Cách rán cá không bị dính chảo cực đơn giản 

Rửa chảo trước khi rán cá - Ảnh minh họa: Internet

2. Đợi cá thật ráo nước rồi mới rán

Nhiều chị em khi mới rửa cá xong đã vội vàng cho cá vào chảo để rán, điều này hoàn toàn không nên. Bạn hãy để cá thật ráo nước rồi mới cho cá vào rán, hoặc có thể sử dụng giấy thấm quấn quanh phần thịt để cho cá ráo nước. Như vậy, khi rán cá sẽ không bị văng dầu, dính vào chảo và bên ngoài cá mới giòn được.

Rán khi cá ráo nước - Ảnh minh họa: Internet

3. Để chảo dầu thật nóng rồi cho cá vào

Bạn cần phải chờ cho dầu thật nóng rồi mới cho cá vào. Vì khi cá tiếp xúc với dầu ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra một lớp vỏ cứng và dai, lúc đó cá sẽ không bị vỡ và dính chảo khi lật hoặc gắp cá.

Trường hợp nếu dầu chưa đủ nóng bạn đã cho cá vào rán thì lớp mỡ ở da sẽ chảy xuống khiến cho việc rán khó khăn hơn, chưa kể cá sẽ bị ngấm dầu nhiều do thời gian rán lâu.

Cho cá vào khi chảo dầu nóng - Ảnh minh họa: Internet

4. Cho gừng vào chảo trước khi rán

Đây là một trong những cách rán cá không bị dính vào chảo, ngoài ra đây cũng là cách làm chảo hết dính hiệu quả khi rán các thực phẩm khác. Khi đã rửa sạch chảo và để ráo nước, bạn cho một vài lát gừng sát lên khắp mặt chảo, sau đó cho dầu vào và rán. Như vậy bạn đã có được một món cá chiên giòn ngon và cực hấp dẫn.

5. Không để lửa quá to

Rán cá lửa to hay nhỏ là điều mà chị em cần lưu ý khi rán cá. Khi rán bạn không nên để lửa quá to, cá sẽ dễ bị khét và có thể khiến cá không chín. Ngoài ra, nước ở trong cá sẽ thoát ra khi lửa quá to và da cá sẽ dễ bị dính vào chảo.

Bên cạnh đó, chúng ta thường không biết rán cá bao nhiêu phút thì chín? Việc để lửa nhỏ và rán kỹ cá sẽ chín nhanh hơn, thường sau khoảng 20 phút cá sẽ chín.

6. Rán cá ngập dầu

Một cách cực đơn giản khác để bạn có món cá giòn ngon đó là rán cá ngập dầu. Cách này sẽ hiệu quả và ngon hơn đối với món cá chiên xù. Bạn cho ngập dầu vào chảo và để nhiệt độ khoảng 180 độ, sau đó đợi dầu thật nóng rồi cho cá vào.

Khi đó cá sẽ được rán chín nhanh và giòn đều, đặc biệt cá sẽ không bị dính chảo. Lưu ý bạn nên cho từng con cá vào, không nên cho một lượt vì sẽ khiến cho chảo dầu nhanh hạ nhiệt.

Rán cá ngập dầu - Ảnh minh họa: Internet

7. Áo một lớp bột mì xung quanh cá

Cá khi rán thường rất hay bị bắn dầu do bề mặt và da cá có nước. Để khắc phục tình trạng này bạn có thể áo một lớp mỏng bột mì xung quanh cá trước khi rán, lớp bột mì sẽ tạo thành một màng ngăn giúp cá giữ nước, không bị dính chảo, thịt cá sẽ ngọt và giòn lâu hơn.

8. Sử dụng dầu lạnh để rán cá

Bạn có thể tham khảo cách rán cá không dính chảo này, đó là sử dụng dầu lạnh để rán cá. Thông thường chúng ta sẽ đun cho dầu nóng rồi cho cá vào. Tuy nhiên, với cách này bạn chỉ cần cho dầu lạnh vào chảo, sau đó thả cá vào và đun lửa vừa để rán. Nên để lửa nhỏ trong suốt quá trình rán, đến khi cá gần chín thì mở lửa to để cho lớp ngoài của cá vàng giòn.

9. Trở mặt cá ngay khi cho cá vào chảo dầu

Để có món cá giòn ngon, bạn cần trở mặt cá ngay khi cho cá vào rán. Như vậy, mặt dưới của cá sẽ chín vàng từ từ còn mặt trên thì được chín hơi dầu. Cá rán sẽ không bị tanh và dính vào chảo.

10. Dùng muối ăn

Một cách mà bạn không thể bỏ qua đó chính là dùng muối ăn khi rán cá. Cho dầu vào chảo, đợi khi dầu nóng thì cho ít muối vào chờ đến khi muối tan hết hãy thả cá vào rán, đến khi cá vàng giòn thì lật lại. Khi đó cá sẽ giòn, vàng đều không bị tróc da và dính vào chảo.

11. Sử dụng chảo chống dính

Cách cuối cùng và đơn giản để khi rán cá không bị dính là sử dụng chảo chống dính để rán cá thay cho chảo thường. Khi dùng chảo chống dính, bạn cần lưu ý không nên để chảo quá nóng rồi cho dầu vào, nên cho dầu vào chảo ngay từ đầu, sẽ không ảnh hưởng đến độ bền của chảo.

Rán cá bằng chảo chống dính - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cách rán cá không bị dính chảo được nhiều chị em áp dụng. Trên đây là tổng hợp một số cách hay và kinh nghiệm giúp bạn rán cá không bị dính chảo. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm được nhiều mẹo vặt nấu ăn ngon hơn!