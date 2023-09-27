5 thực phẩm tự nhiên giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ mà nhiều chị em không biết tới: Siêu rẻ bán đầy chợ

Dinh dưỡng 27/09/2023 16:47

Hãy cùng điểm qua 6 loại thực phẩm bất ngờ có tác dụng giảm mỡ bụng hiệu quả, cả trong bữa ăn chính lẫn bữa ăn nhẹ.

Nếu muốn giảm mỡ bụng ngày càng lồi lõm khi có tuổi, bạn cần tập trung đồng thời vào việc tập thể dục và kiểm soát chế độ ăn uống. Mỡ bụng rất dễ tăng nhưng lại rất khó giảm. Bạn nên hạn chế nghiêm ngặt tổng lượng calo nạp vào hàng ngày, bao gồm ba bữa chính và bữa phụ, đặc biệt là giảm lượng carbohydrate và đường.

Giảm mỡ bụng không chỉ giúp thân hình thon gọn hơn mà còn có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau ở người trưởng thành như bệnh tim mạch và tiểu đường. Tập thể dục thường xuyên rất quan trọng nhưng bạn cũng nên kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Hãy cùng điểm qua 6 loại thực phẩm bất ngờ có tác dụng giảm mỡ bụng hiệu quả, cả trong bữa ăn chính lẫn bữa ăn nhẹ.

Chuối

5 thực phẩm tự nhiên giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ mà nhiều chị em không biết tới: Siêu rẻ bán đầy chợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuối có lượng calo thấp nhưng giàu kali, canxi, magie và vitamin. Chuối cũng làm cho bạn cảm thấy no và cung cấp các vitamin thiết yếu, khiến chúng trở thành một món ăn nhẹ tốt để ăn giữa bữa sáng và bữa trưa cũng như bữa trưa và bữa tối. Nếu bạn thay thế đồ ăn nhẹ bằng chuối thay vì bánh quy hoặc thực phẩm ăn liền, bạn có thể kiểm soát khẩu phần bữa ăn tổng thể của mình bằng cách cảm thấy no.

Cà chua

5 thực phẩm tự nhiên giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ mà nhiều chị em không biết tới: Siêu rẻ bán đầy chợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tuyệt vời, giúp ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong máu. Ngoài ra, vào mùa hè, mồ hôi tiết ra nhiều, dễ bị mất nước, khi cảm thấy khát, bạn có thể nhầm lẫn với cảm giác đói. Để ngăn chặn kiểu đói này, cà chua rất tốt vì chúng có hàm lượng nước cao và mang lại cảm giác no. Cà chua có hàm lượng kali cao nên có tác dụng bài tiết natri và giúp cơ thể không bị phù nề.

Táo

5 thực phẩm tự nhiên giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ mà nhiều chị em không biết tới: Siêu rẻ bán đầy chợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một quả táo vào buổi sáng là một cách tốt để bắt đầu ngày mới và ăn táo cả vỏ đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và hỗ trợ ăn kiêng. Táo rất giàu vitamin C, flavonoid và beta-carotene giúp đốt cháy chất béo. Nhưng để thực sự giúp bạn giảm cân, bạn nên ăn hai hoặc ba quả táo mỗi ngày. Bạn cũng có thể tự làm nước táo vào buổi sáng.

Cần tây

5 thực phẩm tự nhiên giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ mà nhiều chị em không biết tới: Siêu rẻ bán đầy chợ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cần tây cũng không nên bị loại khỏi chế độ ăn kiêng và giảm mỡ bụng. Cần tây chứa nhiều vitamin C và canxi, giúp giảm cân và phù hợp với nhiều loại nguyên liệu thực phẩm. Đặc biệt, cần tây ít calo nên dù ăn nhiều cũng ít calo nên giúp giảm mỡ bụng.

Quả anh đào

5 thực phẩm tự nhiên giúp giảm cân nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ mà nhiều chị em không biết tới: Siêu rẻ bán đầy chợ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quả anh đào rất giàu anthocyanin, một chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự gia tăng chất thải và  tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Đặc biệt, quả anh đào điều hòa quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác đói và giúp duy trì sức khỏeSo với kích thước nhỏ, quả anh đào rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm độ ẩm và chất xơ, đồng thời có đặc tính chống viêm giúp cải thiện tình trạng viêm. Quả anh đào cũng làm giảm cholesterol và cung cấp axit uric.

 

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Từ khóa:   thực phẩm giảm cân chuối cần tây

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