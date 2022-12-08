Bất ngờ với những bộ phận "đại bổ" của cá lại bị nhiều người vứt bỏ

Không phải thịt cá mới là bộ phận giàu dinh dưỡng nhất, những công dụng của các bộ phận sau đây sẽ khiến bạn bị ngạc nhiên.
- Các biện pháp khắc phục tốt nhất tại nhà cho chứng ợ chua và ợ nóng giúp bạn nhanh chóng đánh bại cơn trào ngược axit dạ dày
- 3 loại trái cây ngọt lịm nhưng lại tàn phá dạ dày, loại đầu tiên gây bất ngờ cho nhiều người
1. Da cá
Da cá có chứa nhiều khoáng chất như axit béo không bão hòa, choline, lecithin, canxi... Những chất này có tác dụng tăng cường trí nhớ, bảo vệ gan, hỗ trợ thần kinh, phòng và điều trị xơ vữa động mạch...Da cá cung cấp collagen giúp tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa da. Ngoài ra, nó còn chứa vitamin A. D, E không chỉ tốt cho da mà còn tốt cho toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó, da cá cũng chứa hàm lượng omega-3 cao, tốt cho cơ thể.
2. Mắt cá
Nhiều người vẫn quan niệm rằng ăn mắt cá sẽ rất tốt cho thị lực. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Mắt cá có rất nhiều vitamin B1, các axit béo không bão hòa (axit docosahexaenoic và axit aicosapentaenoic) giúp tăng cường trí nhớ tăng khả năng tư duy, giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Thế nên những ai cần phải hoạt động trí óc nhiều có thể bổ sung mắt cá vào khẩu phần ăn.
3. Bong bóng cá
Bong bong cá thực chất là một loại thuốc quý trong Đông y. Từ hơn 1.600 năm trước, người ta đã xem bong bóng cá quý như tổ yến, vây cá mập. Bộ phận này của con cá còn được gọi là ngư biêu, ngư giao, phiêu giao, hoa giao... Nó chứa nhiều dưỡng chất và được coi là một trong 8 món ăn quý thời xưa. Theo Đông y, bong bóng cá có thể bổ âm, dưỡng huyết, kiện thận, giúp khớp gối, thắt lưng vững chắc. Theo các nghiên cứu ngày nay, bong bóng cá giàu collagen giúp cải thiện dinh dưỡng mô tế bào, ngăn ngừa quá trình lão hóa da.
Lưu ý, bong bóng cá có nhiều chất keo, dễ gây khó tiêu nên những người có hệ tiêu hóa kém không nên dùng nhiều. Khi mua bong bóng cá khô, nên chọn loại có màu trắng đục, vàng nhẹ, khô, cứng, giòn. Tránh mua loại bong bóng cá có mùi tanh nồng. Không nên mua quá nhiều vì bong bóng cá dễ mốc.
4. Xương cá
Xương cá ngoài thành phần chính là canxi, trong này còn chứa phosphorus, collagen biển, khoáng chất tự nhiên và nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, magie,... Đặc biệt, tỷ lệ các thành phần hoá học trong xương cá đúng với tỷ lệ các thành phần này trong xương người.
Chính vì vậy, các nhà khoa học cho rằng xương cá chính là dạng tương thích sinh học của con người, khi hấp thu vào cơ thể, chúng sẽ kết hợp với xương non, kích thích tái tạo xương một cách nhanh chóng.
Bạn có thể hầm xương cá cho nhừ giống như hầm các loại xương động vật khác để lấy nước ngọt nấu các món ăn như canh cá, súp cá... Hoặc có một mẹo nhỏ là bạn thêm giấm vào nước hầm, thì xương sẽ mềm ra và bạn có thể ăn được.