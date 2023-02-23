Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy

Sau đây liệt kê các loại thực phẩm có thể làm giảm sức khỏe của xương và nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn, tùy thuộc vào tình trạng xương.

Tuy nhiên, vì chế độ ăn giàu canxi và vitamin D giúp xương chắc khỏe nên một số thực phẩm có thể gây hại cho xương.

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm mặn có thể dẫn đến mất canxi khỏi cơ thể. Theo nghiên cứu, nồng độ natri tăng trong cơ thể có thể dẫn đến mất canxi.

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Natri có trong thức ăn mặn chịu trách nhiệm gây ra sự bài tiết canxi từ thận. Ngoài ra, cơ thể cần natri và kali theo một tỷ lệ cụ thể để phát triển xương tối ưu. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều natri hơn kali sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa quá nhiều natri và ít kali.

Kết quả là, nó gây ra tình trạng mất xương tiến triển, dẫn đến chứng loãng xương. Do đó, hạn chế ăn mặn và chọn thực phẩm không có muối hoặc ít muối có thể giúp cải thiện sức khỏe của xương.

Đồ ăn nhẹ có đường

Tiêu thụ đường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của xương. Đồ ăn nhẹ có đường có thể làm cho xương dễ bị loãng xương, tổn thương và gãy xương sau này trong cuộc sống. Tuy nhiên, không bắt buộc phải tránh đường hoàn toàn; thay vào đó, hãy sử dụng đường tự nhiên ở mức độ vừa phải.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quá nhiều đường có nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Đường ăn kiêng là nguyên nhân dẫn đến bài tiết quá nhiều magie và canxi qua nước tiểu. Đường cũng làm giảm khả năng hấp thụ canxi từ máu của ruột bằng cách giảm vitamin D.

Thịt đỏ

Việc tiêu thụ thịt đỏ có nhiều tác dụng phụ đối với người bị loãng xương.

Protein động vật từ thực phẩm như thịt đỏ có thể rút canxi từ xương và giảm tủy xương nếu tiêu thụ quá mức. Do đó, những người tiêu thụ thịt thường xuyên có liên quan đáng kể và độc lập với bệnh loãng xương.

Rau bina sống

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Mặc dù rau xanh là nguồn cung cấp canxi tốt, nhưng chúng có chứa oxalat, chất ngăn cản sự hấp thụ canxi thích hợp. Không phải mọi loại rau xanh đều có oxalate, nhưng rau bina sống, cải xoăn và củ cải Thụy Sĩ là một số loại rau có nồng độ oxalate cao cản trở sự hấp thụ canxi.

Vì vậy, để thu được những lợi ích tốt nhất của rau xanh, hãy thử ăn chúng cùng với một số thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa đông và đồ hộp để cơ thể bạn có thể hấp thụ dễ dàng. Theo nghiên cứu, khả năng hấp thụ canxi từ sữa cao hơn từ rau bina.

Caffein

Bạn tìm thấy caffein trong cà phê, trà và một số loại nước giải khát. Quá nhiều caffein làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, gây hại cho sức khỏe của xương.

Theo ước tính, tiêu thụ 100mg caffein sẽ làm cơ thể mất đi 6mg canxi. Nếu tiêu thụ cùng với thực phẩm có đường, caffeine sẽ gây hại cho sức khỏe của xương nhiều hơn, đặc biệt là ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.

Ngoài ra, tiêu thụ hơn 400mg caffeine mỗi ngày sẽ khiến xương yếu và dễ gãy, theo nghiên cứu , nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Nước giải khát có ga

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có ga, chẳng hạn như soda và nước ngọt, có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của xương. Những đồ uống này bao gồm axit photphoric, làm tăng nồng độ axit trong máu.

Do đó, cơ thể hấp thụ canxi từ xương để giảm nồng độ axit trong máu. Thật không may, nó dẫn đến sự thiếu hụt canxi. Sự thiếu hụt canxi này làm cho mật độ khoáng của xương giảm xuống một cách khác biệt đáng kể và làm tăng nguy cơ gãy xương.

Ảnh minh họa: Internet

Xương khỏe mạnh là điều cần thiết ở mọi lứa tuổi. Mặc dù vậy, mọi người có xu hướng coi xương chắc khỏe là điều hiển nhiên vì các triệu chứng thường không xuất hiện cho đến khi tình trạng mất xương tiến triển xảy ra.

Bao gồm tất cả các loại thực phẩm này với một lượng vừa đủ sẽ giúp xương khỏe mạnh. Nhưng, chế độ ăn uống một mình là không đủ. Tập thể dục cũng nên là một phần của chế độ hàng ngày.

Ngoài ra, bạn nên nhận được một lượng ánh sáng mặt trời nhất định để có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, hiểu được cách dinh dưỡng, hoạt động thể chất và các yếu tố lối sống khác ảnh hưởng đến khối lượng xương sẽ giúp bạn dễ dàng giữ cho xương khỏe mạnh và không bị chấn thương như gãy xương dễ dàng hơn nhiều.

Theo Healthifyme