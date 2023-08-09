Chuyên gia bật mí các loại trái cây siêu bổ mắt, giúp mắt luôn sáng khỏe nên ăn hằng ngày

Ngày nay, con người tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, tivi… khiến thị lực bị ảnh hưởng không nhỏ.

Dưới đây là top những trái cây tốt cho mắt cận, ngon miệng, dễ mua… nên tham khảo để thêm vào thực đơn hàng ngày cho mình. Chuối

Kali có nhiều trong chuối là khoáng chất rất tốt cho sức khoẻ của mắt. Nó là thành phần quan trọng tạo nên màng nước mắt, duy trì độ dày của màng từ đó giúp mắt luôn được cấp đủ ẩm, không bị khô mỏi và ngăn ngừa nhiễm trùng. Ngoài ra, chuối cũng có nhiều vitamin A là thành phần tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa học ở các tế bào que và tế bào nón ở võng mạc mắt, tạo ra sắc tố võng mạc, giúp điều tiết mắt và hỗ trợ mắt nhìn được trong điều kiện thiếu sáng.

Ảnh minh họa: Internet Qủa việt quất Việt quất chứa nhiều Vitamin A, C và E đặc biệt là Anthocyanosid, Zeaxanthin, Lutein, Selen, kẽm và phốt pho. Những dưỡng chất này đều rất cần thiết mắt giúp ngăn chặn quá trình giảm thị lực, hạn chế tăng độ, phòng ngừa cận thị, tránh đục thủy tinh thể. Ảnh minh họa: Internet Xoài và đu đủ Xoài và đu đủ chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ đôi mắt khỏe mạnh. Hai chất dinh dưỡng quan trọng là chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Chúng hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên, hấp thụ ánh sáng dư thừa đi vào võng mạc. Các chất này cũng bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại. Ảnh minh họa: Internet Mơ Trong mơ có chứa vitamin A, vitamin C, vitamin E và beta-caroten đều là các thành phần tốt cho sức khoẻ của mắt, giúp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của ánh sáng xanh, tia cực tím có hại lên mắt, làm chậm quá trình lão hoá của mắt, ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng. Ảnh minh họa: Internet

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