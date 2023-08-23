Những thực phẩm đại kỵ với nấm, dễ gặp tác dụng phụ và biến chứng nguy hiểm cần lưu ý

Theo Tiền Phong, nấm rất bổ dưỡng nhưng trên thực tế nhiều người mắc sai lầm khi chế biến nấm khiến chúng thành chất độc hại đối với sức khỏe . Thậm chí đã có khá nhiều vụ ngộ độc nấm cướp đi sinh mạng con người.

Theo Lương y Phạm Anh Đào, nguyên BS Viện y học cổ truyền quân đội chia sẻ trên Tiền Phong, nấm được coi là rau sạch, thịt sạch thực vật có giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến và có mặt từ quán bình dân tới các nhà hàng sang trọng… Có nhiều loại nấm thông dụng như nấm hương (Đông Cô), nấm mèo (mộc nhĩ), nấm rơm, nấm bào ngư, nấm sò, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm mỡ… giàu dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất, hoạt chất có lợi) tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe.

Các chuyên gia ẩm thực cho biết nấm có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nhan sắc, có chứa tới gần 60 nguyên tố khoáng, hàm lượng protein gấp 3-4 lần các loại rau khác. Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách sẽ vô tình biến món ăn có lợi thành có hại cho sức khỏe.

Phụ nữ ăn nấm sẽ giảm ung thư vú, nam giới ăn nấm sẽ giảm thiểu ung thư tuyến tiền liệt, nấm còn ngừa ung thư và giảm phóng xạ… Ăn nấm giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chống sự tấn công của gốc tự do, chống lão hóa, điều hòa huyết áp, giảm tiểu đường, ngừa sỏi mật và sỏi tiết niệu… còn có thể ức chế sự sinh trưởng của các loại virus, ngăn chặn quá trình hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.

Nấm có nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Nấm có khả năng hấp thụ vitamin, chất Ergosterol trong nấm khi gặp ánh nắng mặt trời sẽ chuyển hóa tia cực tím thành vitamin D2 giúp cơ thể phòng và chữa bệnh còi xương rất hiệu quả. Nấm có những điểm mạnh có lợi, là thức ăn lý tưởng cho cả người khỏe và người bệnh.

Tác dụng phụ khi ăn nấm

Theo Phụ nữ Việt Nam, những tác dụng phụ tiêu cực khi ăn nấm cần chú ý

- Ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm là tác dụng phụ tiêu cực của nấm bị nhiễm campylobacter jejuni - một trong 4 nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm và tiêu chảy được WHO liệt kê. Những người nhiễm phải vi khuẩn Campylobacter thường bị tiêu chảy (hoặc lẫn máu trong phân), sốt và co thắt dạ dày (đau quặn bụng). Đôi khi, tiêu chảy còn kèm theo cảm giác buồn nôn và nôn.

Các triệu chứng của ngộ độc do vi khuẩn campylobacter jejuni thường bắt đầu xuất hiện trong vòng từ 2 - 5 ngày kể từ khi ăn nấm và kéo dài trong vòng 1 tuần.

May mắn là loại khuẩn này có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Chính vì thế mà các chuyên gia khuyên rằng bạn cần phải nấu nấm trong ít nhất 10 phút trở lên. Nấu nấm quá kĩ có thể khiến hương vị của nấm bị thay đổi cũng như giảm độ giòn.

Lưu ý 'sống còn' khi ăn nấm. Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể bị ngộ độc thực phẩm khi ăn nấm nếu nấm bị lây nhiễm chéo từ các thực phẩm tươi sống khác trong quá trình sơ chế hoặc bảo quản.

- Dị ứng da

Một trong những tác dụng phụ của nấm là dị ứng da với các triệu chứng như phát ban và mẩn ngứa.

Điều này có thể xảy ra ở những người mẫn cảm với thành phần trong nấm hoặc phản ứng với bào tử nấm mốc phát triển trên nấm do sơ chế không đúng cách. Các bào tử nấm gây dị ứng nấm mốc dẫn tới nhiễm trùng đường hô hấp thậm chí là bùng phát hen suyễn hoặc bệnh phổi.

Theo Y học cổ truyền thì nấm có vị ngọt, tính mát nên kỵ với các món có tính hàn dẽ gây tiêu chảy, lạnh bụng hay rối loạn tiêu hóa. Chẳng hạn như thịt vịt, ốc, củ cải, hải sản,...

Những lưu ý khi chế biến nấm

Cũng theo Tiền Phong, dưới đây là những điều bạn có thể quan tâm để phòng tránh ngộ độc.

- Không nên rửa nấm quá kỹ trước khi chế biến

Nấm lúc nào cũng mọc trong môi trường sạch sẽ, nếu như bạn có thói quen rửa nấm quá kỹ sẽ làm cho nấm bị mất đi một lượng dưỡng chất nhất định.

Hơn nữa, khi rửa nấm kỹ làm cho nấm hút một lượng nước khá lớn, làm cho nấm bị nhão, khi chế biến không còn ngon nữa.

- Nên nấu nấm ở nhiệt độ cao

Muốn cho nấm cho giữ nguyên vị ngon ngọt thì chúng ta không nên nấu nấm ở nhiệt độ quá cao sẽ làm cho nấm mất đi vị ngọt tự nhiên, mất màu. Cho nên khi chế biến nấm nên để nhiệt độ cao.

- Chế biến chín 100%

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn thì nhất định phải chế biến chín 100%, nên đun sôi nấm trong thời gian 10-15 phút để loại bỏ hết những vi khuẩn gây bệnh.

- Không chế biến nấm trong nồi nhôm

Khi chế biến nấm trong nồi nhôm sẽ làm cho nấm bị ngã màu, khi đó nấm không còn giữ nguyên màu sắc ban đầu của nó nữa.

- Không được dùng quá nhiều dầu ăn để nấu nấm

Như đã nói ở trên thì nấm là một loại thực vật có thể hút chất lỏng rất tốt, cho nên khi cho quá nhiều dầu vào nấm thì nấm sẽ hút hết lượng dầu vào trong.

Mà như các bạn đã biết, khi ăn quá nhiều dầu sẽ làm cho bạn bị đầy bụng, khó tiêu và dầu sẽ làm cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của nấm.

- Nên giữ lại nước ngâm nấm khô

Nhiều người cho rằng nước ngâm nấm khô là những cặn bã, bẩn cáu nhưng trong nước ngâm nấm lại chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Nếu như sợ bẩn thì trước khi ngâm nấm chúng ta nên rửa nấm sạch sẽ. Nước ngâm nấm có thể cho vào nồi canh, hàm lượng chất dinh dưỡng trong đó khá cao.

- Phải chọn nấm tươi và non

Khi chọn nấm phải chọn loại tươi và non, không nên mua nấm đã bị dập nát hoặc có mùi bất thường, màu sắc không bị biến đổi.