6 lưu ý khi ăn mít để tránh nguy hiểm cho sức khỏe

Ăn mít vào buổi tối có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa vì hàm lượng chất xơ cao nhất là hạt mít. Hơn nữa, múi mít cũng giàu năng lượng, đặc biệt là tính nóng và nhiều đường, vì thế có thể gây tích mỡ bụng, gây nóng trong, gây khó ngủ.

Tốt nhất mọi người chỉ nên ăn mít 1-2 giờ sau khi ăn bữa sáng hoặc trưa. Nên ăn mít kèm với những hoa quả chín khác để cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Để ăn mít an toàn, không gây hại cho sức khỏe thì bạn chú ý không được ăn nhiều mít cùng lúc. Mỗi lần ăn mít, bạn chỉ nên ăn khoảng 4-5 múi. Ăn quá nhiều mít một lúc sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao. nóng gan.

Cung cấp đủ nước và rau xanh sau khi ăn mít

Những người bị nóng trong, cơ thể hay nổi mụn do ăn mít nên bổ sung nước đầy đủ và rau xanh để cơ thể được mát hơn, hạn chế tối đa nguy cơ mụn nhọt sau mỗi lần ăn mít.

Vậy là chúng ra đã cùng tìm hiểu qua một số lưu ý khi ăn mít rồi phải không nào. Bạn hãy chia sẻ thông tin này đến những người thân yêu để chúng ta có thể vừa thưởng thức mít nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe được an toàn, khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn mít lúc bụng đang đói

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, lúc đói thì không nên ăn những loại quả nhiều đường như mít vì sẽ làm lượng insulin tăng vọt, từ đó khiến tuyến tụy bị tăng áp lực khi vẫn còn đang chưa hoạt động ổn định dẫn đến bạn sẽ bị tiểu đường. Hơn nữa, sai lầm này cũng có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Nên ăn mít kèm với những loại hoa quả khác

Ăn mít kèm với những loại trái cây khác sẽ cung cấp thêm vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Khi ăn mít, chú ý nhai từng múi thật kỹ, nhất là mít dai vì mít cứng, khó tiêu, nhai không kỹ sẽ gây đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn mít nếu có biểu hiện bệnh gan nhiễm mỡ, người béo phì, tiểu đường….

Mít chứa khá nhiều đường nên sẽ gây cảm giác nóng trong người sau khi ăn nhất là những người có tiền sử mắc các bệnh như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, suy thận gan, sức khỏe yếu, thừa cân… Vì vậy, những những người mắc các bệnh trên nên hạn chế ăn mít để tránh trường hợp sức khỏe bị ảnh hưởng.