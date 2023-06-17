Quý ông ăn bao nhiêu hàu tốt cho chuyện chăn gối: Lời giải đáp của bác sĩ

Dinh dưỡng 17/06/2023 11:18

Từ lâu, hàu đã được biết đến về giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nam giới. Đồng thời, hàu còn có nhiều tác dụng khác với sức khỏe .

Theo y học cổ truyền, thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc, tác dụng tráng dương, bổ tinh, tư âm dưỡng huyết. Ăn hàu có thể chữa được chứng mất ngủ do nhiệt, người nóng khô khát, hoa mắt, chóng mặt. Phụ nữ rối loạn tiền mãn kinh, nam giới có chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn... nên ăn hàu. Ngoài ra, kẽm trong hàu là vi chất thiết yếu giúp cơ thể chống lại các viêm nhiễm như cúm, nhanh lành vết thương.

Tiến sĩ dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan thông tin trên VnExpress cho biết, hàu vốn được coi là thực phẩm tăng cường sinh lý phái mạnh do chứa nhiều kẽm. Ngoài tác dụng cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng, kẽm còn được coi là nguyên tố cơ bản tạo nên các hormone nam testosterone. Đàn ông thiếu kẽm sẽ dẫn tới suy giảm ham muốn.

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Hàu có lợi cho sinh lý. Ảnh: Internet

"Kẽm đóng vai trò quan trọng đối với tuyến tiền liệt", bà Lan cho biết. Mỗi một lần “thăng hoa”, người đàn ông có thể mất 2-6 miligam tinh dịch, đồng nghĩa với mất đi 300-900 micrôgam kẽm. Thiếu kẽm có thể gây phì đại tuyến tiền liệt và những thay đổi khác ở tuyến sinh dục. Vì vậy, nam giới ăn hàu mỗi tuần để đủ cung cấp kẽm cho cơ thể.

Ăn bao nhiêu hàu là đủ?

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Duy Tâm, Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM thông tin trên VietNamNet cho hay, một số người được chỉ định bổ sung kẽm khi chất lượng tinh trùng kém. Chất này còn giúp tăng cường chống oxy hóa của cơ thể, bảo tồn chức năng của tinh trùng khi nó được tạo ra.  

Khi bổ sung hàu nam giới được bổ sung thêm chức năng sinh sản, một phần khả năng cương dương. Dù cung cấp nhiều chất nhưng không phải ngày nào bạn cũng cần ăn hàu. Ví dụ, một ngày, bạn chỉ cần bổ sung 100gram thịt hàu, chứa 40-45mg kẽm.

Trường hợp không thích ăn hàu, bạn không cần cố gắng bổ sung để khỏe cho chuyện ấy. Nếu bạn ăn quá nhiều hàu hoặc sử dụng viên bổ sung kẽm có thể dẫn tới thừa chất. Cơ thể có biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy, ăn uống không ngon, giảm hấp thu vi chất khác như đồng gây thiếu máu, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn mỡ máu, chuột rút, nhức đầu.

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Cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe. Ảnh: Internet

Để chuyện ấy được cải thiện nhiều hơn, bạn nên nhớ nguyên tắc nền tảng là ăn uống lành mạnh, cân bằng thành phần dinh dưỡng, không hút thuốc. Các thực phẩm tốt cho nam giới như các loại thịt, cá, trứng, sữa cần đảm bảo thành phần đạm, mỡ tốt cho cơ thể đặc biệt là omega-3 từ cá. Các loại thực phẩm khác như trái cây, rau xanh. Nếu cần bổ sung thêm các chất cần thiết, bạn có thể ăn hàu 1-2 bữa/tuần.

Cách chọn hàu tươi ngon

Dưới đây là một số cách để bạn chọn hàu tươi ngon nhất

- Bước 1: Ngửi mùi hàu

Hàu tươi có mùi nước biển mặn thoang thoảng không có thêm mùi lạ nào khác.

Nếu hàu có mùi ôi thiu thì chắc là đã để lâu và không còn tươi nữa. Hàu như vậy dù rẻ đến đâu cũng không nên mua, nó có thể gây ngộ độc thực phẩm.

- Bước 2: Nhìn hình dáng của con hàu

Những con hàu dày hình bầu dục có nhiều thịt và là những con hàu béo. Trong khi những con hàu dài, hẹp và dẹt thì không có nhiều thịt. Đừng mua những con hàu như vậy khi bạn nhìn thấy chúng.

Tốt nhất nên mua những con hàu có hình dạng đều đặn và độ dày nhất định để không mua phải hàu gày.

- Bước 3: Xem hàu có bị ngâm nước một cách cố tình hay không.

Để hàu trông ẩm và căng mọng, một số cửa hàng hải sản cố tình ngâm hàu vào nước để tăng trọng lượng hàu. Điều này tương đương với việc mua hàu với giá cao.

Hàu có thể sống được một thời gian dù không ngâm nước. Do đó, nếu có người cố ý ngâm hàu vào nước thì bạn cần lưu ý để phát hiện.

Hàu sống mang về nhà, bạn có thể chế biến thành nhiều món như hàu sống, hàu hấp, hàu nướng mỡ hành, hàu rang tỏi băm, canh ruột hàu...

Khi hấp hàu các bạn nhớ chỉ cần hấp cách thủy khoảng 6-8 phút là được. Hàu hấp lâu quá thì ruột hàu sẽ teo lại, mùi vị không ngon.

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Trong măng có chứa chất glycoside sinh xia nua là taxiphyllin. Khi ngâm măng, một lượng xia nua nhất định cũng được tạo ra, có thể là nguyên nhân gây ngộ độc.

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