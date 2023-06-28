Loại cỏ mọc đầy ven đường nhưng lại là thuốc quý ngừa K: Rất ít người biết để dùng

Cỏ roi ngựa mọc phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở nước ta, cây mọc ven đường ở gần rừng hay làng bản vùng núi từ Lạng Sơn, Bắc Thái vào tới Lâm Ðồng. Thu hái toàn cây lúc đang có hoa, rửa sạch, phơi khô.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật của Đại học Y khoa Tân Hương (Trung Quốc) và Đại học Salerno (Ý) cho thấy glycoside, triterpenoid có trong tinh dầu cỏ roi ngựa có thể ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư .

Trên khắp thế giới, cỏ roi ngựa được dùng như một vị thuốc. Nó có chứa hơn 20 hợp chất thực vật có lợi gồm iridoid glycoside, flavonoid và triterpenoid.

Nghiên cứu trên chuột cho thấy, việc sử dụng liều lượng cao 40g chiết xuất cỏ roi ngựa cho 1kg trọng lượng cơ thể có thể ức chế 30% sự phát triển của các khối u.

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Tân Hương thì hoạt động chống khối u này là nhờ verbenosides A và B - hai loại glycoside - và triterpenoids có trong cỏ roi ngựa. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Israel chỉ ra rằng citral - một thành phần quan trọng trong tinh dầu cỏ roi ngựa – cũng đã được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa ung thư.

Chiết xuất cỏ roi ngựa có thể hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe thần kinh và não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ các tế bào thần kinh

Chiết xuất cỏ roi ngựa có thể có lợi cho một số tình trạng liên quan đến thần kinh hoặc não. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy glycoside verbenalin của cỏ roi ngựa - còn được gọi là cornin - có thể cải thiện đáng kể tổn thương não sau đột quỵ.

Các nghiên cứu giải thích rằng hợp chất này thúc đẩy sự phát triển của các mạch máu mới trong não giúp cung cấp oxy cho não và cải thiện chức năng của ty thể (chịu trách nhiệm sản xuất năng lượng trong tế bào của bạn) và chúng cần oxy cho quá trình này. Không có oxy, quá trình sản xuất năng lượng giảm, dẫn đến các vấn đề trong hoạt động thường xuyên của tế bào và có khả năng phát triển nhiều bệnh về hệ thần kinh.

Như vậy, verbenalin đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và máu cho não, cải thiện chức năng sau tai biến mạch máu não. Hơn nữa, chất chiết xuất có thể bảo vệ chống lại sự mất tế bào não hoặc tế bào thần kinh trong bệnh Alzheimer. Nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể làm giảm độc tính của beta-amyloid, hoặc Abeta, peptide. Sự tích tụ của hợp chất này là một yếu tố độc hại quan trọng liên quan đến sự phát triển của bệnh.

Nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể làm giảm độc tính của beta-amyloid, hoặc Abeta, peptide - Ảnh minh họa: Internet

Giảm lo lắng và co giật

Y học dân gian từ lâu sử dụng cỏ roi ngựa như một vị thuốc bổ thần kinh. Đại học Quốc gia Riphah, Pakistan đã tiến hành nghiên cứu trên chuột và cho thấy nếu sử dụng từ 0,1 – 0,5g chiết xuất cỏ roi ngựa trên 1kg trọng lượng cơ thể sẽ giúp giảm lo lắng. Hiệu quả này tương đương với việc sử dụng diazepam, một loại thuốc phổ biến được sử dụng để giảm lo lắng.

Một số công dụng khác của cỏ roi ngựa.

Sốt rét, giun chỉ, bệnh sán máng.

Cảm lạnh và sốt, viêm họng, ho gà.

Viêm dạ dày ruột cấp, lỵ amíp

Viêm gan, vàng da, cổ trướng.

Viêm thận, phù thũng, viêm nhiễm đường tiết niệu, loét bìu;

Bế kinh, kinh nguyệt khó khăn, làm cho mau đẻ. Dùng 15-30g dạng thuốc sắc.

Dùng ngoài trị đòn ngã tổn thương và viêm mủ da; lấy cây tươi giã đắp và nấu nước rửa, tắm.