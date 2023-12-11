Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hợp chất này kích hoạt mối quan hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột và microRNA của tuyến vú (miRNA), có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư vú .

Các nhà nghiên cứu khoa học ở Nebraska và Canada đã cho chuột cái uống dung dịch dầu hạt lanh có chứa lignan, một hợp chất có trong thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc, hạt, quả hạch và đồ uống như cà phê.

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này có thể đưa đến những khuyến nghị mới về chế độ ăn uống để ngăn ngừa ung thư vú, loại ung thư phổ biến nhất ở Mỹ, ảnh hưởng đến gần 300.000 phụ nữ Mỹ mỗi năm.

Những loài gặm nhấm được dùng dầu hạt lanh ít có nguy cơ mắc ung thư vú hơn.

Tiến sĩ Elena M Comelli, tác giả nghiên cứu và trợ lý giáo sư tại Khoa Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Toronto, cho biết: "Nếu những phát hiện này được xác nhận, hệ vi sinh vật sẽ trở thành mục tiêu mới để ngăn ngừa ung thư vú thông qua can thiệp chế độ ăn uống".

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng lignan có đặc tính chống viêm và khiến cơ thể sản xuất ít estrogen hơn, dẫn đến nguy cơ ung thư vú thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu đã cho chuột cái ăn dung dịch lignan hạt lanh trong ba tuần và phát hiện ra rằng chúng đã kích hoạt phản ứng trong manh tràng, một phần giống như túi của đại tràng ngăn cách ruột non và ruột già.

Khi hạt lanh đi vào hệ vi sinh vật đường ruột - một mạng lưới vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa và giúp cơ thể người chống lại nhiễm trùng và điều chỉnh sự thèm ăn - sẽ gửi tín hiệu đến miRNA trong tuyến vú dẫn đến giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư vú.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Jennifer Auchtung, trợ lý giáo sư tại Đại học Nebraska – Lincoln, cho biết: “Hệ vi sinh vật đường tiêu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc sửa đổi nhiều thành phần trong chế độ ăn uống để tác động đến sức khỏe con người.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm thấy mối tương quan giữa chế độ ăn giàu hạt lanh, thành phần vi sinh vật trong manh tràng và cấu hình miRNA trong tuyến vú điều chỉnh nhiều con đường, bao gồm cả những con đường liên quan đến sự phát triển ung thư.

Nghiên cứu sơ bộ này hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn về vai trò của hệ vi sinh vật trong các phương pháp ăn kiêng nhằm giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật".

Lignan đã được chứng minh là giúp phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sản xuất ra các dạng estrogen ít hoạt động hơn, được cho là làm giảm nguy cơ ung thư vú.

Các loại ngũ cốc khác như lúa mạch, kiều mạch, kê, yến mạch, lúa mạch đen và lúa mì cũng chứa hàm lượng lignan cao. Lignan cũng có nhiều trong các loại hạt khác cũng như đồ uống như cà phê, trà và rượu vang.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu mới khẳng định những phát hiện gần đây cho thấy hạt lanh làm giảm nguy cơ ung thư.

Ví dụ, một nghiên cứu năm 2021 trên 400 người được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition Research đã phát hiện ra rằng lignan làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Một số nghiên cứu cũng cho rằng hạt lanh làm giảm tốc độ phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Hạt lanh cũng đã được chứng minh là có tác dụng điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như táo bón và giảm cholesterol LDL (có hại), giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Hạt lanh rất giàu chất béo không bão hòa đa, chất xơ, mangan, magie, kẽm, vitamin B6, sắt và folate, tất cả đều giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và sức khỏe miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng những phát hiện này chỉ là sơ bộ và cần nhiều nghiên cứu sâu hơn. Nghiên cứu này được công bố vào ngày 7/12 trên tạp chí Microbiology Spectrum.