Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả

Dinh dưỡng 28/12/2022 11:50

Cơ hội phát triển bệnh động mạch vành của bạn tăng lên do mức cholesterol trong máu cao. Mặc dù nói chung nên có lượng cholesterol thấp hơn, nhưng trong một số trường hợp rất hiếm, việc có lượng cholesterol xấu hoặc cholesterol toàn phần rất thấp có liên quan đến một số vấn đề sức khỏe.

 

Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong một số trường hợp nhất định, không rõ liệu vấn đề sức khỏe là do cholesterol thấp gây ra hay ngược lại. Ví dụ, thuốc statin để giảm cholesterol chưa được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy trầm cảm, mặc dù những người bị trầm cảm có thể có mức cholesterol thấp.

Tuy nhiên, những lợi ích của việc giảm cholesterol toàn phần và LDL đã được ghi nhận kỹ lưỡng, đặc biệt ở những người mắc bệnh tim hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.

Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những bài đăng gần đây trên Instagram của mình, chuyên gia dinh dưỡng Anjali Mukerjee thảo luận về các loại thực phẩm có thể hữu ích trong việc giảm mức cholesterol xấu của bạn. Cô ấy viết, "Một số loại thực phẩm giúp bạn kiểm soát mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim."

Dưới đây là các nhóm thực phẩm có thể giúp giảm cholesterol của bạn theo các chuyên gia dinh dưỡng:

1. Tiêu thụ các loại dầu giàu MUFA (Axit béo không bão hòa đơn) như dầu mù tạt, dầu ô liu, v.v.

Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2. Tăng lượng trái cây và rau củ lên ít nhất 4-5 khẩu phần mỗi ngày.

Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

3. Ăn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như isabgol, hầu hết các loại rau lá, cám yến mạch và đậu nguyên hạt giúp giảm cholesterol toàn phần.

4. Bạn cũng có thể bổ sung Vitamin E vì nó ngăn ngừa quá trình oxy hóa LDL hoặc cholesterol xấu.

Chỉ cần ưu ái 4 loại thực phẩm này, trái tim luôn hạnh phúc, cải thiện mức cholesterol hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy ghi nhớ những thực phẩm này nếu bạn muốn tuân theo chế độ ăn kiêng thân thiện với cholesterol. 

Theo NDTV

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Ẩm thực luôn có hương vị riêng biệt. Sự kết hợp đa dạng của các loại gia vị và topping không chỉ làm cho món ăn trở nên hấp dẫn mà còn có một số lợi ích cho sức khỏe. Các loại gia vị được cho là có nhiều trong ẩm thực của chúng ta và nếu chúng được chế biến với ít hoặc không dùng dầu, chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

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