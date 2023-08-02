8 lợi ích sức khỏe của BẮP CẢI mà nhiều người vẫn thường hay bỏ qua

Dinh dưỡng 02/08/2023 17:11

Bắp cải là loại rau xuất hiện nhiều trong mâm cơm của người Việt, thế nhưng không phải ai cũng biết lợi ích của thực phẩm này.

Cải thiện sức khỏe của xương

Bắp cải có chứa một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng đối với cả sức khỏe của xương và chức năng đông máu khỏe mạnh trong cơ thể: vitamin K. Có khoảng 68 microgam vitamin K chỉ trong một chén bắp cải sống. Để tham khảo, ODS khuyến nghị 120 microgam mỗi ngày cho nam giới trưởng thành và 90 microgam mỗi ngày cho phụ nữ.

Mặc dù tình trạng thiếu vitamin K rất hiếm gặp, nhưng một số người mắc một số bệnh lý nhất định, chẳng hạn như xơ nang, bệnh celiac và viêm loét đại tràng có thể có nhiều nguy cơ bị thiếu vitamin K. Quá ít vitamin có thể dẫn đến giảm sức khỏe của xương, tăng nguy cơ phát triển bệnh loãng xương và trong một số trường hợp hiếm gặp là các vấn đề về chảy máu.

8 lợi ích sức khỏe của BẮP CẢI mà nhiều người vẫn thường hay bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho người bị đái tháo đường

Chất kali có trong bắp cải không chỉ tốt cho việc hạ huyết áp mà còn giúp duy trì lượng đường trong máu. Nó cũng cải thiện tinh thần bằng cách giảm căng thẳng và lo lắng.

Tốt cho não

Bắp cải hoặc các loại rau họ cải là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin K và anthocyanin có thể giúp cho sức khỏe tâm thần và sự tập trung của não bộ. Các dưỡng chất này cũng có thể ngăn ngừa tổn thương thần kinh, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí. Vì vậy, bắp cải rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn.

8 lợi ích sức khỏe của BẮP CẢI mà nhiều người vẫn thường hay bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ mắt

Vitamin A có trong bắp cải là một chất dinh dưỡng rất tốt mắt. Ngoài vitamin A, beta-carotene, một chất chống oxy hóa có trong bắp cải cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và trì hoãn sự khởi phát của đục thủy tinh thể.

Tốt cho tim mạch 

Hàm lượng kali trong bắp cải rất nhiều, tốt cho sức khỏe tim mạch và duy trì lưu thông máu khỏe mạnh đồng thời tránh tắc nghẽn các mạch máu đến tim. Kali cũng là một hợp chất tốt để làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Hàm lượng kali cao trong bắp cải là một trong những loại thực phẩm được khuyến cáo tốt cho bệnh tăng huyết áp.

8 lợi ích sức khỏe của BẮP CẢI mà nhiều người vẫn thường hay bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm, giảm dị ứng

Cải bắp và các loại rau họ cải khác có đặc tính chống viêm. Những loại rau củ này đều rất giàu sulforaphane và glutamine, những chất chống viêm mạnh mẽ. Thường xuyên ăn bắp cải sẽ giúp giúp bảo vệ bạn khỏi các vấn đề sức khỏe liên quan đến viêm như ung thư, bệnh tim, đái tháo đường và bệnh Alzheimer.

Đối phó với bệnh nhức đầu

Sử dụng lá bắp cải như một miếng gạc ấm có thể giúp giảm đau đầu. Hơn nữa, nghiền lá bắp cải và đặt nó trên trán cũng có thể giảm đau đầu. Đối với bệnh đau đầu mạn, uống nước ép bắp cải (25-50ml) có thể giúp xóa bỏ những cơn đau đầu.

8 lợi ích sức khỏe của BẮP CẢI mà nhiều người vẫn thường hay bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

1g chất xơ trong bắp cải sản sinh ra 10 calo. Chất xơ giúp lấp đầy dạ dày, vì vậy làm bạn ăn ít hơn. Nó có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và kiểm soát lượng đường trong máu. Bắp cải cũng có chất dinh dưỡng giữ cho niêm mạc dạ dày và ruột của bạn khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa táo bón và các rối loạn tiêu hóa khác.

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