Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả

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Trong một số trường hợp nhất định, không rõ liệu vấn đề sức khỏe là do cholesterol thấp gây ra hay ngược lại. Ví dụ, thuốc statin để giảm cholesterol chưa được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy trầm cảm, mặc dù những người bị trầm cảm có thể có mức cholesterol thấp.

Tuy nhiên, những lợi ích của việc giảm cholesterol toàn phần và LDL đã được ghi nhận kỹ lưỡng, đặc biệt ở những người mắc bệnh tim hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.