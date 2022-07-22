Lựa chọn đồ ăn khuya gì mà vẫn có lợi cho sức khoẻ của các 'cú đêm'?

Một vài nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng quả anh đào chua có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Hơn nữa, chúng còn chứa chất chống viêm và có thể giúp cơ thể bạn chống lại các tình trạng viêm như viêm khớp và cả bệnh tim.

Cherry hay nước ép cherry là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn ăn nhẹ đêm khuya. Một số nghiên cứu cho thấy cherry có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Hơn nữa, chúng có lợi ích chống viêm và có thể bảo vệ cơ thể chống lại các tình trạng liên quan đến viêm như viêm khớp và bệnh tim.

Quả anh đào chua chứa hóc môn thúc đẩy việc đi vào giấc ngủ melatonin, nhưng chỉ là một lượng tương đối nhỏ. Chúng cũng chứa procyanidin B-2, chất được cho là bảo vệ axit amin tryptophan trong máu, loại axit amin tạo ra melatonin.

Trong một nghiên cứu gần đây, một nhóm nhỏ phụ nữ lớn tuổi mắc chứng mất ngủ đã uống 240ml nước ép cherry nguyên chất vào bữa sáng và 1-2 giờ trước khi đi ngủ. Sau hai tuần, những người này ngủ nhiều hơn gần 1,5 tiếng vào ban đêm.

Sữa chua

Các loại sữa chua, đặc biệt là sữa chua không đường, là sự lựa chọn thích hợp khi bạn muốn ăn vặt vào ban đêm. Nếu bạn chưa quen ăn sữa chua không đường, bạn có thể thêm một ít mật ong để ăn kèm.

Chuối

Chuối là loại quả được những người giảm cân yêu thích vì hàm lượng đạm cao, nhiều carbon hydrat, phốt pho, vitamin A, sắt và khoáng chất hơn hẳn các loại hoa quả khác.

Đặc biệt, chuối chứa kháng tinh bột sẽ lên men trong dạ dày tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, giảm sự tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Vì vậy, ăn chuối trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể giải tỏa năng lượng dư thừa trong giấc ngủ và giúp bạn ngủ ngon, sâu giấc hơn.

Hạt dẻ cười

Hạt hồ trăn nổi bật so với các loại hạt khác bởi nồng độ chất thúc đẩy giấc ngủ melatonin cao. Dù tất cả các loại thực phẩm từ thực vật tự nhiên đều được cho là chứa chất này, rất ít loại hạt có chứa nhiều lượng chất này như hạt hồ trăn. 28 gram hạt hồ trăn tách vỏ, chừng một nắm tay, chứa 160 calo và khoảng 6.5 mg melatonin. Để dễ dàng so sánh hơn, lượng melatonin thường được khuyến nghị để kích thích giấc ngủ chỉ vào khoảng 0.5-5 mg.

Rau xanh

Rau xanh chứa nhiều chất xơ, giàu vitamin và chất khoáng cần thiết nhưng lại ít năng lượng nên rất tốt cho hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chính vì thế các loại rau xanh là một lựa chọn tốt cho bữa ăn đêm của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chế biến chúng thành các món luộc, hấp, salad hoặc nước ép. Nên chọn các loại rau màu xanh đậm chứa nhiều vitamin, có khả năng chống lại quá trình oxy hóa và giảm nếp nhăn rất tốt.

Bánh quy giòn và phô mai

Bánh quy giòn và phô mai làm từ ngũ cốc nguyên hạt giúp hỗ trợ lượng đường trong máu ổn định. Khi kết hợp 2 loại thực phẩm giàu carb như bánh quy giòn với một nguồn tryptophan tốt như phô mai giúp cung cấp tryptophan nhiều hơn cho não của bạn, giúp hỗ trợ giấc ngủ.