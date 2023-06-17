Thực đơn giảm 6kg/tuần giúp Nhã Phương gái 1 con như 'chưa chồng', dinh dưỡng ảnh hưởng 80%

Nhã Phương kết hôn hồi tháng 8.2018. Đến tháng 1.2019, cô vướng tin đồn sinh con. Từ đó, người đẹp hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhã Phương cũng dành thời gian tập luyện để giữ dáng sau khi sinh. Ở tuổi 33, Nhã Phương vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả dù trải qua một lần sinh con. Để có được điều đó, ngoài ăn uống khoa học, vợ Trường Giang còn tích cực tập luyện thể thao.

Là một trong những nữ diễn viên được nhiều người yêu mến, Nhã Phương chủ yếu đóng phim truyền hình, thường thể hiện mẫu nhân vật nữ tính, ... Sau thành công của Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, cô liên tiếp "trúng" những dự án phim lớn và ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua từng vai diễn trong Vừa đi vừa khóc, Tuổi thanh xuân, Quả tim máu, 49 ngày...

Chia sẻ về quá trình "cắt bỏ" hơn 4 kg khỏi cơ thể trên Zing.vn, Nhã Phương cho biết, vì không có thời gian đến phòng tập, cô chủ yếu áp dụng chế độ ăn kiêng.

Trường Giang từng chia sẻ rằng sau khi sinh, vợ anh tích cực tập luyện giữ dáng. Thậm chí, Nhã Phương có thể tập mỗi ngày 6 tiếng. Người đẹp đã từng giảm đến 6kg/tuần nhờ một thực đơn ăn.

Ngày 1: Chỉ ăn trái cây, trừ chuối.

Nhã Phương cho biết, lượng calo và vitamin trong hoa quả giúp cơ thể không cảm thấy mệt mỏi. Dù không ăn tinh bột, cô vẫn có sức khoẻ để hoàn thành công việc.

Nhã Phương có vóc dáng đẹp sau sinh. Ảnh: Internet

Ngày 2: Chỉ ăn rau củ.

Nữ diễn viên đặc biệt lựa chọn bông cải xanh, bắp cải, dưa chuột, cà rốt và đậu - những loại rau củ dễ tiêu hóa nhất - để hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh.

Ngày 3: Chỉ ăn rau củ + hoa quả, trừ chuối và khoai tây.

Ngày 4: 8 quả chuối + 3 ly sữa không đường.

Việc bổ sung chuối và sữa giúp bù đắp lượng kali và natri thiếu hụt trong 3 ngày trước đó.

Nhã Phương bật mí, thực đơn ăn uống cô áp dụng có tên General Motor Diet (GM). Đây là chế độ giảm cân xuất phát từ Mỹ, sau đó được các chuyên gia dinh dưỡng kiểm nghiệm và triển khai rộng rãi trên toàn thế giới.

Nhã Phương ăn kiêng theo GM có hiệu quả. Ảnh: Internet

GM dựa trên nguyên tắc cung cấp lượng calo thấp hơn nhu cầu cần thiết của cơ thể, từ đó, đốt cháy lượng mỡ dư thừa, giúp giảm cân.

Chế độ này gồm 7 ngày, tuy nhiên, người đẹp chỉ áp dụng tới ngày thứ 4 đã có thể giảm cân, người nhẹ nhõm hơn.

Sau 4 ngày chỉ ăn rau xanh, củ quả và uống sữa không đường, Nhã Phương đã giảm cân thành công.

Cô tiết lộ, đối với những bạn muốn giảm nhiều hơn, hãy áp dụng toàn bộ quá trình gồm:

Ngày 5: 1 bát cơm + 6 quả cà chua.

Ngày 6: 2 bát cơm + rau.

Ngày 7: 1 bát cơm + rau + nước ép trái cây.

Một điều chú ý là bạn gái cần uống 8-12 cốc nước lọc mỗi ngày trong quá trình giảm cân để đạt được hiệu quả. Thực đơn này có thể giúp bạn gái giảm tới 8 kg. Không chỉ cơ thể nhẹ nhàng hơn, làn da cũng được cải thiện.

Tuy nhiên, sau khi giảm tới trọng lượng như ý, ở các tuần tiếp theo, bạn gái cần chú ý chế độ dinh dưỡng, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, ít tinh bột để tránh việc tăng cân trở lại.

Nữ diễn viên khuyên phái đẹp nên kết hợp việc tập luyện với chế độ ăn uống để có được hiệu quả tốt nhất. Nhờ thực hiện nghiêm túc thực đơn giảm cân trong một tuần nên Nhã Phương đã vóc dáng chuẩn nàng thơ.

Cũng theo 1 chuyên gia fitness chia sẻ trên Zing.vn, khuyến khích mọi người ăn uống theo chế độ cân bằng, đầy đủ chất đạm, béo, tinh bột, rau củ quả… Các bữa ăn nên được chia nhỏ để cơ thể có thời gian tiêu hóa.

HLV nhấn mạnh fitness có nhiệm vụ tối ưu hóa sức khỏe, không chỉ về thể chất mà bao gồm cả tinh thần. Fitness có 2 nền tảng chính: Dinh dưỡng - làm sao để ăn uống thông minh; và tập luyện - làm sao để có lối sống năng động. Fitness phù hợp với tất cả mọi người, xóa tan sự tự ti của nhiều người có thể trạng yếu, hay đã luống tuổi, lo lắng không đủ điều kiện thể chất để luyện tập. Dinh dưỡng quyết định 70-80% sự thành công của một cơ thể khỏe mạnh. Mọi người ăn uống theo chế độ cân bằng, đầy đủ chất đạm, chất béo, tinh bột, rau củ quả… Mọi người cũng nên chia nhỏ các bữa ăn để cơ thể có thời gian tiêu hóa.

Ngoài ra, mọi người không nên bỏ bữa sáng, thay vào đó buổi sáng cần dinh dưỡng cao, với lượng tinh bột đủ để nuôi dưỡng bộ não, giúp chúng ta làm việc hiệu quả cả ngày.Bữa trưa không nên ăn nhiều để tránh việc cơ thể phải dùng năng lượng tiêu hóa đồ ăn, thay vì làm việc, nên ăn nhiều chất xơ, ít mỡ. Bữa tối nên hạn chế tinh bột, đạm, chủ yếu ăn trái cây, thực phẩm giàu chất xơ cho dễ tiêu hóa. Mọi người cũng nên thường xuyên uống nước, với trung bình một lít nước mỗi ngày cho 25 kg cân nặng cơ thể.

Nếu không thể đến phòng tập, bạn có thể giữ nơi làm việc thông thoáng, nhiều cây xanh, sử dụng trái banh thăng bằng để ngồi thay vì ghế, đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Cứ sau 30-60 phút tập trung làm việc, bạn nên đứng dậy vận động, chào hỏi đồng nghiệp, vừa giải phóng cơ bắp vừa được giao tiếp. Ngoài ra, hãy chăm chỉ làm việc nhà, bởi đó cũng là một hình thức thể dục hiệu quả.