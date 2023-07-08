Những loại trái biểu trưng cho mùa hè có vị chua ngọt lại là 'mỹ phẩm tự nhiên' giúp chị em bảo dưỡng làn da trẻ mãi không già!

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, nhờ vậy giúp cho làn da của bạn chống lại các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời và stress.

Bạn có thể ăn kèm việt quất với sữa chua, ngũ cốc… để gia tăng thêm hương vị, giúp cho cơ thể bạn được khỏe mạnh.

Chúng cũng là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt, có thể ngăn ngừa nếp nhăn trên da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Quả dứa

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một khẩu phần dứa 100 gam có thể cung cấp tới 79% lượng Vitamin C cần thiết hàng ngày cho cơ thể. Ngoài ra, dứa chứa nhiều bromelain, một loại enzyme chống viêm có lợi cho sức khỏe của da và tóc.

Lê

Lê là một loại trái cây mùa hè khác có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. Nó chứa nhiều chất xơ hơn một quả táo, Vitamin C tương đương, và nhiều carbohydrate và calo hơn một chút. Loại trái cây mùa hè này không chỉ điều chỉnh lượng đường trong máu mà còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cơ thể chúng ta chuyển đổi beta carotene (chất kích thích thần kinh) thành vitamin A và rất là quan trọng đối với sức khỏe của da. Một phân tích vào năm 2007 cho thấy beta carotene tăng cường khả năng chống nắng nếu chúng ta bổ sung thường xuyên.

Thế nên ăn nhiều các loại rau xanh như: Cải xoăn, rau bina… và cà rốt rất tốt cho cơ thể và làn da của bạn. Rau xanh và cà rốt là các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, bổ sung beta carotene cho cơ thể bạn.

Đặc biệt, rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi các nếp nhăn, tác hại của ánh nắng mặt trời và ung thư da.

Quả Kiwi

Kiwi chứa nhiều vitamin C hơn cả quả cam. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết một khẩu phần 100 gam kiwi có thể cung cấp đến 154% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày. Hơn nữa, kiwi chứa nhiều vitamin E và chất chống oxy hóa giúp sáng da.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Một nghiên cứu vào năm 2010 cho thấy việc tiêu thụ trà xanh dẫn đến ít sự xuất hiện của khối u gây ra từ tia UV hơn khi họ thí nghiệm trên chuột. Điều này là do một loại hợp chất flavanol có trong cả trà xanh và trà đen được gọi là EGCG.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng việc sử dụng trà xanh làm giảm tổn thương da do tia UV và giúp chống lại sự suy giảm của collagen. Collagen là loại protein rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nó giúp da săn chắc và toàn vẹn.

Vì vậy việc uống một cốc trà xanh vào buổi sáng không chỉ tăng thêm hương vị cho bữa ăn mà còn đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể và làn da của bạn.

Súp lơ trắng

Khi mua rau củ quả và trái cây, nhiều người thường hướng tới các loại rau củ và trái cây có màu sắc rực rỡ, bởi màu sắc đậm của trái cây cho thấy chúng có khả năng có nhiều chất chống oxy hóa hơn.

Nhưng đừng để màu sắc nhạt của súp lơ trắng đánh lừa bạn. Bởi loại rau họ cải này có chứa chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ làn da của bạn

Hơn nữa, súp lơ còn là một loại thực phẩm chống nắng tự nhiên nhờ chất histidine có trong nó. Axit alpha amino giúp kích thích sản xuất axit urocanic, giúp hấp thụ bức xạ cực tím.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Vào mùa hè, bạn càng uống nhiều nước thì càng tốt cho làn da. Dưa hấu là một trong những loại trái cây chứa tới 94% nước. Nó giữ cho làn da dẻo dai và đàn hồi, đồng thời bổ sung thêm yếu tố làm mát cho chế độ ăn uống mùa hè.

Ngoài ra, loại trái cây này cũng cung cấp sự bảo vệ tự nhiên chống lại ánh nắng mặt trời và bức xạ tia cực tím có hại.