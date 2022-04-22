Không chỉ là một món ăn, bí đỏ còn có tác dụng nhiều hơn thế: Cùng đọc ngay để biết thêm những dinh dưỡng đặc biệt từ loại thực phẩm này nhé!

Bí đỏ có nhiều tác dụng hơn là một loại thực phẩm dùng để nấu ăn để phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Ảnh minh họa: Internet Bí đỏ là một loại rau cung cấp lương thực cho tổ tiên của chúng ta. Không biết chính xác thời gian bí đỏ được đưa đến Hàn Quốc nhưng ước tính rằng nó đã được đưa đến Hàn Quốc vào đầu những năm 1600 thông qua Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Trong triều đại Joseon, bí đỏ được gọi là 'rau của nhà sư' vì nó chủ yếu được các nhà sư ăn hoặc người nghèo ăn. Nhưng nó dần dần trở nên phổ biến đến ngay cả các nhà quý tộc cũng ăn nó. Mặc dù ngày nay bí đỏ hiếm khi được dùng trong bữa ăn, nhưng bí đỏ thường được dùng làm nguyên liệu thực phẩm để phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, mô mạch máu bị tổn thương, lúc này mạch máu giãn ra do phản ứng viêm và hiện tượng phù nề xảy ra khi các thành phần huyết tương trong mạch máu thoát ra ngoài.

Phụ nữ có thai cũng bị phù nề khi quá trình sinh nở ngày một đến gần do một lượng lớn nước được dự trữ trong cơ thể để chuẩn bị cho việc sinh em bé. Bí đỏ là một thực phẩm tuyệt vời để loại bỏ vết sưng tấy này. Nó không chỉ có tác dụng lợi tiểu mà còn rất giàu beta-carotene giúp loại bỏ các tạp chất ra khỏi cơ thể và thải cholesterol. Nó cũng hữu ích cho những bệnh nhân viêm ruột cần hạn chế thức ăn có chất đạm hoặc chất kích thích. Vì bí đỏ 90% là nước và các bệnh nhân viêm ruột cần tránh ăn thức ăn gây gánh nặng cho quá trình tiêu hóa đồng thời cần bổ sung nước đầy đủ. Ngoài ra, nó còn là thức ăn phục hồi hoàn hảo cho những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc nhai thức ăn do răng thưa và ăn uống kém dinh dưỡng.

Nó cũng chứa nhiều tryptophan. Tryptophan là một tiền chất của serotonin, có thể giúp giảm trầm cảm và lo lắng. Ngoài ra, nó rất giàu vitamin C và vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa. Nó còn rất giàu magie, lecithin và axit linoleic có tác dụng giảm căng cứng cơ hiệu quả. Và bí đỏ cũng được biết là rất giàu axit amin như kali, sắt, đồng, axit glutamic và alanin. Cũng tốt cho chế độ ăn kiêng vì nó chứa ít calo. Các tác dụng của bí đỏ không chỉ dừng lại ở đó. Thân của bí xanh hoặc bí ngô có chứa một thành phần gọi là 'rutin', đang được nghiên cứu như một chất chống viêm. Gần đây, tác dụng chống ung thư của bí đỏ do có giàu chất beta-carotene cũng đang gây chú ý. Đặc biệt, nó được biết đến là có hiệu quả đối với bệnh ung thư phổi, ung thư vú, bàng quang, tuyến tiền liệt và chức năng tình dục. Nó cũng tốt cho sức khỏe của mắt do chứa vitamin A, lutein và zeaxanthin, giúp giảm mệt mỏi cho mắt và giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và thoái hóa điểm vàng. (Theo JoongAng)

Siêu thực phẩm 'yến mạch': Chất đạm thực vật cao gấp 2 lần gạo trắng, tốt cho chế độ ăn kiêng Yến mạch cũng nổi tiếng là một trong những siêu thực phẩm. Thuật ngữ 'siêu thực phẩm' bắt đầu được sử dụng rộng rãi sau khi cuốn sách 'Tôi ăn siêu thực phẩm' được phổ biến bởi Tiến sĩ Steven G. Pratt (một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu dinh dưỡng) vào năm 2004.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-chi-la-mot-mon-an-bi-do-con-co-tac-dung-nhieu-hon-the-cung-doc-ngay-de-biet-them-nhung-dinh-duong-dac-biet-tu-loai-thuc-pham-nay-nhe-463890.html