Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy

Dinh dưỡng 23/02/2023 17:01

Các quyết định nhỏ về chế độ ăn uống mà bạn thực hiện trong ngày sẽ giúp bạn có được xương khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vì chế độ ăn giàu canxi và vitamin D giúp xương chắc khỏe nên một số thực phẩm có thể gây hại cho xương.

Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đây liệt kê các loại thực phẩm có thể làm giảm sức khỏe của xương và nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn, tùy thuộc vào tình trạng xương.

Thức ăn mặn

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm mặn có thể dẫn đến mất canxi khỏi cơ thể. Theo nghiên cứu, nồng độ natri tăng trong cơ thể có thể dẫn đến mất canxi.

Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Natri có trong thức ăn mặn chịu trách nhiệm gây ra sự bài tiết canxi từ thận. Ngoài ra, cơ thể cần natri và kali theo một tỷ lệ cụ thể để phát triển xương tối ưu. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều natri hơn kali sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa quá nhiều natri và ít kali.

Kết quả là, nó gây ra tình trạng mất xương tiến triển, dẫn đến chứng loãng xương. Do đó, hạn chế ăn mặn và chọn thực phẩm không có muối hoặc ít muối có thể giúp cải thiện sức khỏe của xương.

Đồ ăn nhẹ có đường

Tiêu thụ đường ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của xương. Đồ ăn nhẹ có đường có thể làm cho xương dễ bị loãng xương, tổn thương và gãy xương sau này trong cuộc sống. Tuy nhiên, không bắt buộc phải tránh đường hoàn toàn; thay vào đó, hãy sử dụng đường tự nhiên ở mức độ vừa phải.

Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quá nhiều đường có nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Đường ăn kiêng là nguyên nhân dẫn đến bài tiết quá nhiều magie và canxi qua nước tiểu. Đường cũng làm giảm khả năng hấp thụ canxi từ máu của ruột bằng cách giảm vitamin D.

Thịt đỏ

Việc tiêu thụ thịt đỏ có nhiều tác dụng phụ đối với người bị loãng xương.

Protein động vật từ thực phẩm như thịt đỏ có thể rút canxi từ xương và giảm tủy xương nếu tiêu thụ quá mức. Do đó, những người tiêu thụ thịt thường xuyên có liên quan đáng kể và độc lập với bệnh loãng xương.

Rau bina sống

Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rau xanh là nguồn cung cấp canxi tốt, nhưng chúng có chứa oxalat, chất ngăn cản sự hấp thụ canxi thích hợp. Không phải mọi loại rau xanh đều có oxalate, nhưng rau bina sống, cải xoăn và củ cải Thụy Sĩ là một số loại rau có nồng độ oxalate cao cản trở sự hấp thụ canxi.

Vì vậy, để thu được những lợi ích tốt nhất của rau xanh, hãy thử ăn chúng cùng với một số thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa đông và đồ hộp để cơ thể bạn có thể hấp thụ dễ dàng. Theo nghiên cứu, khả năng hấp thụ canxi từ sữa cao hơn từ rau bina.

Caffein

Bạn tìm thấy caffein trong cà phê, trà và một số loại nước giải khát. Quá nhiều caffein làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, gây hại cho sức khỏe của xương.

Theo ước tính, tiêu thụ 100mg caffein sẽ làm cơ thể mất đi 6mg canxi. Nếu tiêu thụ cùng với thực phẩm có đường, caffeine sẽ gây hại cho sức khỏe của xương nhiều hơn, đặc biệt là ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.

Ngoài ra, tiêu thụ hơn 400mg caffeine mỗi ngày sẽ khiến xương yếu và dễ gãy, theo nghiên cứu , nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

Nước giải khát có ga

Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có ga, chẳng hạn như soda và nước ngọt, có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của xương. Những đồ uống này bao gồm axit photphoric, làm tăng nồng độ axit trong máu.

Do đó, cơ thể hấp thụ canxi từ xương để giảm nồng độ axit trong máu. Thật không may, nó dẫn đến sự thiếu hụt canxi. Sự thiếu hụt canxi này làm cho mật độ khoáng của xương giảm xuống một cách khác biệt đáng kể và làm tăng nguy cơ gãy xương.

Người uể oải, đau nhức thường xuyên: Bác sĩ chỉ ra thói quen tiêu thụ thực phẩm cực hại xương, không cẩn thận có ngày gặp nguy - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Xương khỏe mạnh là điều cần thiết ở mọi lứa tuổi. Mặc dù vậy, mọi người có xu hướng coi xương chắc khỏe là điều hiển nhiên vì các triệu chứng thường không xuất hiện cho đến khi tình trạng mất xương tiến triển xảy ra.

Bao gồm tất cả các loại thực phẩm này với một lượng vừa đủ sẽ giúp xương khỏe mạnh. Nhưng, chế độ ăn uống một mình là không đủ. Tập thể dục cũng nên là một phần của chế độ hàng ngày.

Ngoài ra, bạn nên nhận được một lượng ánh sáng mặt trời nhất định để có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, hiểu được cách dinh dưỡng, hoạt động thể chất và các yếu tố lối sống khác ảnh hưởng đến khối lượng xương sẽ giúp bạn dễ dàng giữ cho xương khỏe mạnh và không bị chấn thương như gãy xương dễ dàng hơn nhiều.

Theo Healthifyme

Đánh bại cao huyết áp cùng những thực phẩm cực lợi tim mạch, ổn định đường huyết được CDC Hòa Kỳ khuyến nghị này

Đánh bại cao huyết áp cùng những thực phẩm cực lợi tim mạch, ổn định đường huyết được CDC Hòa Kỳ khuyến nghị này

Nếu bạn đã được chẩn đoán bị huyết áp cao, bạn có thể tự hỏi liệu những thực phẩm bạn ăn có thể đóng một vai trò nào đó trong tình trạng của bạn hay không. Câu trả lời là có.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm hại xương tăng cường sức khỏe xương khớp chăm sóc sức khỏe xương

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc