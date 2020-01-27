Cách làm thịt trâu gác bếp thơm ngon, chuẩn hương vị Tây Bắc

Để không phải lo lắng về chất lượng an toàn thực phẩm, nhiều người đã lựa chọn tự làm thịt trâu gác bếp tại nhà vừa an toàn lại vừa hợp khẩu vị. Nhưng làm thế nào để có được món thịt trâu gác bếp ngon đúng chuẩn thì không phải ai cũng biết.

Thịt trâu gác bếp còn có tên gọi khác là thịt trâu hun khói, đây vốn là món ăn truyền thống của người dân miền núi Tây Bắc. Thịt trâu gác bếp mang đến cho người ăn một hương vị thơm ngon, đậm đà và lạ miệng. Vị cay nồng của hạt mắc khén, mùi thơm đặc trưng của sả, và các gia vị hòa quyện kết hợp với thớ thịt trâu ngọt lịm, dai dai bùi bùi khiến nhiều người khó có thể cưỡng lại. Cùng tìm hiểu cách làm thịt trâu gác bếp qua bài viết dưới đây.

Tham khảo ngay cách làm thịt trâu gác bếp đơn giản tại nhà không cần hun khói dưới đây:

Nguyên liệu, gia vị gồm có:

500 g thịt trâu (bắp đùi, thăn, mông)

500g gừng, sả, ớt, tỏi

200g hạt mắc khén, hạt dổi

3 thìa cà phê tiêu bột

Ớt bột, muối, đường, bột ngọt, dầu ăn

Que xiên, lò nướng/lò vi sóng/chảo

Sơ chế nguyên liệu

Thịt trâu rửa sạch, để ráo nước.

Loại bỏ gân và mỡ thừa, thái dọc theo thớ thịt thành những lát có độ dày tầm 2,5-3cm.

Thịt trâu tươi ngon được cắt khúc và tạo thành miếng trước khi cho lên gác bếp - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi, gừng, sả băm nhỏ rồi cho vào tô thịt, ướp thịt cùng với các loại gia vị khác: tiêu bột, hạt mắc khén, hạt dổi xay, ớt bột, mì chính, muối, đường. Nêm gia vị tùy theo khẩu vị của gia đình (cho thêm chút dầu ăn để thịt không bị khô).

Dùng tay bóp nhẹ và lật miếng thịt cho gia vị thấm thật đều. Lấy màng bọc bọc tô thịt lại cho vào tủ lạnh và chờ trong khoảng 30 phút.

Ướp thịt trâu với gia vị để cho ngấm đều rồi cho lên nướng gác bếp - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm thịt trâu gác bếp

Thao tác sơ chế đã xong, tiếp theo là công đoạn sấy khô thịt. Có thể thực hiện bằng những cách sau:

Cách 1: Làm thịt khô bằng lò nướng

Sau khi thịt ngấm gia vị, bạn cho thịt vào lò và nướng ở nhiệt độ cao. Thịt đang lạnh khi gặp nhiệt độ cao sẽ săn chắc và dai hơn. Lưu ý chỉ để ở nhiệt độ cao từ 2-3 phút, sau đó giảm nhiệt khoảng 70-80 độ C để thịt không bị cháy (bên nên để lò nướng ở chế độ sấy). Sấy thịt tầm 20-30 phút cho đến khi thịt chuyển màu đỏ sậm và có mùi thơm đặc trưng là được.

Thịt trâu gác bếp nướng lò vẫn giữ được mùi vị đặc trưng, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Làm thịt khô bằng lò vi sóng

Sau khi thịt ngấm gia vị, bạn xếp từng miếng thịt ra đĩa, cho vào lò vi sóng quay ở chế độ khoảng 400-450w. Khi nướng bằng lò vi sóng bạn nên căn chỉnh thời gian để lật thịt, khoảng 10 phút bỏ ra rồi lật miếng thịt cho đều, cứ thao tác như vậy liên tục đều đặn trong khoảng hơn 2 tiếng là thịt khô và chín.

Thịt trâu gác bếp nướng lò vi sóng chín đều, hương vị hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Làm thịt khô bằng chảo

Bỏ thịt ra khỏi tủ lạnh rồi xếp từng miếng vào chảo chống dính, nướng trên lửa nhỏ, khoảng 15 phút thì lật mặt thịt và tiếp tục nướng như vậy cho đến khi thịt săn, khô lại và có mùi thơm đặc trưng là được (để đảm bảo thịt chín đều bạn có thể cho lên nồi cơm điện hấp trong khoảng 10 phút rồi sau đó mới bỏ vào chảo nướng).

Dù không hun khói trực tiếp trên bếp lửa nhưng ba cách làm thịt trâu gác bếp đơn giản tại nhà này lại rất tiện lợi mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng của thịt trâu gác bếp truyền thống

Cách làm thịt trâu gác bếp chuẩn Tây Bắc

Dưới đây là cách làm thịt trâu gác bếp chuẩn Tây Bắc được hun khói theo cách làm truyền thống:

Nguyên liệu chuẩn bị: giống với cách làm thịt trâu gác bếp đơn giản tại nhà (tùy theo khẩu phần ăn mà có thể tăng thêm lượng thịt trâu và gia vị).

Ở cách làm này cần phải chuẩn bị thêm bếp than (loại bếp than nướng chả) và que xiên để xiên thịt.

Cách làm:

Nhóm bếp than cho đến khi cháy hồng (cho thêm vỏ cam khô, vỏ quýt, bã mía vào đốt cùng).

Khi thịt đã ngấm gia vị thì cho vào que xiên treo lên dàn sấy, để lên trên bếp than cách khoảng tầm từ 70cm-1m. Phải đảm bảo lửa được đốt liên tục dưới sàn sấy, giữ ở nhiệt độ thích hợp để thịt chín đều.

Hun khói liên tục như vậy khoảng 10-12 tiếng, khi thấy thịt chín, săn, khô lại và chuyển sang màu đỏ sậm, có mùi thơm đặc trưng của thịt trâu gác bếp là được.

Thịt trâu gác bếp được hun khói truyền thống mang đến hương vị thơm ngon đặc trưng của miền núi Tây Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Thịt vừa hun khói xong dùng ngay là ngon nhất. Hoặc nếu muốn bảo quản dùng dần bạn có thể có thể chia thịt vào từng túi nhỏ rồi hút chân không và bảo quản ở ngăn đông của tủ lạnh.

Hy vọng với những cách làm thịt trâu gác bếp trên có thể giúp bạn có được món thịt trâu gác bếp ngon đúng điệu để chiêu đãi gia đình và bạn bè mỗi dịp xuân về tết đến.