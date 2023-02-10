Có rất nhiều gia vị mà chúng ta luôn dự trữ và cho là cần thiết để nấu tất cả các loại thực phẩm. Đây là một lý do khác để suy nghĩ kỹ về chúng, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng chúng quá mức. Kiểm tra danh sách dưới đây:

Những người chủ yếu ăn đồ nấu ở nhà tự hào rằng họ không ăn đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, có phải tất cả các thành phần được tìm thấy trong nhà bếp và thực phẩm nấu tại nhà của bạn đều hoàn toàn tốt cho sức khỏe và không có rủi ro? Có thể không như bạn nghĩ.

Một lọ đầy tinh thể đường màu trắng được tìm thấy ở hầu hết mọi nhà bếp. Loại đường ngọt ngào này được cho từng thìa vào trà, cà phê, sữa lắc và các công thức nấu ăn khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến huyết áp cao hơn, viêm nhiễm, tăng cân, tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, tất cả những điều kiện này làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Bột tinh chế

Bột tinh chế có thể có mặt trong nhà bếp của bạn ở dạng bột, cùng với việc có mặt trong bánh quy, bánh ngọt, ngũ cốc, bánh mì và mì ống trong nhà bếp của bạn.

Tiêu thụ quá nhiều bột tinh chế có thể liên quan đến tăng cân, các vấn đề về trao đổi chất, bệnh tim mạch và thậm chí là ung thư. Hơn nữa, quá trình tinh chế cũng làm mất đi đáng kể chất xơ, vitamin B, sắt, magie và vitamin E.

Muối

Ảnh minh họa: Internet

Quá nhiều muối làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết mọi người tiêu thụ quá nhiều muối, trung bình 9–12 gam mỗi ngày, hoặc khoảng gấp đôi mức tiêu thụ tối đa được khuyến nghị. Giảm lượng natri ăn vào có thể ngăn ngừa nhiều trường hợp tử vong.

Dầu

Mọi người trong nhà bạn có thích ăn nem rán, hành tây chiên, khoai tây chiên, thực phẩm đông lạnh, v.v. không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này là có, thì bạn và gia đình bạn đang tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, ung thư vú/buồng trứng, tiểu đường, tăng huyết áp, tăng cân không lành mạnh và đau khớp, cùng những bệnh khác.

Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề là không phả là ngừng hẳn ăn dầu, muối hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Thay vào đó, điều quan trọng là tập trung vào các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn và chỉ tiêu thụ những thực phẩm này với số lượng hạn chế.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, thay thế bột tinh chế bằng các loại bột lành mạnh và giàu chất xơ khác như lúa mì nguyên cám. Thay vì đường, hãy chọn đường thốt nốt. Những thay đổi nhỏ này có thể giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện sức khỏe của bạn cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn.

Theo Times of India