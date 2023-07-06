Trong cơ thể con cóc, từ nội tạng, trứng, gan, da, mắt chứa rất nhiều bufotoxin - một chất cực độc và có thể gây chết người ngay tức thì sau khi ăn phải. Ngoài ra, một số loài cóc còn chứa cả độc tố tetrodotoxin - một loại độc tố có ở cá nóc. Điều cực kỳ nguy hiểm là một khi độc tố đã dính vào phần thịt cóc thì dù có đun sôi, nấu chín thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không bị phân hủy, vẫn luôn rất nguy hiểm.

Qua phân tích của các chuyên gia y tế của Viện Dinh dưỡng thì trong 100g thịt cóc chỉ có hàm lượng đạm và kẽm cao (55,4g đạm và 65mg kẽm), nhưng lượng đạm và kẽm này có thể tìm thấy nhiều trong thịt heo, thịt gà, thịt ếch, sò, hến, hàu... Ngoài ra, lượng canxi và vitamin D trong thịt cóc cũng xem như bằng không. Ngược lại, trong thịt cóc chứa rất nhiều loại độc tố cực kỳ nguy hiểm, nếu không biết cách chế biến, loại bỏ độc tố thì sẽ nguy cấp tới tính mạng của trẻ, thậm chí cả những người lớn có thể trạng khỏe mạnh, nếu như ăn phải.

Giá trị dinh dưỡng của thịt cóc không quá nhiều, tác dụng đối với sức khỏe không quá “diệu kỳ” như mọi người vẫn đang lầm tưởng. Trong khi đó, thịt cóc có chứa những mặt nguy hại, gây hiểm họa khôn lường cho sức khỏe.

Về nguyên nhân lâu lâu lại có vụ ngộ độc thịt cóc, là do người dân hiểu biết chưa đầy đủ về cóc nên ăn cả gan và trứng cóc. Khi chế biến thịt cóc không loại bỏ hết da, nội tạng cóc, làm cho độc tố dính vào thịt cóc dẫn tới ngộ độc. Trong trường hợp vẫn muốn sử dụng cóc làm chà bông, cần tuyệt đối không ăn trứng và gan cóc; không để da cóc, nhựa cóc dính vào thịt cóc; tránh làm vỡ trứng cóc, dính và sót trứng cóc trong thịt cóc.

Đặc biệt là độc tố trong con cóc. Ở gan, trứng, da, mủ (dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai, còn gọi là nọc cóc), mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) của con cóc chứa rất nhiều bufotoxin – một chất cực độc, có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn.

Tỷ lệ gây ra tử vong của loại độc chất này rất cao, có những bệnh nhân tử vong ngay tại nhà hoặc trên đường tới bệnh viện.

Ngoài ra, một số loài cóc còn chứa cả độc tố tetrodotoxin (một loại độc tố cũng có ở cá nóc) thông qua cơ chế cộng sinh với một số vi khuẩn.

Điều đáng nói là, độc tố trong thịt cóc không bị nhiệt phân huỷ. Cho nên, một khi độc tố của cóc, trong quá trình chế biến không an toàn, bị dính sang thịt cóc, độc tố sẽ không mất đi cho dù thịt cóc đã được nấu chín kỹ.

Giá trị dinh dưỡng của thịt cóc không quá nhiều, tác dụng đối với sức khỏe không quá “diệu kỳ” như mọi người vẫn đang lầm tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng khi ngộ độc thịt cóc và cách xử trí

Thường ít xảy ra tình trạng ngộ độc do đụng chạm, sờ mó phải cóc, nhưng khi chất nhầy bài tiết của chúng dính vào một số vùng nhạy cảm như mắt, miệng… có thể gây ra hiện tượng rát bỏng, sưng phồng.

Nguy hiểm nhất là khi độc chất này được hấp thụ qua đường tiêu hóa (ăn phải) thì mới gây ra các triệu chứng ngộ độc mang tính hệ thống.

Triệu chứng ngộ độc thường xảy ra sau khi ăn khoảng 1 giờ hoặc có thể sớm hơn (15 – 30 phút) nếu nạn nhân là trẻ nhỏ, suy dinh dưỡng hoặc là người lớn có uống rượu, bia.

Người bị ngộ độc khi ăn thịt cóc thường có triệu chứng bắt đầu bằng cảm giác chóng mặt, quay cuồng, đau như bị châm chích ở đầu ngón tay, ngón chân; tiếp đến là nôn ói dữ dội kéo dài, tiêu chảy, đau bụng, giảm huyết áp.

Trong cơ thể con cóc, từ nội tạng, trứng, gan, da, mắt chứa rất nhiều bufotoxin - một chất cực độc và có thể gây chết người ngay tức thì sau khi ăn phải - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người bệnh có thể có các triệu chứng giống như bệnh suy tim có thể xuất hiện như loạn nhịp tim … và cuối cùng tử vong có thể xảy ra trong vòng vài giờ.

Khi chẳng may bị dính dịch nhầy của cóc hoặc ngộ độc thịt cóc cần xử trí như sau:

- Khi chất nhầy bài tiết của cóc lỡ dính vào tay, mắt, miệng…, nên nhanh chóng rửa vùng tiếp xúc ngay lập tức nhiều lần bằng nước sạch.

- Trường hợp ngộ độc qua đường tiêu hóa (ăn phải thịt cóc, bột cóc có dính độc của con cóc), nên kích thích cho người bệnh nôn ói ra thực phẩm đã ăn.

- Đồng thời, cần nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời.