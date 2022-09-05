Mẹo bảo quản ớt xanh tươi lâu, có thể để cả tháng mà chẳng lo héo

Dinh dưỡng 05/09/2022 12:14

Ớt xanh có xu hướng bị khô trong thời gian ngắn. Ớt có tuổi thọ rất ngắn và nhanh hỏng. Thông thường, ớt được mua với số lượng lớn, chúng ta thường không có cơ hội và thời gian để tận dụng hết chúng.

Mẹo bảo quản ớt xanh tươi lâu, có thể để cả tháng mà chẳng lo héo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết "sử dụng theo ngày" bất thành văn của ớt là sử dụng hết chúng trong hai ngày, nếu không chúng sẽ khô hoặc hỏng. Để tránh ớt bị khô, chúng ta thường cho vào tủ lạnh nhưng cuối cùng chúng lại bị thối rữa ở một góc. Bảo quản ớt xanh chắc chắn là một thách thức và đây là một số mẹo vặt trong nhà bếp có thể giúp tăng thời hạn sử dụng của chúng. 

Phương pháp Ziplock

Mẹo bảo quản ớt xanh tươi lâu, có thể để cả tháng mà chẳng lo héo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp bảo quản này sẽ đảm bảo thời gian bảo quản ớt lâu hơn và người ta thậm chí có thể giữ chúng tươi ngay cả sau một tháng. Rửa ớt và lau khô để đảm bảo chúng không bị ẩm. Cắt bỏ cuống và cho ớt vào túi có khóa zip.

Đảm bảo rằng không có dấu hiệu của không khí bên trong các túi trước khi "niêm phong" chặt chẽ. Sau khi đóng chặt các khóa zip, hãy đặt chúng ở góc mát nhất trong tủ lạnh. Lấy một ít ớt ra khi cần thiết và đặt phần còn lại của chúng lại theo cách tương tự. Nếu bạn muốn giữ chúng lâu hơn, hãy làm đông các túi trong ngăn đá của tủ đông.

Phương pháp bọc thực phẩm

Mẹo bảo quản ớt xanh tươi lâu, có thể để cả tháng mà chẳng lo héo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có khóa zip thì đừng lo lắng, vì đây là một cách hack hiệu quả khác để bảo quản ớt xanh. Rửa sạch ớt và cắt bỏ cuống. Để chúng khô trong không khí và dùng khăn giấy thấm bớt hơi ẩm. Tiếp theo, đặt một vài quả lên một chiếc đĩa nhỏ và dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Đảm bảo rằng không có khe hở để không khí đi vào bên trong. Sau khi đĩa được gói chặt, hãy đặt nó vào tủ đông và chúng sẽ tồn tại trong nhiều tuần với nhau. 

Khi nào ớt đã trở nên hư?

Mẹo bảo quản ớt xanh tươi lâu, có thể để cả tháng mà chẳng lo héo - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi những quả ớt xanh bắt đầu chuyển màu, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đã đến lúc phải loại bỏ chúng. Tiếp theo, ớt sẽ mất độ cứng và bắt đầu mềm. Có lúc ớt cũng tỏa mùi ôi thiu. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất và an toàn là bạn nên vứt bỏ ớt thối càng sớm càng tốt.

Theo Times of India

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