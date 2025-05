Không ngờ loại quả mọng nước bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, ăn vào khỏe người lại đẹp dáng

Dưa chuột là một nguồn cung cấp nước quý giá, chiếm đến 95% thành phần, làm cho loại quả này trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giữ cơ thể bạn luôn được cân bằng và mát mẻ. Khả năng cung cấp độ ẩm tốt của dưa chuột không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn có tác dụng giải độc, làm sạch cơ thể. Đặc biệt, khi bạn cảm thấy nóng trong cơ thể hoặc gặp phải các triệu chứng như ợ nóng, việc tiêu thụ dưa chuột có thể là một biện pháp an toàn và hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dưa chuột cũng là nguồn cung cấp vitamin C quan trọng. Một trái dưa chuột chứa đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu hàng ngày. Vitamin C không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn giúp tăng cường sức kháng của cơ thể.

Về thành phần dinh dưỡng, dưa chuột cũng là một nguồn giàu kali, với hàm lượng lên đến 152mg trong mỗi trái. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và duy trì sức khỏe tim mạch. Bổ sung kali đầy đủ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch và đột quỵ.