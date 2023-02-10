Nhân đôi độ trẻ trung, chữa lành mô và tăng đàn hồi xương khớp cùng những thực phẩm siêu giàu Collagen này

Dinh dưỡng 10/02/2023 13:28

Collagen là thành phần cấu trúc chính của da, cơ, xương, gân, dây chằng và các mô liên kết khác.

Vì cơ thể không thể sản xuất các axit amin này để tạo collagen nên chúng ta phải dựa vào các nguồn protein có chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu, chẳng hạn như thịt gia cầm, trứng, sữa, đậu nành, quinoa và kiều mạch.

Nhân đôi độ trẻ trung, chữa lành mô và tăng đàn hồi xương khớp cùng những thực phẩm siêu giàu Collagen này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Collagen không chỉ có lợi cho làn da mà còn cần thiết cho sức khỏe. Cung cấp cấu trúc, sức mạnh và hỗ trợ khắp cơ thể bạn là chức năng chính của collagen. Một số lợi ích cụ thể của collagen là:

Cải thiện sức khỏe của da và tóc

Nhân đôi độ trẻ trung, chữa lành mô và tăng đàn hồi xương khớp cùng những thực phẩm siêu giàu Collagen này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng mức độ collagen có thể làm cho làn da của bạn trông săn chắc hơn, mịn màng hơn và cho phép các tế bào da của bạn tiếp tục làm mới và sửa chữa bình thường. Nó cũng hỗ trợ ngăn ngừa các tác động của quá trình lão hóa và mất collagen, chẳng hạn như da lỏng lẻo hơn, nhiều nếp nhăn hơn và giảm độ đàn hồi.

Giảm các cơn đau khớp

Khi chúng ta mất đi loại protein quan trọng này, các mô liên kết của chúng ta (bao gồm cả gân và dây chằng) bắt đầu di chuyển chậm hơn, dẫn đến cứng khớp, sưng khớp và các triệu chứng khác. Collagen, với cấu trúc mịn, giống như gel bao phủ và giữ xương của chúng ta lại với nhau, cho phép chúng ta lướt và di chuyển tự do.

Giúp chữa rò rỉ ruột

Nhân đôi độ trẻ trung, chữa lành mô và tăng đàn hồi xương khớp cùng những thực phẩm siêu giàu Collagen này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mắc hội chứng rò rỉ ruột, một tình trạng mà các chất độc có hại có thể đi qua đường tiêu hóa của bạn, thì collagen có thể cực kỳ có lợi. Nó hỗ trợ quá trình phân hủy protein và làm dịu niêm mạc ruột của bạn, sửa chữa các thành tế bào bị hư hỏng và truyền axit amin vào ruột.

Giúp tóc, móng và răng chắc khỏe

Protein collagen đóng vai trò là nền tảng cho móng tay, tóc và răng của bạn. Bao gồm nó trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp móng tay chắc khỏe và có thể đẩy lùi các dấu hiệu rụng tóc. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ trưởng thành sử dụng collagen đã trải qua những cải thiện về lượng tóc tổng thể, độ che phủ da đầu và độ dày của thân tóc sau 90 ngày. Độ bóng của tóc, độ ẩm của da và độ mịn của da đều được cải thiện sau 180 ngày.

Giúp giảm bớt lo lắng

Nhân đôi độ trẻ trung, chữa lành mô và tăng đàn hồi xương khớp cùng những thực phẩm siêu giàu Collagen này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Collagen làm giảm lo lắng, giúp chúng ta thư thái hơn và có khả năng đối phó với những thăng trầm của cuộc sống. Điều này chủ yếu là do sự hiện diện của glycine trong collagen. Glycine là một axit amin mà nhiều người trong chúng ta không hấp thụ đủ. Nó có đặc tính chống lo âu mạnh mẽ.

Tăng khối lượng cơ bắp

Khối lượng cơ bắp thường giảm theo tuổi tác. Với việc tập thể dục đúng cách, bổ sung collagen đã được chứng minh là giúp tăng khối lượng cơ và sức mạnh.

Nguồn Collagen tự nhiên

Nhân đôi độ trẻ trung, chữa lành mô và tăng đàn hồi xương khớp cùng những thực phẩm siêu giàu Collagen này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện những thay đổi chế độ ăn uống cụ thể có thể giúp bạn tăng lượng bổ sung collagen. Lòng trắng trứng, da gà, da cá đều là nguồn cung cấp collagen tự nhiên. Trái cây có múi, quả mọng, cà chua và bơ cũng là những lựa chọn tuyệt vời. Bao gồm rau lá xanh, tỏi, rau màu đỏ và vàng, ớt chuông, đậu và các loại thảo mộc trong chế độ ăn uống của bạn cũng có thể hữu ích.

Theo Times of India

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