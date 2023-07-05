Đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh, bạn sẽ tiếc vì không biết sớm những lợi ích bất ngờ

Mẹo vặt trong bếp 05/07/2023 13:43

Việc đặt giấy vệ sinh trong tủ lạnh nghe có vẻ lạ nhưng lại mang đến lợi ích tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

 

Tủ lạnh hiện nay là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Thông thường chúng ta đặt một số loại rau và trái cây trong tủ lạnh để giữ độ tươi nguyên cho thực phẩm. Thiết bị này cũng được sử dụng để làm lạnh đồ uống, làm kem hay bảo quản thức ăn như thịt, cá...

Nhưng sau một thời gian dài sử dụng, nhiều người nhận ra hiệu quả làm lạnh của thiết bị này bắt đầu kém đi, gây tiêu tốn nhiều điện năng. Nếu không xử lý kịp thời, tuổi thọ tủ lạnh có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giải quyết điều này bằng cách đặt một cuộn giấy vệ sinh trong tủ.

Cách thực hiện

Để một cuộn giấy vệ sinh trong ngăn đá tủ lạnh sẽ giúp hút bớt độ ẩm trong tủ và ngăn tình trạng nước đóng băng trong tủ. Bạn chỉ cần để cuộn giấy vệ sinh trong ngăn đá tủ lạnh khoảng một đêm. Sau đó, lấy cuộn giấy ra và phơi nắng một lúc cho khô ráo là có thể tái sử dụng.

Đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh, bạn sẽ tiếc vì không biết sớm những lợi ích bất ngờ - Ảnh 1
Đặt cuộn giấy trong tủ giúp loại bỏ lớp băng đóng ở tủ và khử mùi - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng

1. Tiết kiệm năng lượng

Ngăn đá tủ lạnh sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện lớp tuyết dày đặc bám bên trong. Nguyên nhân là do thường xuyên mở cửa tủ, đặt thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh hoặc cửa ngăn đá bị hở khiến không khí và hơi nước vào nhiều, dẫn đến hiện tượng đóng tuyết lượng không khí vào trong tủ lạnh đó.

Lớp tuyết này không chỉ làm tốn diện tích mà còn gây lãng phí điện năng vì hơi lạnh trong tủ không thoát ra ngoài được, tủ phải hoạt động liên tục với công suất lớn hơn. Bởi trong tủ lạnh không có độ ẩm, nhưng có nhiều hơi nước. Hơi nước gặp nhiệt độ thấp sẽ nhanh chóng ngưng tụ lại. Giấy vệ sinh cuộn với tính chất khô, có thể hấp thụ độ ẩm trong tủ lạnh nhằm ngăn chặn tình trạng đóng băng.

Do đó, chỉ cần đặt một cuộn giấy trong ngăn đá tủ lạnh, vấn đề đóng băng bên trong sẽ giảm thiểu rõ ràng. Sau đó, để yên như vậy qua một đêm. Có thể tái sử dụng giấy vệ sinh bằng cách thỉnh thoảng lấy giấy vệ sinh trong tủ lạnh ra, sau đó phơi nắng một lúc. Đợi giấy khô lại rồi tiếp tục đặt vào tủ lạnh. Phương pháp này không chỉ đơn giản, nhanh chóng mà còn tiết kiệm chi phí.

Đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh, bạn sẽ tiếc vì không biết sớm những lợi ích bất ngờ - Ảnh 2
Ngoài ra, khi đặt cuộn giấy vệ sinh vào trong tủ lạnh, bạn còn có thể nhận được một lợi ích vô cùng tuyệt vời chính là giảm mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

2. Khử mùi hôi tủ lạnh

Để hạn chế mùi hôi trong tủ lạnh, chỉ cần chuẩn bị một cuộn giấy vệ sinh. Sau đó đặt chúng vào ngăn mát và để qua đêm. Sáng hôm sau, khi mở cửa tủ lạnh bạn sẽ cảm nhận được tủ lạnh không còn mùi hôi mà không cần vất vả vệ sinh, hay bỏ hết thực phẩm ra ngoài để lau chùi.

Nên thực hiện việc này mỗi tháng một lần để tủ lạnh luôn được sạch sẽ, không có mùi hôi, đảm bảo được chất lượng thực phẩm.

Ngoài ra, để khử mùi hôi trong tủ lạnh có thể sử dụng bánh mỳ. Với tính chất khô và xốp, một chiếc bánh mỳ có thể dùng cả tháng mà không hỏng. Hoặc có thể đặt một bát nhỏ giấm trắng hay chanh cắt lát đặt vào trong tủ lạnh, sẽ khử mùi hôi tanh.

 

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