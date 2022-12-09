Các cơn gút xảy ra khi có lượng axit uric trong máu cao. Điều này có thể làm cho các tinh thể axit uric lắng đọng trong khớp. Khi axit uric tích tụ với sự phân hủy của thực phẩm có chứa purine sẽ không tốt cho sức khỏe , điều quan trọng là phải giảm tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều purine.

"Giảm mức axit uric của bạn thông qua chế độ ăn uống có thể giúp bạn kiểm soát bệnh gút hiệu quả hơn. Vì các cơn gút thường có thể kéo dài đến năm ngày, bạn nên tự làm quen và tuân theo lời khuyên về chế độ ăn uống phù hợp, bên cạnh đó việc dùng bất kỳ loại thuốc nào được kê cho bạn cũng cần ý kiến của bác sĩ chuyên khoa", các chuyên gia từ Khoa thấp khớp và miễn dịch học chia sẻ tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), một thành viên của tập đoàn SingHealth cho biết.

Thịt đỏ

Thực phẩm chứa nhiều purine nhất - kiêng hoàn toàn nếu có thể

Chiết xuất từ ​​thịt

Nước dùng, nước thịt

Tinh chất gà

Một số loài cá hoặc động vật có vỏ

Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi, cá trích, cá thu, tôm

Cá cơm, cá mòi, trứng cá

Trai, sò điệp

Một số loại trái cây

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây, mứt dâu tây

Quả sầu riêng

Đậu và các loại đậu

Đậu phộng, bánh đậu, bánh trung thu

Tất cả các cơ quan nội tạng của động vật và chim

Gan, thận, não

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, giảm tiêu thụ đồ uống có cồn nếu bạn dễ bị bệnh gút. Điều quan trọng là phải uống đủ nước để giúp đào thải axit uric, trừ khi bạn có một số chống chỉ định.

Bệnh gút ngày càng trở nên phổ biến

Khoa Thấp khớp và Miễn dịch học SGH lưu ý: "Bệnh gút dường như ngày càng trở nên phổ biến và có vẻ như có xu hướng trên toàn thế giới về việc bệnh nhân gút ngày càng trẻ hóa."

Nam giới có nhiều nguy cơ mắc bệnh gút hơn phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi mãn kinh, nguy cơ mắc bệnh của phụ nữ tăng lên.

Điều đáng lo ngại là bệnh gút có liên quan đến một loạt các bệnh lý. Trong một nghiên cứu, phần lớn bệnh nhân có ít nhất một bệnh liên quan. Phổ biến nhất là huyết áp cao (tăng huyết áp), sau đó là cholesterol cao, bệnh thận, bệnh tim và tiểu đường.

Theo Healthxchange