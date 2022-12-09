Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút

Dinh dưỡng 09/12/2022 13:15

Bệnh gút là một dạng viêm khớp cấp tính, gây ra các cơn đau dữ dội và sưng tấy ở các khớp. Nó thường ảnh hưởng đến ngón chân cái, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến mắt cá chân, bàn tay, cổ tay hoặc khuỷu tay.

Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát bệnh gút bằng cách giảm nồng độ axit uric

Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Giảm mức axit uric của bạn thông qua chế độ ăn uống có thể giúp bạn kiểm soát bệnh gút hiệu quả hơn. Vì các cơn gút thường có thể kéo dài đến năm ngày, bạn nên tự làm quen và tuân theo lời khuyên về chế độ ăn uống phù hợp, bên cạnh đó việc dùng bất kỳ loại thuốc nào được kê cho bạn cũng cần ý kiến của bác sĩ chuyên khoa", các chuyên gia từ  Khoa thấp khớp và miễn dịch học chia sẻ tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), một thành viên của tập đoàn SingHealth cho biết.

Giảm lượng thức ăn có nhiều purin để ngăn ngừa cơn gút

Các cơn gút xảy ra khi có lượng axit uric trong máu cao. Điều này có thể làm cho các tinh thể axit uric lắng đọng trong khớp. Khi axit uric tích tụ với sự phân hủy của thực phẩm có chứa purine sẽ không tốt cho sức khỏe, điều quan trọng là phải giảm tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều purine.

Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút - Ảnh 3
Cá hoặc động vật có vỏ có nhiều purin và tốt nhất nên tránh khi bạn bị bệnh gút.

Thực phẩm giàu purine - hạn chế ăn

  • Măng tây, súp lơ, nấm

  • Bột yến mạch, cám lúa mì và mầm lúa mì

  • Thịt đỏ

    • Thực phẩm chứa nhiều purine nhất - kiêng hoàn toàn nếu có thể

    Chiết xuất từ ​​thịt

    • Nước dùng, nước thịt 

    • Tinh chất gà

    Một số loài cá hoặc động vật có vỏ

    Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút - Ảnh 4
    Ảnh minh họa: Internet

    • Cá hồi, cá trích, cá thu, tôm

    • Cá cơm, cá mòi, trứng cá

    • Trai, sò điệp

    Một số loại trái cây

    Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút - Ảnh 5
    Ảnh minh họa: Internet

    • Dâu tây, mứt dâu tây

    • Quả sầu riêng

    Đậu và các loại đậu

    • Đậu phộng, bánh đậu, bánh trung thu

    Tất cả các cơ quan nội tạng của động vật và chim

    • Gan, thận, não

    Những thực phẩm nên tránh để ngăn chặn các cuộc tấn công của bệnh gút - Ảnh 6
    Ảnh minh họa: Internet

    Ngoài ra, giảm tiêu thụ đồ uống có cồn nếu bạn dễ bị bệnh gút. Điều quan trọng là phải uống đủ nước để giúp đào thải axit uric, trừ khi bạn có một số chống chỉ định.

    Bệnh gút ngày càng trở nên phổ biến

    Khoa Thấp khớp và Miễn dịch học SGH lưu ý: "Bệnh gút dường như ngày càng trở nên phổ biến và có vẻ như có xu hướng trên toàn thế giới về việc bệnh nhân gút ngày càng trẻ hóa."

    Nam giới có nhiều nguy cơ mắc bệnh gút hơn phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi mãn kinh, nguy cơ mắc bệnh của phụ nữ tăng lên.

    Điều đáng lo ngại là bệnh gút có liên quan đến một loạt các bệnh lý. Trong một nghiên cứu, phần lớn bệnh nhân có ít nhất một bệnh liên quan. Phổ biến nhất là huyết áp cao (tăng huyết áp), sau đó là cholesterol cao, bệnh thận, bệnh tim và tiểu đường.

    Theo Healthxchange

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