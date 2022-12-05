Đồng hành cùng người lao động, nền tảng cho sự phát triển bền vững của Vinamilk

Rất nhiều khảo sát về thị trường lao động tại Châu Á và Việt Nam đã chỉ ra rằng, để tạo ra được môi trường làm việc gắn kết và tạo hứng khởi cho nhân viên, giờ đây không chỉ là những yếu tố lương cao, thưởng nhiều – thăng tiến nhanh nữa. Nơi làm việc lý tưởng là nơi có thể mang lại cho người lao động cả về Tài chính ổn định – Môi trường linh hoạt – Sức khỏe thể chất – Tinh thần hạnh phúc – Cảm hứng làm việc và cả về Giá trị mang lại cho xã hội. Từ phía người lao động, càng đạt được những mong đợi này, họ sẽ càng có khả năng thực hiện công việc hiệu quả hơn, tạo ra giá trị cao hơn với sự gắn kết và đam mê công việc.

Sau đại dịch Covid với những hệ quả vẫn đang kéo dài, năm 2022, thế giới tiếp tục chứng kiến tình hình địa chính trị bất ổn và xu hướng suy giảm kinh tế trên diện rộng. Những bối cảnh này tiếp tục đặt các tổ chức vào những áp lực lớn về tăng trưởng bền vững và tác động đến tâm lý, động lực làm việc của người lao động. Việt Nam cũng không nằm ngoài phạm vi bị ảnh hưởng này.

Không chỉ duy trì các thế mạnh trong hiện tại, doanh nghiệp sữa Top 40 thế giới đề cao sự thích ứng nhanh và đổi mới phù hợp với xu thế và tâm tư người lao động. Vinamilk đã đặt ra những mục tiêu và kế hoạch nhằm nâng cao môi trường làm việc hướng đến sự Đổi mới và Truyền cảm hứng, trong đó, yếu tố con người có vai trò trung tâm và cũng là động lực chính để thúc đẩy việc thực thi thành công các kế hoạch chiến lược 2022- 2026 đã đặt ra.

Công ty Vinamilk - đối tác đồng hành cùng Anphabe trong dự án Khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2 năm vừa qua cũng có những định hướng mới trong chính sách nhân sự của mình trong bối cảnh môi trường và xu hướng biến chuyển rất nhanh như hiện nay.

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành Hành chính, nhân sự, đối ngoại của Vinamilk cho biết: “Hiện nay, Vinamilk đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính chiến lược. Chính vì vậy, việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp có tính gắn kết, hấp dẫn, tạo điều kiện cho người lao động toàn tâm cống hiến, chia sẻ và đóng góp vào những giá trị của công ty là điều tiên quyết để Vinamilk phát triển bền vững, đồng thời tiếp tục đem đến nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội”

Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Điều hành HC-NS&ĐN Vinamilk (ngoài cùng bên trái) trao chứng nhận cho các doanh nghiệp tại lễ vinh danh 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022

Theo lãnh đạo Vinamilk, các hoạt động liên quan đến người lao động mà công ty đang triển khai được dựa trên 4 khía cạnh chính:

Thương hiệu và danh tiếng Công ty

Xây dựng Vinamilk trở thành một nơi làm việc mà người lao động nào cũng mong muốn được tham gia và bất kỳ nhân viên nào đều có thể tự hào là thành viên. Đồng thời, tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và kết hợp với các xu hướng mới để mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng và xã hội, là hình mẫu trong việc thực thi các chính sách về phát triển bền vững, môi trường và an sinh xã hội.

Nơi làm việc hấp dẫn

Nâng cao độ hấp dẫn của môi trường làm việc trên các khía cạnh: Văn hóa – Cơ sở vật chất – Phúc lợi và Hiệu quả. Từ đó giúp Vinamilk trở thành 1 môi trường làm việc không chỉ đảm bảo được các vấn đề về phúc lợi, an sinh của người lao động mà còn mang tính kết nối cao, phát huy được thế mạnh của người lao động, nâng cao giá trị tinh thần và giúp họ hài hòa cuộc sống và công việc.

Thế hệ người lao động trẻ của Vinamilk đang đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của công ty

Nâng bước sự nghiệp

Theo đại diện Vinamilk, sự đổi mới và tăng cường năng lực của công ty gắn liền với sự phát triển năng lực của nhân viên. Chính vì vậy, việc xác định những năng lực quan trọng cần trang bị và lên kế hoạch đào tạo phát triển cho nhân viên để đáp ứng với xu thế mới và yêu cầu mới là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhân viên của Vinamilk trong giai đoạn sắp tới.

Sẻ chia giá trị

Bên cạnh các điểm trên thì yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng lao động tâm huyết và gắn bó với doanh nghiệp chính là tạo ra sự “kết nối bền vững” – 1 trong 5 tiêu chí của thông điệp 5K mà bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc của Vinamilk đã đưa ra.

Sự yêu quý của người lao động và mong muốn được đồng hành cùng công ty trong việc tạo ra những giá trị cho cộng đồng xã hội được Vinamilk xây dựng thông qua hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội. Qua đó lan tỏa thông điệp tốt đẹp đến từng nhân viên, giúp họ tạo thêm được giá trị cho bản thân thông qua việc cùng Công ty tạo ra những giá trị cho cộng đồng và xã hội.

: Nhân viên Vinamilk tại Bình Định cùng tới thăm các em nhỏ tại Trung tâm BTXH tỉnh trong chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2022

Sau 3 năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu trong Khảo sát Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam của Anphabe (2017-2020), Vinamilk đã chuyển đổi vai trò của mình thành đối tác đồng hành cùng Anphabe trong dự án Khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam từ năm 2021 đến nay với mong muốn được đóng góp một cách thực tiễn trong việc cùng các doanh nghiệp Việt xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn và bền vững hơn cho người lao động, giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn, tạo ra giá trị cao hơn với sự gắn kết và đam mê công việc. Qua đó, từng bước cải thiện và nâng tầm thị trường lao động tại Việt Nam.

Với sự đồng lòng, chung sức của đội ngũ nhân viên cùng với công ty, Vinamilk tiếp tục đạt được những thành tựu mới trên con đường phát triển theo định hướng bền vững của mình. Doanh nghiệp sữa hàng đầu của Việt Nam đã liên tục gia tăng giá trị thương hiệu của mình đạt mức 2,8 tỷ USD, được tổ chức Brand Finance (Anh Quốc) đánh giá là thương hiệu sữa giá trị nhất Việt Nam và thứ 6 thế giới. Vinamilk cũng là doanh nghiệp đứng đầu danh sách top 25 doanh nghiệp F&B dẫn đầu của Forbes Việt Nam và là doanh nghiệp “tỷ đô” duy nhất trong danh sách này.