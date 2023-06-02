Luộc trứng ai cũng tưởng 'dễ như ăn cháo' nhưng có 5 lỗi sai dễ gây ngộ độc thực phẩm, nhiều người vẫn mắc phải!

Dinh dưỡng 02/06/2023 09:56

Để luộc trứng một cách an toàn, giúp trứng vẫn giữ được chất dinh dưỡng vốn có bạn nhớ lưu ý ngay 5 lỗi sai để biết mà tránh nhé!

Luộc trứng quá mới

Trứng quá mới khi luộc rất khó lột vỏ, bạn nên luộc những quả trứng đã mua từ 1 – 2 tuần. Những quả trứng này đã giảm bớt độ ẩm và độ pH trên vỏ cũng tăng lên nên sau khi luộc, chỉ cần tách nhẹ là thịt trứng sẽ tách vỏ cực dễ dàng nhé.

Luộc trứng ai cũng tưởng 'dễ như ăn cháo' nhưng có 5 lỗi sai dễ gây ngộ độc thực phẩm, nhiều người vẫn mắc phải! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa lấy trứng từ tủ lạnh ra đã luộc ngay

Trứng gà vừa lấy ở tủ lạnh ra, đem rửa sạch dưới vòi nước sau đó để ở nhiệt độ phòng 30 phút. Điều này giúp trứng giảm bớt độ lạnh trước khi đem luộc. Nếu bạn đem luộc ngay, trứng có thể bị “sốc nhiệt” và bị nứt, vỡ trong quá trình luộc.

Cho nước vào nồi, thêm 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm. Muối và giấm giúp trứng dễ bóc hơn sau khi luộc. Cho trứng vào.

Sau đó thêm nước vào nồi sao cho trứng chỉ hở ra một ít như đồng xu. Khi nồi trứng sôi, khuấy trứng nhẹ trong 3 phút theo 1 hướng. Luộc trứng trong vòng 10 phút thì lòng đỏ bên trong chín lòng đào. Luộc 15 phút trứng chín vừa tới rất hấp dẫn.

Luộc trứng ai cũng tưởng 'dễ như ăn cháo' nhưng có 5 lỗi sai dễ gây ngộ độc thực phẩm, nhiều người vẫn mắc phải! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng quá chín

Khi luộc trứng quá chín, bên trong lòng đỏ sẽ có các vệt màu xám, bở và hơi có mùi lưu huỳnh, lòng trắng thì dai như cao su.

Bạn chỉ nên cho trứng vào nồi, thêm nước lạnh, đun sôi. Sau đó cho nồi ra khỏi bếp, đậy vung và để như vậy trong 10 phút cho trứng lòng đào, để 15 phút để trứng chín vừa.

Luộc trứng ai cũng tưởng 'dễ như ăn cháo' nhưng có 5 lỗi sai dễ gây ngộ độc thực phẩm, nhiều người vẫn mắc phải! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng kích thước nồi không phù hợp

Nếu chọn nồi có kích thước quá nhỏ để luộc lượng trứng lớn, trứng sẽ chín không đều, vỏ trứng nhanh nứt. Hãy chọn kích cỡ nồi theo số lượng trứng luộc.

Luộc 4 - 6 trứng bạn dùng nồi có kích cỡ 16 cm, luộc 7 - 10 trứng thì chọn nồi có kích thước 20 cm, 11 - 15 trứng thì chọn nồi 24 cm... Luộc như vậy sẽ cung cấp nhiệt lượng đủ, đều cho trứng chín ngon nhé.

Luộc trứng ai cũng tưởng 'dễ như ăn cháo' nhưng có 5 lỗi sai dễ gây ngộ độc thực phẩm, nhiều người vẫn mắc phải! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Luộc trứng và nước đã sôi

Nhiều người đun nước sôi xong mới bỏ quả trứng tươi khiến trứng dễ bị nứt vỏ mà còn gây khả năng bỏng do nước sôi té lên.

Cách tốt nhất để luộc trứng là cho trứng vào nồi khi nước nguội và đun lửa nhỏ 3-4 phút sau đó mới đun lửa vừa cho đến khi chín. Vớt trứng ra cho nguội bớt, hoặc ngâm nước sôi nguội trong 3-5 phút trước khi ăn.

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