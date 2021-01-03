Cách làm tai heo ngâm sả tắc thơm ngon chuẩn vị

Dinh dưỡng 03/01/2021 13:09

Hương vị đậm đà kết hợp với mùi thơm nhè nhẹ của sả tắc giúp món tai heo ngâm sả tắc ngon khó cưỡng. Học ngay cách làm tai heo ngâm sả tắc đơn giản dưới đây!

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Cách làm tai heo ngâm sả tắc dưới đây sẽ đem đến cho bạn một món ăn chua ngọt, giòn sần sật cực kỳ hấp dẫn. Không chỉ là món ăn vặt độc đáo, tai heo ngâm sả tắc còn là món nhậu rất được cánh mày râu yêu thích. Nếu tự làm chế biến món ăn này ở nhà, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá so với việc đi ăn ngoài hàng. 

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Cách làm tai heo ngâm sả tắc thơm ngon chuẩn vị - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tai heo ngâm sả tắc ớt chua ngọt

Hương vị chua ngọt đặc trưng của món tai heo ngâm này được tạo nên từ sự cay nồng của sả ớt và vị chua ngọt của hỗn hợp giấm đường tắc. Tai heo ngâm sả tắc ớt chua ngọt không chỉ là món ăn vặt mà còn là một món ngon được nhiều gia đình làm để đãi khách ngày Tết.

Nguyên liệu chuẩn bị

    • Tai heo: 2 cái.
    • Tắc tươi đã thái lát mỏng: 10 quả.
    • Sả: 5 củ (trong đó, 2 củ đập dập và thái sợi còn 3 củ thái lát).
    • Ớt tươi: 5 quả cắt lát.
    • Lá chanh thái sợi: 6 lá.
    • Tỏi đã bóc vỏ: 5 tép.
    • Hành tím khô đã bóc vỏ: 1 củ.
    • Hành tây đã bóc vỏ: 1 củ.
    • Gừng gọt sạch vỏ, thái lát: ½ củ.
    • Đường trắng: 6 thìa canh.
    • Giấm gạo: 6 thìa canh (nếu có giấm táo thì càng ngon).
    • Muối ăn: 1,5 thìa cà phê.
    • Nước đun sôi để nguội: 1 lít.
  • Dụng cụ: Muôi, nồi, bình thủy tinh đã được tiệt trùng và có nắp đậy.
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Nguyên liệu làm tai heo ngâm sả tắc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tai heo sả tắc

  • Bước 1: Sơ chế tai heo:

+ Dùng dao lam hoặc dao thường có độ bén cao để cạo sạch lớp lông trên tai heo.

+ Tiếp theo, xả tai heo nhiều lần với nước sạch.

+ Lấy củ hành tây đã bóc vỏ, cắt làm đôi rồi cho vào 1 chiếc nồi sạch.

+ Thêm vài lát gừng vào nồi cùng với hành tây.

+ Cuối cùng, cho tai heo vào nồi, đổ nước sạch cho ngập các nguyên liệu rồi bật bếp đun.

+ Khi nước sôi, hạ lửa vừa rồi đun tiếp.

+ Luộc tai heo khoảng 20 phút để khử mùi hôi tanh.

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Luộc tai heo khoảng 20 phút để khử mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

+ Sau thời gian trên, bạn vớt tai heo ra rồi ngâm vào chậu nước đá cho tai heo giòn.

+ Xả tai heo với nước sạch, sau đó thái thành các miếng mỏng, dài vừa ăn.

+ Mẹo: Mùi hăng của hành tây có thể khiến bạn cay mắt, nhưng lại có khả năng khử mùi thực phẩm rất tốt. Bạn có thể kết hợp hành tây với gừng giúp đánh bay mùi tai heo cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng giấm hoặc rượu trắng để sơ chế tai heo.

  • Bước 2: Ngâm tai heo:

+ Cho nước đun sôi để nguội vào 1 chiếc nồi.

+ Thêm đường, giấm và muối vào nồi, khuấy đều cho hỗn hợp tan hết.

+ Xếp tai heo và các nguyên liệu còn lại vào bình thủy tinh, sau đó đổ hỗn hợp giấm đường từ từ vào sao cho ngập các nguyên liệu.

+ Lấy đũa nhỏ hoặc nan tre nén chặt các nguyên liệu nằm chìm xuống dưới nước ngâm rồi đậy nắp chặt lại.

+ Đặt bình thủy tinh trong ngăn mát tủ lạnh tầm 3-5 ngày, sau đó bạn có thể thưởng thức thành phẩm.

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Để bình thủy tinh ngâm tai heo trong ngăn mát tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món tai heo ngâm sả tắc với nước mắm

Nguyên liệu chuẩn bị

    • Tai heo: 1 cái (nặng khoảng 1kg) đã sơ chế sạch, luộc chín và thái miếng dài.
    • Sả: 6 củ đem cắt thành các khoanh nhỏ.
    • Tắc tươi: 5 quả đem cắt lát, bỏ hột.
    • Tỏi: 5 tép đem thái lát.
    • Ớt tươi: 5 quả thái lát.
    • Gừng: 1 miếng nhỏ khoảng bằng ngón tay cái, gọt sạch vỏ.
    • Lá chanh: 5 lá đem rửa sạch, cắt sợi.
    • Hành tím: 3 củ.
    • Nước lọc: ½ lít.
    • Nước mắm ngon: 3 thìa canh.
    • Muối: ½ thìa canh.
    • Giấm gạo: 6 thìa canh.
  • Đường cát: 3 thìa canh.
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Cách làm món tai heo ngâm sả tắc với nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tai heo ngâm sả tắc ngon

  • Cho 0,5 lít nước với đường, giấm, muối và nước mắm vào 1 chiếc nồi lớn, khuấy đều cho tan các nguyên liệu.
  • Bắc chiếc nồi lên bếp rồi đun cho sôi. Tiếp theo, tắt bếp rồi để cho hỗn hợp thật nguội.
  • Cho sả, tắc, tai heo, lá chanh và tỏi, ớt thái lát vào hũ thủy tinh.
  • Rưới nước ngâm đã nguội vào hũ thủy tinh cho ngập hết các nguyên liệu.
  • Đặt hũ thủy tinh ngâm tai heo vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 2 ngày sau là ăn được.

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Yêu cầu thành phẩm 

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Món tai heo ngâm sả tắc có màu trắng và độ giòn cực ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm đúng cách, món tai heo ngâm sả tắc sẽ có màu trắng và độ giòn rất ngon. Về hương vị, nước ngâm tai heo sẽ có vị chua ngọt thanh thanh. Đặc biệt, vị cay nồng còn kích thích vị giác ngon miệng hơn, sả và ớt giúp làm dịu vị giác. Vì vậy, món này chỉ khiến người ăn càng ăn càng ghiền chứ không hề bị ngán.

Trên đây là cách làm tai heo ngâm sả tắc vô cùng đơn giản nhưng hương vị thì cực chuẩn. Chúc bạn thành công!

Cách làm nộm tai heo dưa chuột giòn ngon đơn giản tại nhà

Cách làm nộm tai heo dưa chuột giòn ngon đơn giản tại nhà

Với cách làm nộm tai heo dưa chuột giòn ngon trong bài viết hôm nay chắc chắn sẽ khiến bạn mê tít ngay lần đầu thưởng thức. Cùng khám ngay để trổ tài chiêu đãi cả nhà vào cuối tuần.

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