nhỏ khía trên thân, nấm to cắt đôi.

– Đậu hủ cắt thành miếng nhỏ.

– Măng mua loại luộc sẵn, xong về luộc lại thêm vài lần cho khỏi đắng.

– Phi thơm kiệu băm, cho các thứ rau củ vào trước, xào thấm dầu.

– Trút bịch nước dừa + tương hột vào.

– Nêm vừa ăn với nước tương và gia vị.

– Kho nhỏ lửa đến khi mọi thứ rau củ thấm mềm, nước kho còn một ít thì cho bắp cải vào sau cùng trộn đều.

– Nhấc xuống, dọn ra dĩa ăn với cơm nóng.

Bò viên chay

Món bò viên xào chay thập cẩm là món ăn được rất nhiều người ưa thích và được làm nhiều trong các mâm cô chay ngày rầm mùng một.

Nguyên liệu

Bò viên chay : 180g, cà chua 1 trái

Dưa leo 1 trái, thơm 1/4 trái

Hành tây 1/2 củ, cần tàu 2 cây

Hành boaro

Muối, tiêu, đường, dầu hào chay, dầu ăn

Nước tương

Bột ngọt

Thực hiện

Bước 1 : Bò viên cắt đôi, trụng sơ, ướp 1/2 đường, 1/2 bột ngọt và ít tiêu, để thấm

Bước 2 : Cà chua, hành tây cắt múi cau. Thơm cắt lát. Cần tàu cắt khúc 3cm. Boaro cắt khúc chẻ nhỏ.

Bước 3 : Phi thơm boaro, xào bò viên thêm dưa leo , cà chua thơm và hành tây vào xào nhanh tay , nêm 1/2m đường, 1/2m bột ngọt , 1/2m muối, 2M nước 1M dầu hào chay, cuối cùng thêm cần tàu rồi tắt bếp

Bước 4 : Trình bày món ăn ra đĩa rắc tiêu dùng cơm nóng chấm kèm nước tương và thì ngon tuyệt nhé



Món bò viên xào thập cẩm chay món ăn ngon hấp dẫn

Thế là bạn đã hoàn thành món bò viên chiên xào chay thập cẩm món ăn ngon lạ miệng cho gia đình mình rồi đó. Bạn hãy tham khảo thêm món ăn ăn chay để cho thực đơn gia đình nha mình thêm hấp dẫn nhé.

Chả giò chay

Nếu thường xuyên ăn các món chay thì rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng cho những ai muốn giảm cân nên được rất nhiều người ưa thích hiện nay.

Nguyên liệu:

300g nấm sò

300g nấm hương

300g nấm bunapi hoặc bunashimeji

300g nấm kim châm

2 củ cà-rốt

Bánh tráng

Hạt nêm, tiêu, đường, nước tương chay

Thực hiện

Bước 1 : Nấm sò, nấm hương ngâm rửa thật sạch qua nước muối loãng, để ráo, xắt cây dài. Cà-rốt gọt vỏ, cắt cây nhỏ. Nấm kim châm, nấm bunashimeji rửa qua, cắt gốc, tách thân.

- Cà-rốt cạo vỏ, rửa sạch, cắt sợi.



Cắt gọt cà rốt

Bước 2 : Bắc chảo cho dầu vào đun nóng , cho cà-rốt, củ cải vào xào sơ với 1 muỗng cà-phê hạt nêm, 1 muỗng cà-phê nước tương, trộn đều. Bắc chảo dầu khác, cho nấm hương, nấm sò , 1 muỗng cà-phê hạt nêm, tiêu, đường vào xào chín.



Chuẩn bị cuốn chả giò nấm chay

Bước 3 : Trải bánh tráng ra dĩa, múc từng muỗng nhân nấm xào, nấm kim châm, nấm bunashimeji, cà-rốt, vào giữa, gấp mép hai bên, cuốn tròn lại. Bắc chảo, cho dầu vào ngập khoảng ½ chảo, thả chả giò vào chiên chín. Ăn chả giò nấm chay kèm bún, nước tương ớt. Thế là đã hoàn thành món giò nấm chay cho ngày rằm rồi hoặc làm món ăn cuối tuần cũng rất thích hợp vì nó làm cho gia đình bạn cẩm thấy lạ miệng



Chiên chả giò nâm chay

Miến lươn chay trộn

Nguyên liệu:

- Miến đậu xanh

- Đậu phụ

- Nấm hương; lạc rang; cần tây, cà rốt, giá đỗ, kiệu, xì dầu vừa đủ

Chế biến:

Bước 1: Lạc rang xát sạch vỏ, giã dập 1 chút.

- Nấm hương chọn tai to, ngâm nở, dùng kéo cắt khoanh tròn theo cây nấm.

- Ướp nấm với 1 chút hạt nêm từ nấm, ngũ vị hương 15 phút cho ngấm.

Bước 2: Rắc bột chiên giòn lên nấm cho bám đều.

Đun dầu nóng già thả nấm vào chiên vàng, vớt ra giấy thấm dầu.

Bước 3: Đun nước sôi cho miến vào chần sơ, đổ ra rá xóc cho ráo nước, trộn đều miến với 1 chút dầu ăn để miến không bị dính vào nhau.

Bước 4: Đậu phụ cắt lát mỏng, chiên vàng giòn, thái con chì. Cần tây cắt khúc, cà rốt thái sợi. Chần sơ cần tây, cà rốt, giá đỗ với nước đun sôi cùng 1 chút muối, vớt rau ngâm ngay vào nước lạnh để rau có màu đẹp và giòn.

Bước 5: Kiệu chua, ớt băm nhỏ, nước tương, đường, chanh, nước pha thành hỗn hợp chua ngọt. Trộn đều các nguyên liệu trên với nhau cùng hỗn hợp nước tương chua ngọt.

Khi ăn, trộn bát miến cùng hỗn hợp gia vị, rắc lạc rang lên nữa là có món miến lươn chay ngon tuyệt!

Mốt số món chay ngon khác:

Chả lá lốt chay

Món ăn này cách làm cũng giống như chả thịt chỉ có điều là thay thịt xay bằng đậu phụ đánh nhuyễn ra. Ăn ngon không kém gì chả thịt, món ăn này chấm với xì dầu là rất tuyệt.

Đậu phụ nhồi nấm

Với món đậu phụ nhồi nấm này, giá trị dinh dưỡng đem lại rất cao, ít chất béo, hương vị thơm ngon hứa hẹn đây sẽ là một món đổi vị cuối tuần, một bữa ăn chay lý tưởng thay vì cảm giác ngao ngán khi món ăn của chúng ta liên quan đến thịt, cá quá nhiều

Súp thập cẩm chay

Món này cũng rất dễ ăn, phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người và mọi lứa tuổi, rất thích hợp cho vào thực đơn chay vào ngày rằm này đó :

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với các món chay nhé!