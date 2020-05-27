Cách làm cá kèo kho tiêu đậm vị thơm ngon đúng chuẩn Nam Bộ

Cá kèo là loại cá thuộc họ cá bống trắng, tính bình, có vị ngọt mặn. Thường sinh sống chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, chính vì thế cá kèo được chế biến thành những món ăn thơm ngon đậm chất miền quê Nam Bộ, bên cạnh đó còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, luôn được rất nhiều gia đình ưa chuộng.

Cách làm cá kèo kho tiêu vô cùng đơn giản nhưng hương vị đậm đà, cay nồng vị ớt và tiêu cùng với thịt cá ngọt thơm tất cả làm nên sự quyến rũ khó cưỡng của một món ăn dân dã miền Nam. Nếu bạn chưa biết làm như thế nào để kho được vị đúng chuẩn thì tham khảo ngay những bí quyết dưới đây nha.

Ăn thịt cá kèo giúp tốt cho đường tiêu hoá, chữa khí huyết hư, tiêu đờm, trị ho, giảm các bệnh liên quan đến xương khớp. Những ai thường luôn thấy bất an, tâm trạng lo âu ăn cá kèo cũng giúp cho tình trạng này thuyên giảm. Cá kèo cũng là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Thịt cá kèo giàu có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều Protein, chất béo ở mức độ vừa phải, giàu vitamin B2, E, PP, các khoáng chất quan trọng như Canxi, Sắt, Photpho... Giúp cải thiện tình hình sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Giá trị dinh dưỡng của cá kèo kho tiêu trong bữa ăn hàng ngày

Với những giá trị dinh dưỡng cao như thế, cá kèo quả thực là một món ngon không thể bỏ qua. Với cách làm cá kèo kho tiêu rất đơn giản dưới đây chúng ta cùng bắt tay vào làm để có một món ngon chiêu đãi cả gia đình thôi nào.

Với hướng dẫn làm cá kèo kho tiêu cho khoảng 3 – 4 người ăn cần những nguyên liệu như sau:

- Cá kèo 500gr (Chọn cá tươi, còn sống sẽ giúp món cá kho ngon, ngọt thịt hơn)

- Nước dừa 1 chén con

- Hành tím, tỏi, ớt tươi, hành lá

- 2 – 3 chuỗi tiêu xanh

- Tóp mỡ (Nếu thích)

- Gia vị bao gồm: Tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm ngon, hạt nêm

- Nồi kho (Sẽ ngon hơn khi sử dụng nồi đất)

Các nguyên liệu chuẩn bị cho món cá kèo kho tiêu bao gồm những gì?

Sơ chế nguyên liệu

Cá kèo là một loại thực phẩm chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên cũng không ít chị em e dè khi phải sơ chế cá kèo vì loài cá này có quá nhiều nhớt. Nhưng chị em đừng lo, áp dụng cách sơ chế dưới đây mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản:

- Cá kèo mua về để sạch nhớt và loại bỏ mùi tanh của cá bạn dùng muối và giấm hoặc chanh chà sát nhiều lần trên thân cá cho hết nhớt sau đó rửa lại dưới vòi nước và để ráo.

- Bạn cũng có thể dùng nước nóng khoảng 70 độ chế vào thau cá kèo, hoà thêm chút muối, đeo găng tay dày nhanh chóng vuốt sạch trên thân cá rồi rửa sạch lại lần nữa.

- Nếu bạn kỹ hơn thì áp dụng cách dùng tro bếp hoặc lá chuối tươi vò nát vuốt theo chiều dọc thân cá nhiều lần sẽ đảm bảo sạch nhớt.

Cá kèo sau khi làm sạch, cắt bỏ phần đuôi, và phần đầu, giữa lại phần bụng cá vì vị đắng của mật và ruột ở cá kèo rất đặc biệt, một chút đắng nhẹ kết hợp cùng vị béo chính là một trong phần làm tăng hương vị của món ăn. Có thể cắt thành 2 khúc vừa ăn hoặc để nguyên con

- Tỏi, hành tím băm nhuyễn

- Ớt đập dập

Ướp cá



Cách ướp cá kèo kho tiêu đậm đà, chuẩn vị không phải ai cũng biết

- Cho cá vào ướp cùng với một muỗng canh hành băm, 2 muỗng súp nước mắm ngon, 1 muỗng đường cát, nửa muỗng hạt nêm, 1/3 muỗng muối, 1 muỗng hạt tiêu, thêm 2 – 3 trái ớt đập dập. Bạn có thể điều chỉnh phù hợp theo khẩu vị mà bạn thích.

- Sau đó trộn đều cá cùng các giá vị lại với nhau để gia vị tan ra và ngấm đều vào thịt cá. Để yên trong khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng, khi này cá đã thấm gia vị kho sẽ ngon hơn.

Bí quyết: Cách chế biến cá kèo kho tiêu ngon đừng quên khi ướp cá bỏ thêm 1 - 2 muỗng canh dầu ăn vào thì kho thịt cá sẽ săn bóng mượt hấp dẫn hơn.

Kho cá

- Bắc một cái nồi lên bếp. Nếu có nồi đất thì sẽ kho cá vị đúng chuẩn hơn. Cho 2 muỗng canh dầu ăn cùng tỏi và hành băm vào đảo đều phi thơm.

- Đợi đến khi hành băm ngả vàng cho vào ít đường thắng nước màu hoặc có thể sử dụng các loại nước màu kho cá.

- Chờ một lát để phần nước màu sôi nhẹ thì tiếp tục trút phần cá đã ướp vào nồi, để lửa lớn trong khoảng 3 phút đảo đều để thịt cá săn lại và ngấm nước màu.

- Vặn lửa nhỏ, cho thêm một chén nước dừa đã chuẩn bị từ trước vào nồi, đảo nhẹ tay tránh làm vỡ thịt cá. Bỏ thêm vài chuỗi tiêu xanh sẽ giúp cá kèo kho tiêu thơm hơn và ăn kèm tiêu xanh đem lại mùi vị rất lạ miệng.

- Kho cá khoảng chừng 30 phút, khi cá chuyển sang màu vàng nâu, nước trong nồi cạn dần bạn có thể nêm nếm lại một lần nữa cho vừa miệng. Để lửa riu riu, bỏ tóp mỡ cùng hành lá vào kho thêm khoảng 2 phút nữa rắc thêm hạt tiêu lên bề mặt rồi tắt bếp.

Kho cá kèo ngon cần có bí quyết, cùng tìm hiểu nhé!

Cá kèo kho tiêu kết hợp rau răm

Cũng là cá kèo kho tiêu nhưng thêm một cách biến tấu lạ miệng không kém phần thơm ngon để thay đổi khẩu vị cho cả nhà mà bạn có thể thứ đó chính là cá kèo kho tiêu kết hợp cùng rau răm vừa ngon vừa có tác dụng dưỡng tâm, chữa hồi hộp

Cách làm cá kèo kho cùng rau răm chỉ khác với hướng dẫn làm cá kèo kho tiêu ở một vài bước như sau:

- Rau răm chuẩn bị khoảng 20gr rửa sạch cắt thành làm đôi.

- Khi ướp cá ta cho luôn nước màu vào phần này, tiếp tục bỏ rau răm vào ướp cùng, chừa lại một ít để kho. Để khoảng nửa tiếng cho thấm đều.

- Phi thơm hành tỏi, cùng một ít nước màu, sau đó dùng số rau răm đã chừa lại lót kín vào phần đáy nồi. Đây là một bí quyết giúp gia tăng hương vị của cá kèo.

- Trút cá vào nồi, đảo nhẹ cho phần thịt cá săn lại rồi vặn lửa nhỏ tương tự như hướng dẫn chi tiết của cá kèo kho tiêu.

Vậy là chỉ cần chuẩn bị thêm một ít rau răm nữa chúng ta lại có thể biến tấu thành một hương vị mới cho cá kèo kho tiêu yêu thích của cả nhà mà chẳng cần đau đầu nghĩ ngợi hay mất nhiều thời gian nghiên cứu.

Một số lưu ý trong cách chế biến cá kèo kho tiêu:

- Nếu muốn món ăn đúng vị Nam Bộ nên dùng nồi đất để kho.

- Cá ướp 30 phút trở lên thì kho mới ngon

- Lưu ý về mức độ lửa trong các giai đoạn kho cá.

- Trong quá trình kho không nên đậy kín nắp nồi tránh cho phần thịt cá bị bở mềm mất ngon.

- Để tăng độ béo thay vì dùng dầu ăn có thể thay thế bằng mỡ.

- Ăn cá khi còn nóng, có thể kết hợp các loại rau ăn kèm như xà lách, cà chua sẽ tăng thêm hương vị của món ăn.

Các bước thực hiện món cá kèo kho tiêu rất dễ, chỉ cần áp dụng đúng công thức trên

Lưu ngay bí quyết cách làm cá kèo kho tiêu với những bước đơn giản, dễ thực hiện bạn đã hoàn thành xong một món ăn ngon đầy hấp dẫn làm phong phú thực đơn cho bữa ăn gia đình. Thật thú vị biết bao khi cả nhà quây quần bên nhau cùng thưởng thức cá kèo nóng hổi vị đậm đà cùng với cơm trắng dẻo ngon thì còn gì hạnh phúc bằng. Chúc các bạn thực hiện thành công và ăn ngon miệng!