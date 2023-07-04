Tác dụng làm đẹp : Mít có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin dồi dào nên có khả năng cải thiện sức khỏe làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Cụ thể hơn, vitamin C là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh collagen, giúp làn da trở nên căng đầy và mịn màng hơn. Các hợp chất khác trong mít cũng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa ở tế bào da.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh: Trong 64g mít non chứa 7 g chất xơ - chiếm 25% lượng chất xơ cần nạp trong một ngày. Ashley Munro, một chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn ăn uống người Mỹ, cho biết: “Vì mít khá giàu chất xơ nên sẽ giúp ta cảm thấy no lâu hơn và ngăn ngừa táo bón”.

Tăng cường miễn dịch: Ta thường ăn cam quýt để tăng đề kháng. Mít cũng là một sự lựa chọn tốt. Trong 64 g mít non chứa 14% RDA - một chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch. Chất này thúc đẩy việc sản xuất các tế bào bạch cầu, đồng thời tăng cường chức năng tấn công vi khuẩn, vi rút và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh của bạch cầu.

Cung cấp năng lượng: Mít chứa nhiều carbohydrates (chiếm 92% nguồn dinh dưỡng), đường fructose và sucrose nên có thể cung cấp năng lượng tức thời cho bạn hoạt động mỗi ngày. Một chén mít chứa khoảng 40 gm carbohydrates.

Cải thiện chức năng thị giác: Những hợp chất chống oxy hóa trong mít như flavonoid và phenols giúp loại bỏ các gốc oxy tự do - nguyên nhân gây ra sự thoái hóa các tế bào võng mạc, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Mít có thể cung cấp khoảng 10% nhu cầu vitamin A hàng ngày cho cơ thể.

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Chống ung thư: Mít chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ các DNA của tế bào tránh bị thiệt hại trực tiếp, hoặc các đột biến gây ra do các gốc oxy tự do. Hơn nữa, mít còn giúp cho đại tràng loại bỏ tất cả các độc tố trong hệ tiêu hóa - yếu tố liên kết với việc tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

Những đối tượng không nên ăn quả mít

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ

Mít chứa nhiều đường không tốt cho gan, thậm chí còn dễ gây nóng trong người. Nếu mắc gan nhiễm mỡ có kèm viêm gan vừa hoặc nặng nên cẩn thận khi ăn trái cây có chứa nhiều năng lượng và khó tiêu như mít.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường cần phải ăn uống theo một chế độ ăn hạn chế chất đường. Trong khi đó, mít có chứa nhiều đường fructoza và đường glucoza, khi nạp vào cơ thể hấp thu ngay, dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao nhanh chóng.

Người mắc bệnh suy thận mạn tính

Người bệnh nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít. Vì khi bị suy thận, kali bị ứ đọng lại dẫn đến tăng kali máu, nếu quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong do tim ngừng họat động đột ngột.

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Người bị suy nhược, sức khỏe yếu

Người có sức khỏe yếu khi ăn nhiều mít dễ bị đầy bụng, khó chịu, tim làm việc nhiều, có nguy cơ cao tăng huyết áp.