Gia vị bán hoàn chỉnh là gì? Loại gia vị không thể thay thế trong mùa dịch bệnh

Dinh dưỡng 21/08/2020 08:00

Trong thời kỳ mà chúng ta vẫn gọi bằng hai từ “biến động”, dường như những giá trị vật chất đang tạm thời nhường chỗ cho những giá trị tinh thần. Và sức khỏe chính là “của báu” cần được giữ gìn nhất lúc này.

Những loại gia vị nhỏ trở thành “liều thuốc tự nhiên” mỗi ngày

Dễ thấy rằng, những thứ nhỏ bé thường bị lãng quên bắt đầu phát huy tác dụng “kỳ diệu” của mình. Một trong số đó là nguyên liệu bếp quen thuộc, gia vị; tuy nhỏ bé nhưng công dụng của chúng thì không thể nào phủ nhận.  Từ gia vị thông thường như tỏi, sả, gừng đến các loại thảo mộc như quế, hồi, … đều là “phương thuốc tự nhiên” mỗi ngày.

Gia vị tươi thì dễ hư còn gia vị thảo mộc lại khó nêm; dùng thế nào để vừa tiện vừa tốt cho những ngày tự nấu ăn tại nhà tránh dịch như thế này? Gia vị chế biến sẵn trở thành kim chỉ nam của những người nội trợ trẻ, điển hình là loại “thức nêm” mới mang tên gia vị bán hoàn chỉnh!

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Gia vị trở thành liều thuốc hàng ngày cho sức khỏe

Vậy, gia vị bán hoàn chỉnh là gì?

Gia vị bán hoàn chỉnh là các loại vị gia hỗn hợp được chế biến sẵn và thường ở dạng bột hay là “xốt". Chúng sẽ thay thế phần hương vị phức tạp của các món ăn cần nêm nếm đặc biệt như phở, bún bò Huế hay bò kho, …

Mọi loại gia vị vốn được tạo ra để hoàn chỉnh hương và vị cho các món ăn. Hương chính là những gì mũi ngửi được còn vị là cái chua, cay, mặn, ngọt nơi đầu lưỡi, những cảm xúc đầu tiên khi thưởng thức. Riêng gia vị bán hoàn chỉnh sẽ được tạo ra với đầy đủ các tầng hương đặc trưng của một món ngon mà khi “hít hà” một cái đã có thể cảm nhận nhận rõ món ăn. Phần vị sẽ chỉ được thêm vào một ít để bạn tự tay trổ tài nêm nếm thêm chút muối, chút đường cho vừa khẩu vị. vậy là đã có món ngon chuẩn hương, đậm vị.

Tác dụng to của loại gia vị nhỏ này với mỗi nhà trong “thời kỳ biến động”

Đầu tiên, bí quyết nêm chuẩn nhanh chóng

Ẩm thực Việt vốn vô cùng phong phú, cách dùng gia vị vì vậy cũng rất “đặc sắc”; có rất nhiều món ngon truyền thống rất khó nêm, đặc biệt là đối với người trẻ. Gia vị bán hoàn chỉnh vốn đã được tổng hợp, hòa phối theo một tỷ lệ phù hợp nhất tất cả những loại thảo mộc phức tạp đặc trưng của mỗi món ngon. Không cần nhiều kinh nghiệm ai cũng dễ dàng tự tin nấu ngon, nêm giỏi.

Liều thuốc đơn giản mỗi ngày cho sức khỏe

Chính những loại thảo mộc thiên nhiên, thành phần chính của gia vị bán hoàn chỉnh luôn có những tác dụng khác biệt cho hệ cơ quan. Nếu quế tốt cho tim mạch thì hồi lại lợi tiêu hóa, thảo quả bổ máu, … tất cả đều đã gói gọn trong từng sản phẩm.

Sợi dây gắn kết tình cảm gia đình

Mỗi ngày hầu như chỉ có giờ cơm cả nhà mới có thời gian trò chuyện với nhau; chị An, 35 tuổi, TP.HCM.

Trong một cuộc khảo sát phụ nữ Việt, 94% họ nói rằng một chút khác biệt trong nấu nướng sẽ tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống. Bữa cơm nhà luôn là chất keo đặc biệt có sức gắn kết mạnh mẽ các thành viên trong gia đình. Những ngày biến động như thế này thay vì “dắt díu nhau ra đường” thì ở nhà ăn món tiệm. Vừa an toàn vừa dành thời gian chăm sóc, chuyện trò bên nhau.

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Cơm nhà trở thành lựa chọn hàng đầu mùa dịch bệnh

Lựa chọn loại gia vị bán hoàn chỉnh như thế nào là tốt?

Những khi mà dịch bệnh cứ đến bất ngờ, “an toàn” chính là từ khóa đáng được chú ý nhất.

Chọn gia vị, nhớ lựa các thương hiệu truyền thống, lâu đời, “món truyền thống” nên nấu bằng “công thức truyền thống”. Độ tin cậy, an toàn vốn đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ của những hãng gia vị này sẽ đáng đặt lòng tin hơn. Tiếp đó, không thể bỏ qua những thành phần thảo mộc thiên nhiên thật mà từng sản phẩm được đưa vào.

Cuối cùng, gia vị bán hoàn chỉnh nên được lựa chọn sử dụng cho những món ngon Việt mang nhiều thành phần gia vị phức tạp như phở, bún bò Huế, bò kho, … Những món ăn vừa chứa đầy đủ các loại gia vị thuốc cho cơ thể mà nêm nếm cũng khá phức tạp cần trợ thủ.

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Gia vị bán hoàn chỉnh ViancoFoods

Gia vị bán hoàn chỉnh ViancoFoods, lựa chọn hơn 60 năm phải có trong gian bếp, nhất là mùa dịch

Một trong những sản phẩm bán hoàn chỉnh đầu tiên xuất hiện trên thị trường là ViancoFoods; nhãn hiệu được “thai nghén” bởi Vianco, một hãng gia vị truyền thống với hơn 60 năm nổi tiếng an toàn, thiên nhiên được nhiều thế hệ tin tưởng.  ViancoFoods bao gồm các sản phẩm đậm vị truyền thống như phở, bò kho, bún bò Huế, … Mỗi sản phẩm đều chứa các loại thảo mộc thiên nhiên đặc trưng vừa tạo ra hương vị đậm đà vừa là các phương thuốc tự nhiên mỗi ngày trong mùa dịch.

ViancoFoods sẽ chính thức “đánh tiếng” ra mắt thị trường vào cuối tháng 8 này, “kết nối” với khán giả bằng những hình ảnh tươi vui, hiện đại.

Ngoài ra, toàn bộ sản phẩm cũng đã được bày bán tại hệ thống tạp hóa, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Những ngày hạn chế ra đường bạn còn có thể ngồi nhà trữ gia vị tốt tại ViancoFoods.

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