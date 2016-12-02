Tổng hợp các món chay ngon cho mùa Vu Lan

Dinh dưỡng 02/12/2016 09:56

Ăn chay vừa tiết kiệm lại rất tốt cho sức khỏe, hôm nay Phụ nữ và Gia đình giới thiệu đến các bạn một số món chay ngon dễ làm trong mùa Vu Lan này.

Chay rau củ kho

rau cu kho chay - mon chay ngon dam da cho ngay ram.
Rau củ kho chay – món chay ngon đậm đà cho ngày rằm.

Nguyên liệu:

  • Măng, củ cải muối, cà rốt, củ cải trắng, bắp cải, su hào, đậu đũa, nấm rơm, khổ qua… mỗi thứ một ít

  • 2 muỗng súp tương hột

  • 1 bịch nước dừa

  • Vài củ kiệu băm

  • Nước tương, muối, tiêu, đường, dầu ăn.

    • Cách chế biến:

    – Các thứ rau củ cắt miếng vừa ăn.

    – Cải muối thái lát xéo, ngâm nước cho nở, bóp thật kỹ cho ra bớt mặn, xả nước nhiều lần. (Cải muối có loại ngọt, nên mua loại này ngon hơn.)

    – Cà rốt thái lát dầy.

    – Đậu đũa bẻ khúc.

    – Nấm nhỏ khía trên thân, nấm to cắt đôi.

    – Đậu hủ cắt thành miếng nhỏ.

    – Măng mua loại luộc sẵn, xong về luộc lại thêm vài lần cho khỏi đắng.

    – Phi thơm kiệu băm, cho các thứ rau củ vào trước, xào thấm dầu.

    – Trút bịch nước dừa + tương hột vào.

    – Nêm vừa ăn với nước tương và gia vị.

    – Kho nhỏ lửa đến khi mọi thứ rau củ thấm mềm, nước kho còn một ít thì cho bắp cải vào sau cùng trộn đều.

    – Nhấc xuống, dọn ra dĩa ăn với cơm nóng.

    Bò viên chay

    Món bò viên xào chay thập cẩm là món ăn được rất nhiều người ưa thích và được làm nhiều trong các mâm cô chay ngày rầm mùng một. 

    Nguyên liệu 

    • Bò viên chay : 180g, cà chua 1 trái

    • Dưa leo 1 trái, thơm 1/4 trái

    • Hành tây 1/2 củ, cần tàu 2 cây

    • Hành boaro

    • Muối, tiêu, đường, dầu hào chay, dầu ăn

    • Nước  tương

    • Bột ngọt

    Thực hiện

    Bước 1 : Bò viên cắt đôi, trụng sơ, ướp 1/2 đường, 1/2 bột ngọt và ít tiêu, để thấm

    Bước 2 : Cà chua, hành tây cắt múi cau. Thơm cắt lát. Cần tàu cắt khúc 3cm. Boaro cắt khúc chẻ nhỏ.

    Bước 3 : Phi thơm  boaro, xào bò viên thêm dưa leo , cà chua thơm và hành tây vào xào nhanh tay , nêm 1/2m đường, 1/2m bột ngọt , 1/2m muối, 2M nước 1M dầu hào chay, cuối cùng thêm cần tàu rồi tắt bếp

    Bước 4 : Trình bày món ăn ra đĩa rắc tiêu  dùng cơm nóng chấm kèm nước tương và thì ngon tuyệt nhé

    bò viên xào thập cẩm chay
    Món bò viên xào thập cẩm chay món ăn ngon hấp dẫn

    Thế là bạn đã hoàn thành món bò viên chiên xào chay thập cẩm món ăn ngon lạ miệng cho gia đình mình rồi đó. Bạn hãy tham khảo thêm món ăn ăn chay để cho thực đơn gia đình nha mình thêm hấp dẫn nhé.

    Chả giò chay

    Nếu thường xuyên ăn các món chay thì rất tốt cho sức khỏe và có tác dụng cho những ai muốn giảm cân nên được rất nhiều người ưa thích hiện nay. 

    Nguyên liệu:

    • 300g nấm sò

    • 300g nấm hương

    • 300g nấm bunapi hoặc bunashimeji

    • 300g nấm kim châm

    • 2 củ cà-rốt

    • Bánh tráng

    • Hạt nêm, tiêu, đường, nước tương chay

    Thực hiện

    Bước 1 :  Nấm sò, nấm hương ngâm rửa thật sạch qua nước muối loãng, để ráo, xắt cây dài. Cà-rốt gọt vỏ, cắt cây nhỏ. Nấm kim châm, nấm bunashimeji rửa qua, cắt gốc, tách thân.
     - Cà-rốt cạo vỏ, rửa sạch, cắt sợi.

    Chả giò nấm chay
    Cắt gọt cà rốt

    Bước 2 : Bắc chảo cho dầu vào đun nóng , cho cà-rốt, củ cải vào xào sơ với 1 muỗng cà-phê hạt nêm, 1 muỗng cà-phê nước tương, trộn đều. Bắc chảo dầu khác, cho nấm hương, nấm sò , 1 muỗng cà-phê hạt nêm, tiêu, đường vào xào chín.

    Chả giò nấm chay
    Chuẩn bị cuốn chả giò nấm chay

    Bước 3 : Trải bánh tráng ra dĩa, múc từng muỗng nhân nấm xào, nấm kim châm, nấm bunashimeji, cà-rốt, vào giữa, gấp mép hai bên, cuốn tròn lại. Bắc chảo, cho dầu vào ngập khoảng ½ chảo, thả chả giò vào chiên chín. Ăn chả giò nấm chay kèm bún, nước tương ớt. Thế là đã hoàn thành món giò nấm chay cho ngày rằm rồi hoặc làm món ăn cuối tuần cũng rất thích hợp vì nó làm cho gia đình bạn cẩm thấy lạ miệng

    Chả giò chay
    Chiên chả giò nâm chay

    Chả giò nấm chay

    Miến lươn chay trộn 

    Nguyên liệu:

    - Miến đậu xanh

    - Đậu phụ

    - Nấm hương; lạc rang; cần tây, cà rốt, giá đỗ, kiệu, xì dầu vừa đủ

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 1

    Chế biến:

    Bước 1: Lạc rang xát sạch vỏ, giã dập 1 chút.

    - Nấm hương chọn tai to, ngâm nở, dùng kéo cắt khoanh tròn theo cây nấm.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 2

    - Ướp nấm với 1 chút hạt nêm từ nấm, ngũ vị hương 15 phút cho ngấm.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 3

    Bước 2: Rắc bột chiên giòn lên nấm cho bám đều.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 4

    Đun dầu nóng già thả nấm vào chiên vàng, vớt ra giấy thấm dầu.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 5

    Bước 3: Đun nước sôi cho miến vào chần sơ, đổ ra rá xóc cho ráo nước, trộn đều miến với 1 chút dầu ăn để miến không bị dính vào nhau.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 6

    Bước 4: Đậu phụ cắt lát mỏng, chiên vàng giòn, thái con chì. Cần tây cắt khúc, cà rốt thái sợi. Chần sơ cần tây, cà rốt, giá đỗ với nước đun sôi cùng 1 chút muối, vớt rau ngâm ngay vào nước lạnh để rau có màu đẹp và giòn.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 7

    Bước 5: Kiệu chua, ớt băm nhỏ, nước tương, đường, chanh, nước pha thành hỗn hợp chua ngọt. Trộn đều các nguyên liệu trên với nhau cùng hỗn hợp nước tương chua ngọt.

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 9

    Khi ăn, trộn bát miến cùng hỗn hợp gia vị, rắc lạc rang lên nữa là có món miến lươn chay ngon tuyệt!

     Miến lươn chay trộn hấp dẫn vô cùng - 10

    Mốt số món chay ngon khác:

     Chả lá lốt chay

    Món ăn này cách làm cũng giống như chả thịt chỉ có điều là thay thịt xay bằng đậu phụ đánh nhuyễn ra. Ăn ngon không kém gì chả thịt, món ăn này chấm với xì dầu là rất tuyệt.

    chả lá lốt chay

    Đậu phụ nhồi nấm

    Với món đậu phụ nhồi nấm này, giá trị dinh dưỡng đem lại rất cao, ít chất béo, hương vị thơm ngon hứa hẹn đây sẽ là một món đổi vị cuối tuần, một bữa ăn chay lý tưởng thay vì cảm giác ngao ngán khi món ăn của chúng ta liên quan đến thịt, cá quá nhiều

    đậu phụ nhồi nấm

    Súp thập cẩm chay

    Món này cũng rất dễ ăn, phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người và mọi lứa tuổi, rất thích hợp cho vào thực đơn chay vào ngày rằm này đó :

    súp chay thập cẩm

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng với các món chay nhé!

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    Từ khóa:   món chay ngon

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