Theo Người Lao Động thông tin từ tạp chí European Heart Journal,chế độ ăn uống 14 khẩu phần sữa và sản phẩm làm từ sữa mỗi tuần giúp đẩy lùi bệnh tim mạch và các biến cố chết người liên quan, bao gồm đột quỵ và cao huyết áp. Các tác giả từ Đại học McMaster ở Hamilton (Canada) đã nghiên cứu một chế độ ăn gọi là PURE, ngoài 14 phần sữa và các sản phẩm từ sữa trừ bơ và kem tươi, một người được coi là ăn uống lành mạnh khi đồng thời ăn thường xuyên rau, đậu, hạt, cá...

Ngược lại nghiên cứu lớn này cho thấy những người tuân thủ chế độ ăn bao gồm uống/ăn 2 khẩu phần sữa/sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn 30%.

Rau, đậu, hạt, cá... vốn là những thức ăn "tốt cho sức khỏe " mà nhiều người biết và tin tưởng từ lâu, nhưng sữa nguyên kem có vị béo và ngọt tự nhiên hay phô mai bấy lâu được cho là "khắc tinh" của sức khỏe.

Uống sữa mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Họ cũng giảm được 18% nguy cơ mắc bệnh tim, 14% nguy cơ nhồi máu cơ tim và 19% nguy cơ đột quỵ.

Hồi năm 2018, một nghiên cứu nhỏ hơn - dựa trên 3.000 người - của Đại học Texas (Mỹ) cũng cho thấy việc uống sữa nguyên kem và sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua... sẽ giúp giảm nguy cơ đột quỵ tới 42%.

Nghiên cứu này cũng bác bỏ lo ngại rằng axit béo trong sữa gây hại cho sức khỏe. Ngược lại nó là nguồn chất béo tốt mà bạn có thể lựa chọn để vừa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, vừa tránh xa những nguồn chất béo "xấu" như mỡ động vật, dầu cọ, dầu dừa...

Uống sữa như thế nào là tốt?

Theo ThS. BS. Đoàn Ngọc Hà, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam thông tin trên Báo Sức khỏe Đời sống, sữa được cơ thể hấp thu tốt khi dùng sau bữa ăn chính khoảng 1-2 tiếng. Nếu cho trẻ uống sữa trước bữa ăn chính 2 tiếng có thể khiến trẻ cảm thấy no và lười ăn hơn khi vào bữa.

Tuy nhiên, với những người cần kiểm soát đường huyết thì uống sữa trước bữa ăn lại có lợi hơn. Phó giáo sư Fan Zhihong - Trường Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết các nghiên cứu đã phát hiện nếu bạn uống sữa trước bữa ăn 30 phút và sau đó ăn, có thể giúp kiểm soát sự gia tăng đường huyết sau ăn một cách hiệu quả.

Nếu cho trẻ uống sữa trước bữa ăn chính 2 tiếng có thể khiến trẻ cảm thấy no và lười ăn hơn khi vào bữa. Ảnh: Internet

Việc tránh bị tăng đường huyết sau ăn cũng sẽ khiến cảm giác no được kéo dài hơn, hạn chế ăn nhiều hơn nên có thể tránh tăng cân. Vì vậy, dù là để kiểm soát lượng đường trong máu hay ngăn ngừa béo phì thì nửa giờ trước bữa ăn là thời điểm tốt nhất để uống sữa.

Tuy nhiên bạn chỉ nên làm điều này khi không có vấn đề với việc dung nạp lactose. Nếu bạn bị khó chịu về đường tiêu hóa sau khi uống sữa lúc đói, hoặc có phản ứng bất lợi với sữa, bạn có thể chuyển sang sữa chua, sữa đậu nành...

Cũng theo Báo Lao Động, dưới đây sẽ là những thời điểm tốt nhất để uống sữa:

- Sau bữa ăn sáng

Bữa sáng là bữa ăn đóng vai trò rất quan trọng, mang đến 30% năng lượng cần thiết cho cơ thể con người trong một ngày. Ăn sáng đủ chất thì mọi chức năng của cơ thể con người đều nhanh chóng được kích hoạt, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng.

Nhưng khi nhịp sống của mọi người ngày càng tăng, thời gian cho bữa sáng bị rút gọn trông thấy. Để bữa sáng trở nên chất lượng hơn mà không tốn quá nhiều thời gian, một cốc sữa sau bữa ăn là lựa chọn hàng đầu cho bạn.

Sữa là thực phẩm dạng lỏng bạn nên uống cách bữa ăn 1 - 2 giờ đồng hồ. Dạ dày có thể phân giải protein thành các loại acid amin rồi hấp thụ. Quá trình này giúp việc tiêu hóa thức ăn đem lại hiệu quả tốt nhất.

Vì vậy, bạn nên uống sữa vào buổi sáng để gia tăng năng lượng cho cơ thể. Không nên uống sữa vào những thời điểm bụng đói trong ngày.

- Sau khi tập thể dục

Trong quá trình tập luyện, cơ thể con người tiêu hao rất nhiều. Nếu bạn có thể uống một ít sữa sau khi tập thể dục đúng cách, bạn có thể bổ sung kịp thời nước và chất dinh dưỡng vừa tiêu thụ. Sữa đã được chứng minh là một hỗ trợ bù nước hiệu quả hơn so với đồ uống thể thao truyền thống.

Đồng thời, một số thành phần trong sữa có thể tăng cường cơ bắp và xương chắc khỏe. Một nghiên cứu của ĐH McMaster (Canada) đã chứng minh điều này, uống sữa sau khi tập thể dục hỗ trợ tăng khối lượng cơ bắp và giúp giảm mỡ hiệu quả.

Chăm sóc sức mạnh cơ bắp tốt giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe tim mạch, làm tăng lưu lượng máu đến các cơ trên khắp cơ thể, ổn định huyết áp.

- Trước khi đi ngủ 2 giờ đồng hồ

Uống sữa trước khi đi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một số hợp chất trong sữa như tryptophan và melatonin có thể giúp người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Loại axit amin Tryptophan có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm có chứa protein.

Hợp chất Serotonin trong sữa giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường thư giãn và giải phóng hormone ngủ. Như vậy, cơ thể được điều chỉnh nhịp sinh học và chuẩn bị bước vào một chu kỳ giấc ngủ khi cần thiết.

Để tránh nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, gây tăng cân, bạn nên uống sữa trước khi ngủ ít nhất 2 tiếng đồng hồ.