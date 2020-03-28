Mách nàng cách làm tai heo ngâm chua ngọt ăn là ghiền

Các món ăn chơi, vị chua chua, ngọt ngọt luôn lọt vào “mắt xanh” của tất cả các thành viên trong gia đình. Cách làm cũng vô cùng đơn giản và bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện được. Mùa hè đã lại sắp đến, hãy tìm ngay cách làm tai heo ngâm chua ngọt để thử đổi bữa cho cả gia đình. Vị chua hòa cùng với ngọt của món ăn chắc chắn sẽ giúp bạn đốn tim cả nhà đấy.

Cùng thực hiện cách làm lỗ tai heo ngâm giấm đường với các bước cơ bản sau:

Để thực hiện món tai heo ngâm giấm chua ngọt, hãy chuẩn bị những nguyên liệu cơ bản sau đây:

Bước 1: Sơ chế tai heo

Rửa sạch lỗ tai heo cùng với muối. Tiếp đó, cho 1 củ hành khô, tỏi cùng với 1 miếng gừng đã đập dập, thêm 1 thìa giấm, 1 chút nước mắm và tiêu vào nồi nước rồi bắc lên bếp.

Sơ chế tai heo đúng cách để giữ được độ giòn - Ảnh minh họa: Internet

Đun sôi nước thì thả tai heo vào nồi. Sau đó, vặn nhỏ lửa lại và để sôi khoảng 15 phút nữa thì lấy đũa lật tai heo lại cho chín đều. Đun thêm từ 5 đến 10 phút là được.

Ngay sau khi vớt tai heo ra, hãy ngâm vào bát nước đá khoảng 10 phút để tai giòn.

Bước 2: Làm nước giấm đường

Để làm nước ngâm tai heo, hãy thực hiện như sau. Cho 2 bát giấm, 1,5 bát đường và 1/3 thìa canh muối vào nồi. Bật bếp đun sôi các loại nguyên liệu và để đường, muối hòa tan hết. Cuối cùng tắt bếp và đợi cho hỗn hợp nguội đi.

Làm nước ngâm tai heo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Ngâm tai heo

Lỗ tai heo sau khi đã được ngâm trong nước đá, hãy vớt ra, để ráo nước. Sau đó, thái thành miếng vừa ăn. Hành khô và tỏi thái mỏng, ớt cắt thành miếng nhỏ hoặc để nguyên cả quả tùy theo ý của bạn.

Lấy hũ thủy tinh đã chuẩn bị. Xếp tai heo, hành, tỏi, ớt đã thái vào trong hũ. Nhớ xếp xen lẫn vào với nhau để các loại gia vị có thể ngấm đều vào trong miếng tai.

Sau cùng, đổ phần nước ngâm đã chuẩn bị vào hũ. Bảo quản trong tủ lạnh khoảng từ 2 đến 3 ngày là bạn đã có món tai heo ngâm giấm chua ngọt để thưởng thức rồi.

Tai heo ngâm giấm đường - Ảnh minh họa: Internet

Tai heo ngâm sả, quất chua ngọt

Nếu muốn tìm kiếm món tai heo ngâm chua ngọt ăn liền thì đây chính là sự lựa chọn. Các nguyên liệu để làm món tai heo ngâm sả, quất chua ngọt bao gồm:

Tai heo: 1 cái

Sả: 4 củ

Quất: 7-8 quả

Ớt: 1 quả

Tỏi: 5-6 tép

Gia vị: Giấm gạo, đường, nước mắm.

Dụng cụ: Lọ thủy tinh, nồi, chảo…

Cách làm tai heo chua ngọt ăn liền như sau:

Bước 1: Luộc tai heo

Bạn thực hiện luộc lỗ tai heo như với cách làm phía trên và thái miếng dày khoảng 0,5cm.

Bước 2: Làm nước ngâm tai heo

Cho nước, giấm, đường, nước mắm đã chuẩn bị sẵn vào trong nồi, đun sôi cho các nguyên liệu tan ra và quyện vào với nhau. Hãy nêm nếm sao cho thật vừa ăn. Sau đó tắt bếp và để nguội phần nước này.

Nấu nước ngâm tai heo trên nồi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cắt các loại nguyên liệu

Sả, quất sau khi mua về rửa thật sạch sẽ để ngâm tai heo an toàn hơn. Phần sả bạn thái dài và mỏng. Quất cắt làm 3 thật khéo léo sao cho không bị nát. Tỏi bóc bỏ vỏ sau đó cũng thái lát mỏng. Ớt cắt miếng hoặc giữ nguyên cả quả để giảm vị cay.

Cắt các loại nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Ngâm tai heo

Cho lỗ tai heo, sả, ớt, quất, tỏi, vào bát và đảo nhẹ cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Tiếp đó xếp vào lọ thủy tinh hoặc để nguyên trong bát đều được.

Đổ phần nước ngâm cho ngập mặt nguyên liệu. Bảo quản trong tủ lạnh khoảng 1 buổi là có thể sử dụng được.

Ngâm và bảo quản trong tủ lạnh 1 buổi là có thể sử dụng được - Ảnh minh họa: Internet

Tai heo ngâm cải chua ngọt

Nguyên liệu để làm món tai heo ngâm cải chua ngọt bạn cần chuẩn bị:

Tai heo: 2 cái

Cà rốt, cải trắng mỗi loại 2 củ

Sả: 2 cây

Gừng: 1 củ

Giấm: 300ml

Nước lọc: 100ml

Gia vị: tiêu xanh, tỏi, hành tím, ớt hiểm và ớt sừng, đường, muối

Dụng cụ: nồi, chảo, lọ thủy tinh

Bắt tay vào thực hiện món tai heo ngâm cải chua ngọt với các bước sau:

Bước 1: Luộc tai heo

Thực hiện giống như ở phía trên

Bước 2: Làm nước ngâm tai

Cho giấm gạo, nước lọc, đường, muối theo các tỷ lệ đã được chuẩn bị sẵn vào nồi và đun sôi để nguội.

Bước 3: Làm các nguyên liệu

Cà rốt, củ cải rửa sạch sau đó bào bỏ vỏ và cắt miếng vừa ăn. Ớt sừng thái lát, ớt hiểm để cả quả bỏ hạt.Tỏi, hành tím thái lát.

Nấu nước và làm các nguyên liệu để ngâm tai heo - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Ngâm tai heo

Trộn các nguyên liệu vào với nhau sau đó cho vào lọ sạch, cuối cùng đổ nước đã chuẩn bị vào và ngâm. Bảo quản trong tủ lạnh 1 đến 2 ngày là đã có thể sử dụng được.

Với 3 cách làm tai heo ngâm chua ngọt vô cùng đơn giản phía trên, còn chờ đợi gì mà bạn không làm ngay để cùng gia đình thưởng thức.