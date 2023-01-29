Những loại thực phẩm là 'chiến thần' tăng sinh collagen, càng ăn da càng đẹp mướt mát, mịn màng trẻ trung

Sữa chua và kefir không phải là thực phẩm lên men duy nhất tốt cho làn da và sức khỏe của bạn. Tất cả các thực phẩm lên men đều chứa men vi sinh - vi khuẩn thân thiện không chỉ cân bằng vi khuẩn xấu trong ruột của bạn, làm dịu chứng viêm xuất hiện trên da mà còn ngăn ngừa nếp nhăn và mang lại cho bạn làn da sáng bằng cách tối ưu hóa sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ mọi thứ. Chúng cũng chứa axit lactic chống lão hóa.

Gia vị này đã đạt được danh tiếng của một siêu thực phẩm. Nó chống viêm, vì vậy nó giúp chữa lành mụn trứng cá và làm dịu mẩn đỏ, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho da, sửa chữa tổn thương do ánh nắng mặt trời nếu nó đã xảy ra và thậm chí ngăn ngừa ung thư da.

Ca cao thô

Lý do tại sao ca cao thô rất tốt là vì nó chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa thực sự mạnh mẽ. Giống như tất cả các chất chống oxy hóa khác, nó bảo vệ và phục hồi làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Cacao cũng là một trong những nguồn cung cấp magie lớn nhất trong thực phẩm, một khoáng chất làm dịu giúp giảm kích ứng da.

Ca cao (là ca cao rang) và sô cô la đen (được làm bằng ca cao) cũng có một số resveratrol, nhưng gần như không nhiều, vì vậy tốt nhất bạn nên tiêu thụ ca cao thô bằng cách thêm nó vào sinh tố hoặc sữa chua để tận dụng tối đa.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều mangan, một khoáng chất thường không liên quan đến sức khỏe của da. Tuy nhiên, mangan giúp cơ thể bạn hấp thụ các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho da như choline, biotin và vitamin C. Cùng với nhau, chúng giúp duy trì độ đàn hồi của da và chống lại tác hại của các gốc tự do. Yến mạch cũng chứa kẽm làm lành da và selen chống oxy hóa.

Dầu ô liu

Một trong những loại dầu có lợi nhất cho sức khỏe tổng thể của bạn, dầu ô liu cũng tốt cho làn da của bạn. Nó chứa axit béo omega-3 và polyphenol. Như đã đề cập trước đó, omega-3 giữ cho làn da của bạn mềm mại và ẩm mượt, trong khi polyphenol bảo vệ da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và chống viêm.

Theo Brightside