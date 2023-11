Tiết lộ 10 loại trái cây ít calo lại bổ sung vitamin tốt nhất phù hợp với công cuộc giảm cân cấp tốc của hội chị em!

Ăn trái cây trực tiếp được coi là bổ dưỡng hơn vì nước làm loãng các chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, trái cây là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều chất xơ, nước, giúp cơ thể luôn đủ nước, tạo cảm giác no. Mặt khác, nước ép trái cây giữ cho cơ thể bạn đủ nước và nước giúp bạn no lâu hơn. Điểm mấu chốt là khi cơ thể thiếu một số loại thực phẩm, trái cây sẽ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày để giữ cho sự trao đổi chất trong cơ thể luôn ổn định. Thường xuyên ăn trái cây có tác dụng tích cực đến việc giảm cân. Trái cây giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Chúng giúp giảm cảm giác đói, BMI, vòng eo, cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim.

Kiwi là loại trái cây nhỏ, màu nâu có thịt màu xanh lục hay vàng tươi với nhiều hạt nhỏ màu xanh. Loại quả này được coi là một nguồn tuyệt vời của vitamin C, vitamin E, folate và chất xơ, và có những lợi ích sức khỏe đáng kể

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiwi có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện cholesterol và hỗ trợ sức khỏe đường ruột - tất cả các lợi ích giảm cân bổ sung. Ở kiwi chỉ số đường huyết thực phẩm thấp, nên dù chúng có chứa đường nhưng nó được giải phóng chậm hơn nên mức tăng đột biến đường huyết cũng bị hạn chế hơn. Hơn nữa, kiwi rất giàu chất xơ, một quả nhỏ đã gọt vỏ chứa hơn 2 gam chất xơ. Nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh chế độ ăn giàu chất xơ từ trái cây và rau quả là thúc đẩy giảm cân, tăng cảm giác no và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, tiêu thụ một quả kiwi mỗi tuần có thể giúp giảm chất béo trung tính, tăng mức cholesterol tốt (HDL cholesterol) và giảm kháng insulin. Thêm nữa, kiwi còn giúp giảm tế bào mỡ, chứa nhiều vitamin C giảm độc tố cơ thể... Bạn có thể ăn trực tiếp kiwi, thêm vào món sinh tố hoặc salad...

Dưa lưới

Trong 100gr dưa lưới thường sẽ chứa khoảng từ 34 – 40 calo tùy thuộc vào từng loại dưa lưới. Theo nghiên cứu thì dưa lưới vỏ xanh sẽ có hàm lượng calo thấp hơn dưa lưới vỏ vàng. Nhưng nói tóm lại thì dưa lưới cũng không chứa quá nhiều calo, rất thích hợp cho những ai giảm cân, ăn kiêng.

So với các loại thực phẩm khác, dưa lưới chứa rất ít calo, chất béo và giàu chất xơ, kali nên không những không gây béo, mà còn hỗ trợ bạn giảm cân hiệu quả.

Tiêu thụ nguồn chất xơ dồi dào đến từ loại quả này, khiến bạn có cảm giác no lâu hơn. Từ đó, hạn chế việc nạp thêm thức ăn vào cơ thể.

Hơn nữa, lượng nước, vitamin và khoáng chất dồi dào có trong dưa lưới còn thúc đẩy khả năng làm việc của hệ tiêu hoá, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa.

Để dưa lưới phát huy công dụng tốt nhất, bạn nên ăn loại quả này vào khoảng thời gian giữa buổi sáng hoặc vào buổi xế chiều. Tiêu thụ dưa vào 2 thời điểm này giúp bạn kiểm soát cơn đói, hạn chế ăn vặt và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể hoạt động bình thường.

Cam

Cam được coi là một nguồn cung cấp đường tự nhiên tuyệt vời. Chúng có lượng calo thấp và vì vậy chúng là một lựa chọn lành mạnh khi bạn muốn thỏa mãn sở thích ăn ngọt của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng cam như một nguồn thực phẩm bổ sung chứ không phải là một món thay thế cho tất cả những thực phẩm có đường khác.

Các chuyên gia khuyên bạn nên thêm cam vào chế độ ăn uống của bạn để giúp kiểm soát cân nặng, vì hàm lượng chất xơ có trong nó. Chất xơ gặp nước sẽ có sự giãn nở và giúp giữ thức ăn trong dạ dày lâu hơn sau bữa ăn, do đó bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn. Bạn nên ăn nguyên múi cam thay vì uống nước ép cam sẽ giúp giảm cảm giác đói và tiêu thụ calo và tăng cảm giác no lâu hơn.

Chuối

Chuối chín được coi như một món ăn nhẹ tuyệt vời trước và sau khi bạn tập luyện. Chúng khiến bạn cảm thấy no hơn, cung cấp năng lượng và là nguồn dinh dưỡng, giàu chất xơ, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, cung cấp magie, mangan, kali và nhiều chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, chuối chưa qua chế biến được coi là nguồn cung cấp tuyệt vời tinh bột khoáng.

Ngoài ra, chuối cũng giúp bảo vệ cơ thể bạn chống lại chuột rút cơ bắp, giữ cho huyết áp ổn định. Một nghiên cứu đã minh họa rằng ăn một quả chuối mỗi ngày làm giảm cả lượng đường trong máu và cholesterol ở những người có cholesterol cao. Do đó, bạn không nên ăn quá nhiều chuối, sẽ dẫn đến dư thừa kali và điều đó không tốt cho bạn.

Là một thực phẩm chất lượng cao, giàu chất dinh dưỡng và ít calo nhưng chuối rất quan trọng đối với bất kỳ kế hoạch giảm cân lành mạnh nào.

Bơ

Bơ là loại trái cây rất giàu chất béo và ít carbohydrate được trồng ở những vùng khí hậu ấm áp. Một cốc bơ cắt nhỏ chứa 240 calo và 10 gam chất xơ. Bên cạnh đó, bơ cũng là một nguồn tuyệt vời của một số vitamin và khoáng chất. Một khẩu phần cung cấp 35% RDI vitamin K, 31% RDI đồng, 30% RDI folate, 21% RDI vitamin E và 15% RDI cho kali.

Dù hàm lượng calo và chất béo cao nhưng bơ thực sự có thể thúc đẩy bạn giảm cân. Trong một nghiên cứu, 61 người thừa cân đã ăn một chế độ ăn có chứa 200 gam bơ hoặc 30 gam chất béo khác (bơ thực vật và các loại dầu). Cả hai nhóm đều giảm cân đáng kể, cho thấy rằng bơ là một lựa chọn thông minh cho những người muốn giảm cân. Thêm một vài nghiên cứu nữa phát hiện ra rằng bơ có thể làm tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn và cải thiện mức cholesterol.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người tiêu dùng bơ có xu hướng ăn những chế độ ăn lành mạnh hơn và nhẹ cân hơn những người không ăn bơ thường xuyên.

Dâu tây

Nói chung, dâu tây có thể được sử dụng để giảm cân trước bữa ăn, nhưng dâu tây không thích hợp để ăn khi đói.

Dâu tây chứa ít calo và nhiều chất xơ nên không dễ tiêu hóa, do đó, ăn dâu tây trước bữa ăn có thể giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào cơ thể sau đó. Lượng calo trên 100 gam dâu tây là khoảng 30 calo.

Bạn không cần lo lắng về việc tăng cân nếu ăn điều độ. Dâu tây không chỉ chứa ít calo mà còn chứa ít chất xơ và giá trị dinh dưỡng carbohydrate. Ngoài ra, dâu tây rất giàu pectin và chất xơ giúp dễ tiêu hóa và đại tiện, đạt được hiệu quả giảm cân.

Ngoài ra, khi ăn dâu tây để giảm cân, cũng nên chú ý vì dâu tây có giá trị dinh dưỡng hạn chế nên có thể ăn kết hợp với các loại thực phẩm khác.

Ví dụ, dâu tây + táo gai; dâu tây có thể nuôi dưỡng phổi và bảo vệ lá lách, nó cũng có thể làm đẹp da và giảm cân. Táo gai còn có thể tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, ngoài ra còn có thể làm đẹp và giảm cân. Ăn hai thứ cùng nhau có thể giúp tiêu hóa, giảm chứng khó tiêu và cũng rất tốt cho việc giảm cân.

Ngoài ra, dâu tây + sữa cũng là một lựa chọn tốt. Ăn dâu tây và sữa cùng nhau, không chỉ có hương vị rất thơm ngon mà còn là một sự kết hợp rất bổ dưỡng. Nó có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể và cũng giúp xoa dịu tâm trạng.

Dứa

Dứa đã nhận được rất nhiều sự chú ý vì vai trò tiềm năng của nó trong việc giảm cân. Một nghiên cứu gần đây trên động vật đã chỉ ra rằng nước ép dứa giúp tăng sự phân hủy chất béo và giảm tích trữ chất béo. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khẳng định tác dụng này ở người nên cần phải nghiên cứu thêm.

Dứa vẫn nên được coi là một trong những loại trái cây giảm cân. Một cốc dứa chứa 83 calo, 2 gam chất xơ, hơn 100% RDI của vitamin C và 67% RDI của mangan, một chất chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể chúng ta. Theo đó, bạn hãy thử thêm dứa vào sinh tố bữa sáng, salad bữa trưa hoặc tận dụng vị ngọt tự nhiên của chúng bằng cách thêm một ít vào cốc sữa chua của bạn.

Táo

Táo là một món ăn nhẹ tuyệt vời khác giàu chất xơ mà ít calo. Một quả táo trung bình có 95 calo, không có kali hoặc chất béo và 4,4 gam chất xơ. Hai loại chất xơ được tìm thấy trong một quả táo, đó là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan hòa vào nước trong dạ dày và làm tăng cảm giác no và hài lòng sau bữa ăn. Chất xơ không hòa tan không được tiêu hóa trong dạ dày nhưng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và đi tiêu đều đặn. Ăn táo hàng ngày có liên quan nhất quán đến việc giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim, hen suyễn, tiểu đường tuýp 2, tăng chức năng phổi.

Ngoài tác dụng trên, loại trái cây này cũng được khuyến khích nên thêm vào chế độ ăn giảm cân. Trong một nghiên cứu, phụ nữ được cho 3 quả táo, 3 quả lê hoặc 3 chiếc bánh quy yến mạch - có cùng giá trị calo - mỗi ngày trong 10 tuần. Nhóm ăn táo giảm 0,91 kg và nhóm ăn lê giảm 0,84 kg, trong khi trọng lượng của nhóm ăn yến mạch không thay đổi. Ngoài ra, một nghiên cứu quan sát trên 124.086 người xác định rằng những người ăn táo giảm trung bình 0,56 kg mỗi tuần trong khoảng thời gian 4 năm.

Các loại trái cây ít calo như táo giúp no lâu hơn, bạn có thể ăn ít các loại thực phẩm khác trong ngày. Nghiên cứu cho thấy rằng tốt nhất bạn nên ăn táo nguyên quả thay vì ép nước - để giảm cảm giác đói và kiểm soát sự thèm ăn

Táo có nhiều cách để thưởng thức khác nhau từ dùng trực tiếp hay nấu chín. Bạn có thể thêm vào món hầm, salad, chế biến sinh tố, nước ép hay làm món bánh táo.

Cà chua

Ăn cà chua có giảm cân không được rất nhiều quan tâm. Theo các chuyên gia, trong cà chua chiếm hàm lượng nước và chất xơ lớn. Do đó, cà chua sẽ có tác dụng hỗ trợ giảm cân.

Trong nhiều chế độ ăn kiêng, cà chua được khuyến khích bổ sung vào thực đơn. Có loại cà chua có thể được ăn trực tiếp như cà chua bi hoặc thêm vào các món salad.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn cà chua đã chín. Tiêu thụ cà chua xanh có thể dẫn đến ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bưởi

Bưởi là loại trái cây mọng nước được tạo ra lần đầu tiên vào thế kỷ 18. Nó giàu vitamin C, axit folic và kali. Một nửa quả bưởi chứa 39 calo nhưng lại chiếm đến 65% lượng tham chiếu hàng ngày (RDI) với lượng vitamin C có trong nó. Bên cạnh đó, các loại bưởi màu đỏ cũng cung cấp 28 % RDI cho vitamin A.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: Ăn một nửa quả bưởi trước mỗi bữa ăn có thể làm giảm mức insulin, một loại hormone lưu trữ chất béo, có thể dẫn đến giảm cân. Bởi vì bưởi chứa nhiều nước, chúng giữ cho bạn đủ nước và thỏa mãn, giúp bạn ăn ít hơn. Thêm vào đó, trái cây có chứa các enzym đốt cháy chất béo, được xếp vào loại siêu thực phẩm giảm cân. Ngoài ra, loại quả này cần nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, nên nó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Thực tế, bưởi cũng giàu protein - một loại chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa (làm giảm mức cholesterol trong máu) và làm chậm quá trình hấp thụ glucose bằng cách giữ lại carbohydrate. Cơ chế này làm tăng độ nhớt trong đường ruột, dẫn đến giảm hấp thu cholesterol từ thức ăn và đường. Bạn có thể ăn bưởi trực tiếp hay thêm chúng vào món salad hoặc nộm.