Loại hạt được giới khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư vú, mọi phụ nữ đều cần: Có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại, chợ nào Việt Nam cũng bán

Dinh dưỡng 11/12/2023 10:23

Một nghiên cứu cho thấy hạt lanh - thường được rắc lên bánh hoặc thêm vào món sinh tố - có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư vú.

Các nhà nghiên cứu khoa học ở Nebraska và Canada đã cho chuột cái uống dung dịch dầu hạt lanh có chứa lignan, một hợp chất có trong thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc, hạt, quả hạch và đồ uống như cà phê. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hợp chất này kích hoạt mối quan hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột và microRNA của tuyến vú (miRNA), có liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư vú

Những loài gặm nhấm được dùng dầu hạt lanh ít có nguy cơ mắc ung thư vú hơn.

Loại hạt được giới khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư vú, mọi phụ nữ đều cần: Có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại, chợ nào Việt Nam cũng bán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này có thể đưa đến những khuyến nghị mới về chế độ ăn uống để ngăn ngừa ung thư vú, loại ung thư phổ biến nhất ở Mỹ, ảnh hưởng đến gần 300.000 phụ nữ Mỹ mỗi năm. 

Tiến sĩ Elena M Comelli, tác giả nghiên cứu và trợ lý giáo sư tại Khoa Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Toronto, cho biết: "Nếu những phát hiện này được xác nhận, hệ vi sinh vật sẽ trở thành mục tiêu mới để ngăn ngừa ung thư vú thông qua can thiệp chế độ ăn uống". 

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng lignan có đặc tính chống viêm và khiến cơ thể sản xuất ít estrogen hơn, dẫn đến nguy cơ ung thư vú thấp hơn. 

Các nhà nghiên cứu đã cho chuột cái ăn dung dịch lignan hạt lanh trong ba tuần và phát hiện ra rằng chúng đã kích hoạt phản ứng trong manh tràng, một phần giống như túi của đại tràng ngăn cách ruột non và ruột già. 

Khi hạt lanh đi vào hệ vi sinh vật đường ruột - một mạng lưới vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa và giúp cơ thể người chống lại nhiễm trùng và điều chỉnh sự thèm ăn - sẽ gửi tín hiệu đến miRNA trong tuyến vú dẫn đến giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư vú. 

Loại hạt được giới khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư vú, mọi phụ nữ đều cần: Có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại, chợ nào Việt Nam cũng bán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Jennifer Auchtung, trợ lý giáo sư tại Đại học Nebraska – Lincoln, cho biết: “Hệ vi sinh vật đường tiêu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc sửa đổi nhiều thành phần trong chế độ ăn uống để tác động đến sức khỏe con người.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm thấy mối tương quan giữa chế độ ăn giàu hạt lanh, thành phần vi sinh vật trong manh tràng và cấu hình miRNA trong tuyến vú điều chỉnh nhiều con đường, bao gồm cả những con đường liên quan đến sự phát triển ung thư.

Nghiên cứu sơ bộ này hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn về vai trò của hệ vi sinh vật trong các phương pháp ăn kiêng nhằm giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật". 

Lignan đã được chứng minh là giúp phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sản xuất ra các dạng estrogen ít hoạt động hơn, được cho là làm giảm nguy cơ ung thư vú. 

Các loại ngũ cốc khác như lúa mạch, kiều mạch, kê, yến mạch, lúa mạch đen và lúa mì cũng chứa hàm lượng lignan cao. Lignan cũng có nhiều trong các loại hạt khác cũng như đồ uống như cà phê, trà và rượu vang.

Loại hạt được giới khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư vú, mọi phụ nữ đều cần: Có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại, chợ nào Việt Nam cũng bán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu mới khẳng định những phát hiện gần đây cho thấy hạt lanh làm giảm nguy cơ ung thư.

Ví dụ, một nghiên cứu năm 2021 trên 400 người được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition Research đã phát hiện ra rằng lignan làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. 

Một số nghiên cứu cũng cho rằng hạt lanh làm giảm tốc độ phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. 

Hạt lanh cũng đã được chứng minh là có tác dụng điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như táo bón và giảm cholesterol LDL (có hại), giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. 

Hạt lanh rất giàu chất béo không bão hòa đa, chất xơ, mangan, magie, kẽm, vitamin B6, sắt và folate, tất cả đều giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và sức khỏe miễn dịch. 

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng những phát hiện này chỉ là sơ bộ và cần nhiều nghiên cứu sâu hơn. Nghiên cứu này được công bố vào ngày 7/12 trên tạp chí Microbiology Spectrum

Loại "trái cây vua" giúp mang về 2 tỉ USD từ xuất khẩu hóa ra là "thuốc chống ung thư tự nhiên", giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả

Loại "trái cây vua" giúp mang về 2 tỉ USD từ xuất khẩu hóa ra là "thuốc chống ung thư tự nhiên", giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả

Ăn sầu riêng không chỉ giúp cải thiện tâm trạng mà còn tốt cho cơ thể, hỗ trợ phòng chống ung thư hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt lanh ung thư vú thực phẩm ngừa ung thư vú

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 49 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe