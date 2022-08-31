Công thức làm bánh bông lan hình quả táo "độc nhất vô nhị", chị em làm thử món bánh bắt mắt này cho con trẻ

Dinh dưỡng 31/08/2022 12:34

Công thức cực đơn giản bởi không quá đòi hỏi trong việc chuẩn bị nguyên liệu cầu kì hay các công đoạn phức tạp. Chị em nên thử làm món bánh dễ thương này!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 250gram bột mì đa dụng 

- 120ml nước ấm 

- 3gram men khô 

- 2gram bột nở baking powder 

- 50gram đường 

- 13gram dầu ăn 

 

Cách chế biến:

- Cho 3gram men khô vào 120ml nước ấm, khuấy đều, để 10 phút cho men hoạt động.

- Cho bột vào thau, cho 2gram bột nở cùng nước men, tiếp theo cho 50gram đường cùng 13gram dầu ăn, sau đó trộn đều các nguyên liệu và tiến hành nhào bột.

- Nhào đến khi khối bột mềm mịn, không dính tay là đạt .

- Chia khối bột ra làm 3, 4 phần tùy thích rồi vo tròn từng viên bột rồi lấy màng bọc thực phẩm che lại để bột nghỉ 10 phút .

- Sau khi bột nghỉ 10 phút thì tiến hành thao tác tạo hình cho bánh, trước tiên gấp bột từ ngoài vào trong tạo mặt bột mịn rồi vo tròn, xoay đều tạo thành hình trái táo .

- Dùng dụng cụ có đầu tròn nhấn vào giữa khối bột tạo phần lõm trên đầu quả táo.

- Dùng 1 phần bột nhỏ vê dài tạo cuống.

- Sau khi đã tạo hình xong để bột nghỉ 30 phút, sau 30 phút ta dùng tay ấn nhẹ mặt bột thấy độ đàn hồi thì tiến hành hấp bánh.

- Che khăn lên vung để nước khỏi nhỏ vào bánh gây dỗ mặt, hấp bánh lửa vừa 8 phút thì tắt bếp.

- Giữ bánh trong nồi hấp 2, 3 phút thì lấy bánh ra để bánh nguội rồi tiến hành bước tạo màu cho bánh.

- Dùng chổi lông quét nhẹ màu thực phẩm đỏ hoặc màu củ rền lên mặt bánh, dùng màu nâu tạo màu cho phần cuống là xong.

 

Công thức làm bánh bông lan hình quả táo 'độc nhất vô nhị', chị em làm thử món bánh bắt mắt này cho con trẻ - Ảnh 1

 

Công thức làm bánh bông lan hình quả táo 'độc nhất vô nhị', chị em làm thử món bánh bắt mắt này cho con trẻ - Ảnh 2

 

Công thức làm bánh bông lan hình quả táo 'độc nhất vô nhị', chị em làm thử món bánh bắt mắt này cho con trẻ - Ảnh 3

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Duyên Nguyen

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