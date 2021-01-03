Cách làm tai heo ngâm sả tắc thơm ngon chuẩn vị

Cách làm tai heo ngâm sả tắc dưới đây sẽ đem đến cho bạn một món ăn chua ngọt, giòn sần sật cực kỳ hấp dẫn. Không chỉ là món ăn vặt độc đáo, tai heo ngâm sả tắc còn là món nhậu rất được cánh mày râu yêu thích. Nếu tự làm chế biến món ăn này ở nhà, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá so với việc đi ăn ngoài hàng.

+ Dùng dao lam hoặc dao thường có độ bén cao để cạo sạch lớp lông trên tai heo.

Dụng cụ: Muôi, nồi, bình thủy tinh đã được tiệt trùng và có nắp đậy.

Giấm gạo: 6 thìa canh (nếu có giấm táo thì càng ngon).

Sả: 5 củ (trong đó, 2 củ đập dập và thái sợi còn 3 củ thái lát).

Hương vị chua ngọt đặc trưng của món tai heo ngâm này được tạo nên từ sự cay nồng của sả ớt và vị chua ngọt của hỗn hợp giấm đường tắc. Tai heo ngâm sả tắc ớt chua ngọt không chỉ là món ăn vặt mà còn là một món ngon được nhiều gia đình làm để đãi khách ngày Tết.

+ Tiếp theo, xả tai heo nhiều lần với nước sạch.

+ Lấy củ hành tây đã bóc vỏ, cắt làm đôi rồi cho vào 1 chiếc nồi sạch.

+ Thêm vài lát gừng vào nồi cùng với hành tây.

+ Cuối cùng, cho tai heo vào nồi, đổ nước sạch cho ngập các nguyên liệu rồi bật bếp đun.

+ Khi nước sôi, hạ lửa vừa rồi đun tiếp.

+ Luộc tai heo khoảng 20 phút để khử mùi hôi tanh.

Luộc tai heo khoảng 20 phút để khử mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

+ Sau thời gian trên, bạn vớt tai heo ra rồi ngâm vào chậu nước đá cho tai heo giòn.

+ Xả tai heo với nước sạch, sau đó thái thành các miếng mỏng, dài vừa ăn.

+ Mẹo: Mùi hăng của hành tây có thể khiến bạn cay mắt, nhưng lại có khả năng khử mùi thực phẩm rất tốt. Bạn có thể kết hợp hành tây với gừng giúp đánh bay mùi tai heo cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng giấm hoặc rượu trắng để sơ chế tai heo.

Bước 2: Ngâm tai heo:

+ Cho nước đun sôi để nguội vào 1 chiếc nồi.

+ Thêm đường, giấm và muối vào nồi, khuấy đều cho hỗn hợp tan hết.

+ Xếp tai heo và các nguyên liệu còn lại vào bình thủy tinh, sau đó đổ hỗn hợp giấm đường từ từ vào sao cho ngập các nguyên liệu.

+ Lấy đũa nhỏ hoặc nan tre nén chặt các nguyên liệu nằm chìm xuống dưới nước ngâm rồi đậy nắp chặt lại.

+ Đặt bình thủy tinh trong ngăn mát tủ lạnh tầm 3-5 ngày, sau đó bạn có thể thưởng thức thành phẩm.

Để bình thủy tinh ngâm tai heo trong ngăn mát tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món tai heo ngâm sả tắc với nước mắm

Nguyên liệu chuẩn bị

Tai heo: 1 cái (nặng khoảng 1kg) đã sơ chế sạch, luộc chín và thái miếng dài.



Sả: 6 củ đem cắt thành các khoanh nhỏ.



Tắc tươi: 5 quả đem cắt lát, bỏ hột.



Tỏi: 5 tép đem thái lát.



Ớt tươi: 5 quả thái lát.



Gừng: 1 miếng nhỏ khoảng bằng ngón tay cái, gọt sạch vỏ.



Lá chanh: 5 lá đem rửa sạch, cắt sợi.



Hành tím: 3 củ.



Nước lọc: ½ lít.



Nước mắm ngon: 3 thìa canh.



Muối: ½ thìa canh.



Giấm gạo: 6 thìa canh.

Đường cát: 3 thìa canh.

Cách làm món tai heo ngâm sả tắc với nước mắm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tai heo ngâm sả tắc ngon

Cho 0,5 lít nước với đường, giấm, muối và nước mắm vào 1 chiếc nồi lớn, khuấy đều cho tan các nguyên liệu.

Bắc chiếc nồi lên bếp rồi đun cho sôi. Tiếp theo, tắt bếp rồi để cho hỗn hợp thật nguội.

Cho sả, tắc, tai heo, lá chanh và tỏi, ớt thái lát vào hũ thủy tinh.

Rưới nước ngâm đã nguội vào hũ thủy tinh cho ngập hết các nguyên liệu.

Đặt hũ thủy tinh ngâm tai heo vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 2 ngày sau là ăn được.

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Yêu cầu thành phẩm

Món tai heo ngâm sả tắc có màu trắng và độ giòn cực ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm đúng cách, món tai heo ngâm sả tắc sẽ có màu trắng và độ giòn rất ngon. Về hương vị, nước ngâm tai heo sẽ có vị chua ngọt thanh thanh. Đặc biệt, vị cay nồng còn kích thích vị giác ngon miệng hơn, sả và ớt giúp làm dịu vị giác. Vì vậy, món này chỉ khiến người ăn càng ăn càng ghiền chứ không hề bị ngán.

Trên đây là cách làm tai heo ngâm sả tắc vô cùng đơn giản nhưng hương vị thì cực chuẩn. Chúc bạn thành công!