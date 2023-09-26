Để ăn kiêng thành công, bạn cần tìm những thực phẩm làm giảm sự thèm ăn bằng cách vừa tạo cảm giác no vừa có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Các loại thực phẩm ăn kiêng tiêu biểu nhất có thể kể đến là trứng, cá hồi và bơ. Trứng, cá hồi và bơ có tác dụng tuyệt vời trong việc làm giảm sự thèm ăn. Đặc biệt, những thực phẩm này giàu chất béo tốt cho sức khỏe, chất xơ và protein cao khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Ảnh minh họa: Internet Trứng

Có nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy trứng làm giảm nguy cơ béo phì và hội chứng chuyển hóa. Những người đàn ông ăn ba quả trứng trở lên mỗi tuần được phát hiện giảm 34% nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa so với những người đàn ông hiếm khi ăn trứng. Đặc biệt, ăn một hoặc hai quả trứng mỗi ngày sẽ rất hữu ích cho việc ăn kiêng. Protein cũng rất tốt cho việc giảm cân vì nó khiến bạn cảm thấy no lâu. Trứng có nhiều axit béo không bão hòa lành mạnh và ít calo. Một quả trứng có khoảng 72 kcal. Cũng có kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng cholesterol trong trứng tiêu thụ dưới dạng thực phẩm không có mối quan hệ rõ ràng với cholesterol trong máu. Trứng được coi là thực phẩm hoàn chỉnh, rất giàu axit amin, canxi, kali, kẽm, phốt pho, sắt và nhiều loại vitamin. Tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải giúp duy trì sức khỏe của xương và giảm mệt mỏi. Tốt nhất nên ăn trứng luộc từ góc độ sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet Cá hồi Cá hồi rất giàu axit béo omega-3 (loại axit béo không bão hòa) cũng mang lại cảm giác no. Thành phần này giúp duy trì huyết áp ở mức nhất định và giảm nguy cơ đau tim. Cá hồi tốt cho việc xây dựng cơ bắp, sức khỏe của xương và giúp lưu thông máu. Cá hồi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Mặc dù không tốt bằng cá hồi nhưng cá trích, cá thu, cá mòi cũng có tác dụng tương tự đối với sức khỏe. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học California, nếu bạn thích ăn các loại cá nước lạnh như cá hồi, cá mòi thì não và ruột của bạn sẽ khỏe mạnh. Ngoài ra, cá hồi cũng có tác dụng làm giảm trầm cảm. Ảnh minh họa: Internet Bơ Bơ rất giàu chất dinh dưỡng khác nhau, giúp ngăn chặn sự thèm ăn bằng cách mang lại cảm giác no và giúp giảm cân. Ngoài tác dụng ăn kiêng, nó còn có nhiều tác dụng khác nhau đối với sức khỏe. Các axit béo không bão hòa có trong quả bơ rất tốt cho việc duy trì sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chất lutein làm giảm mỏi mắt và các axit amin thiết yếu thúc đẩy hoạt động của não. Ảnh minh họa: Internet Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những người ăn nửa quả bơ hai lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16% và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 21% so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi ăn bơ. Tuy nhiên, phải được tiêu thụ ở mức độ vừa phải vì tiêu thụ quá mức có thể gây ra tác dụng phụ như đau đầu và tiêu chảy.

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